Rầm rộ nghi vấn Han So Hee mới đi phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên phản hồi ra sao?

Chiều 1/12, tờ Koreaboo đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Han So Hee bất ngờ dính phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian gần đây. Theo nguồn tin, dáng mũi hiện tại của người đẹp Thế Giới Hôn Nhân được cho là trở nên cao và thanh tú hơn so với trước kia. Từ đây, 1 bộ phận netizen đặt ra nghi vấn nữ diễn viên họ Han đã can thiệp “dao kéo” để khiến gương mặt trở nên hoàn hảo, cuốn hút hơn.

Han So Hee vừa chính thức lên tiếng về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ râm ran trên mạng trong buổi giao lưu với người hâm mộ ở 1 nhóm chat. Mỹ nhân sinh năm 1994 thừa nhận đụng chạm “dao kéo” ở phần mũi nhưng bác bỏ thông tin chỉnh sửa vì mục đích làm đẹp. Bên cạnh đó, nữ diễn viên họ Han tiết lộ thêm cô quyết định nhờ y học can thiệp do gặp phải tình trạng khó thở, chỉ thở được bằng 1 bên mũi.

1 bộ phận khán giả cho rằng, dáng mũi của Han So Hee ở hiện tại (bên trái) đã thay đổi đáng kể so với thời gian trước

Mới đây, người đẹp sinh năm 1994 đã lên tiếng bác bỏ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ mũi

Han So Hee chia sẻ chi tiết về tình trạng chiếc mũi: “Mũi tôi giờ đây trông cao hơn trước do được bác sĩ nắn thẳng. Không hề có chuyện tôi phẫu thuật nâng mũi bằng silicon. Trong quá khứ, đầu mũi tôi hoàn toàn bình thường. Nhưng theo thời gian, tôi bị vẹo vách ngăn mũi và đầu mũi bỗng chúc xuống. Tình trạng này khiến tôi chỉ thở được bằng 1 bên mũi và bị ngáy khi ngủ. Chính vì vậy, tôi mới quyết định đến bệnh viện phẫu thuật”.

“Kết quả phẫu thuật cũng chỉ mang tính chất tạm thời thôi. Trong tương lai, đầu mũi của tôi vẫn có thể bị chúc xuống. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy rất vui vì mình đã có thể thở một cách bình thường”, người đẹp tiết lộ thêm về kết quả của cuộc phẫu thuật.

Nữ diễn viên hài lòng với kết quả phẫu thuật dù vẫn chưa thể khắc phục triệt để tình trạng đầu mũi bị chúc xuống

Ngoài ra, Han So Hee còn tiết lộ nguyên nhân chưa tổ chức 1 buổi fan meeting cho người hâm mộ: “Thực ra tôi cũng muốn gặp fan lắm chứ. Nhưng tôi chỉ tổ chức sự kiện họp fan khi thấy bản thân có thể xuất hiện trước mặt mọi người và tự tin nói rằng mình là diễn viên tuyệt vời. Tôi không muốn tổ chức fan meeting dựa vào danh tiếng”.

Nguồn: Koreaboo