Phát cuồng vì Han So Hee và Song Hye Kyo cuối cùng đã có khung hình chung "gấp đôi visual", nhưng sao cứ sai sai?

Tháng 2 năm nay, khán giả phát sốt trước thông tin 2 mỹ nhân đình đám Song Hye Kyo và Han So Hee sẽ hợp tác trong The Price of Confession. 2 "chị đẹp" đình đám còn chăm chỉ tương tác, dành nhiều lời yêu thương cho nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên đến tháng 5, Han So Hee và Song Hye Kyo đều thông báo rút khỏi dự án, người hâm mộ vô cùng tiếc nuối vì không còn được chiêm ngưỡng bộ đôi nữ thần diễn xuất tốt chung khung hình. Thậm chí Han So Hee còn được mệnh danh là "tiểu Song Hye Kyo" do sở hữu gương mặt hao hao đàn chị.

Dù không hợp tác cùng nhau nữa nhưng mới đây nhất, bức ảnh chung của 2 "chị đẹp" bất ngờ rò rỉ khắp cõi mạng và gây bão rầm rộ. Không hổ danh là những mỹ nhân hàng đầu Kbiz, khung hình hội tụ 2 nhan sắc hàng đầu của 2 thế hệ diễn viên nhanh chóng làm người hâm mộ phát sốt, liên tục chia sẻ và bình luận. Nếu như Song Hye Kyo đẹp đằm thắm, dịu dàng thì Han So Hee lại toát lên nét sắc sảo và sang chảnh, làm người xem không thể rời mắt.

Khung hình chung giữa Han So Hee và Song Hye Kyo nhanh chóng gây bão mạng xã hội

Nhưng rất nhanh chóng, cư dân mạng đã không khỏi hụt hẫng vì phát hiện ra đây chỉ là ảnh ghép. Ảnh gốc của Song Hye Kyo được chụp lại Lễ trao giải Rồng Xanh 2023, còn ảnh gốc của Han So Hee được chụp tại show diễn của Balenciaga trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris 2023. Dù tiếc nuối nhưng người hâm mộ vẫn xuýt xoa trước khung hình "gấp đôi visual" của 2 diễn viên và mong đợi cả 2 sẽ chụp ảnh thật, thậm chí có dự án kết hợp trong tương lai.

Hoá ra, bức ảnh trên chỉ là ảnh ghép. Ảnh gốc của Song Hye Kyo được chụp tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2023 bên cạnh Lim Ji Yeon

Còn ảnh gốc của Han So Hee được chụp tại show diễn Balenciaga

Han So Hee là mỹ nhân đang lên của làng giải trí Hàn, cô sở hữu gương mặt sắc sảo, vẻ đẹp quyến rũ cùng khí chất "gái hư" độc đáo. Trong khi đó, Song Hye Kyo hơn đàn em đến 13 tuổi nhưng không hề kém cạnh. Đã vào nghề đến hơn 2 thập kỷ nhưng Song Hye Kyo vẫn là mỹ nhân tường thành, tên tuổi chỉ ngày càng hot thêm.

Ở tuổi 42, Song Hye Kyo vẫn là tên tuổi hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc

Han So Hee là cái tên đang lên, chinh phục khán giả bằng cả nhan sắc và khả năng diễn xuất

