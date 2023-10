Khoe khoảnh khắc đời thường nhưng Song Hye Kyo lại bị soi đang ở nhà Han So Hee nhờ chi tiết này

Trên trang Instagram story mới đây, Song Hye Kyo khoe đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc một chú mèo đang chơi đùa trong phòng khách.

Không những vậy, mỹ nhân The Glory còn bất ngờ gắn tên trang cá nhân của đàn em Han So Hee vào bài đăng kèm dòng trạng thái: "Đáng yêu quá".

Song Hye Kyo khoe khoảnh khắc quay mèo nhỏ nhưng lại gắn tên Han So Hee

Qua đoạn clip được Song Hye Kyo đăng tải, không ít netizen tinh ý phát hiện ra, chú mèo trong hình trông khá giống với thú cưng mà Han So Hee đang nuôi ở nhà. Bên cạnh đó, ai cũng biết, Song Hye Kyo chỉ nuôi duy nhất một thú cưng là chú cún tên Ruby.



Từ chi tiết này, không ít netizen suy đoán rằng, đoạn clip do Song Hye Kyo đăng tải được quay tại nhà Han So Hee. Nhiều người cho rằng, phải chăng Song Hye Kyo đã có một buổi tụ họp, hẹn hò tại nhà đàn em. Tất nhiên, đây cũng chỉ là những suy luận từ cộng đồng mạng, hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể.

Chú mèo trong clip của Song Hye Kyo được nhận xét giống thú cưng mà Han So Hee nuôi

Trước đó không lâu, Han So Hee được phát hiện đã gia nhập hội "chỉ follow mình chị" và đối tượng chính là đàn chị Song Hye Kyo. Tuy nhiên, ngay sau đó, Han So Hee đã bỏ theo dõi đàn chị Song Hye Kyo. Từ động thái này, không ít ý kiến cho rằng, có vẻ như việc "chỉ follow mình chị" của Han So Hee chỉ là hành động "trượt tay".