Nghi vấn Han So Hee mắc chứng trầm cảm, tâm lý bất ổn vì 2 bài đăng liên quan đến đại mỹ nhân này

Vào hôm 29/10, Han So Hee gây chú ý khi đăng tải lên Instagram cá nhân 2 hình ảnh của Monica Bellucci từ tác phẩm điện ảnh Malèna kèm theo emoji… nôn mửa. Đáng chú ý, bộ phim này kể về 1 người phụ nữ đẹp tựa nữ thần nhưng trải qua nhiều sóng gió, bị dòng đời xô đẩy trở thành “gái bán hoa”. Từ đây, không ít khán giả tỏ ra hoang mang, cảm thấy khó hiểu về bài đăng mới đây của nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân.

Bên cạnh bài đăng về Monica Bellucci, Han So Hee còn gây xôn xao khi bỗng dưng xỏ khuyên lên gương mặt xinh đẹp cách đây không lâu. Xâu chuỗi loạt động thái của Han So Hee trong suốt thời gian qua, 1 bộ phận netizen đặt ra nghi vấn nữ diễn viên hiện mắc phải chứng trầm cảm, có biểu hiện bất ổn về mặt tâm lý. Nhưng bên cạnh đó, nhiều khán giả lại cho rằng việc Han So Hee xỏ khuyên xuất phát từ sở thích cá nhân, không hề liên quan tới chứng bệnh tâm lý. Ngoài ra, công chúng cũng cho rằng bài đăng của nữ diễn viên về Monica Bellucci cũng không hề kỳ lạ, chỉ nhằm nói lên cảm xúc của cô sau khi xem Malèna và thái độ dành cho cảnh phim cho thấy dục vọng của nhóm đàn ông trước nhân vật nữ chính.

Han So Hee khiến không ít khán giả tò mò sau khi đăng tải hình ảnh đại mỹ nhân Monica Bellucci kèm theo emoji nôn mửa. Emoji này được cho là thái độ của nữ diễn viên trước cảnh phim cho thấy dục vọng của cánh đàn ông hướng tới nhân vật nữ chính

Trước đó, nữ nghệ sĩ họ Han gây tranh cãi khi đột nhiên xỏ khuyên lên khuôn mặt đẹp mỹ miều. Trong khi một số netizen khen ngợi diện mạo mới của Han So Hee thì nhiều khán giả lại phản đối việc cô xỏ khuyên vì lo ngại về hình tượng nữ diễn viên

Ở diễn biến mới nhất, người đẹp sinh năm 1994 vừa quyết định tháo khuyên sau khi nhận về nhiều lời phàn nàn từ khán giả

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen xứ kim chi để lại những ý kiến trái chiều xung quanh nghi vấn Han So Hee mắc phải chứng trầm cảm: “Thật đáng lo ngại, hết xỏ khuyên rồi lại đăng ảnh kèm theo emoji kỳ lạ”, “Gần đây nữ diễn viên mắc phải chứng trầm cảm thì phải. Lúc trước, tôi đọc được bình luận nói về 1 anh lái xe taxi bắt gặp cô ấy trong tình trạng tâm lý không ổn định”, “Tôi thấy bài đăng về bộ phim Malèna cũng bình thường mà nhỉ. Khi xem phim, tôi cũng có cảm giác giống Han So Hee nè”, “Chắc Han So Hee đồng cảm với nhân vật trong phim thôi”…

Từ khi trở nên nổi tiếng tới nay, “nhất cử nhất động” của nữ diễn viên sinh năm 1994 luôn khiến netizen đặc biệt quan tâm

Nguồn: Kbizoom