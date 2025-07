Yoo Ah In nhận 2 năm án treo và nộp phạt gần 1.500 USD

Tòa án Tối cao đưa ra án phạt này cho Yoo Ah In vì nam diễn viên đã vi phạm Đạo luật Kiểm soát Ma túy. Tòa án Tối cao đã quyết định giữ nguyên quyết định của tòa án quận trong phiên tòa phúc thẩm, xác nhận bản án của Yoo Ah In.

Trước đó, Yoo Ah In đã bị truy tố vì lạm dụng 4 loại thuốc bất hợp pháp bao gồm propofol, midazolam, ketamine và remimazolam từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 3 năm 2020, cũng như được kê đơn thuốc ngủ dưới tên của một cá nhân khác hơn 40 lần - tính từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022.

Ban đầu, tòa án quận tuyên bố Yoo Ah In có tội với tất cả các cáo buộc của mình và tuyên án nam diễn viên 1 năm tù giam cộng với khoản tiền phạt 2 triệu won, 80 giờ phục hồi chức năng và một khoản phí tòa án bổ sung là 1,54 triệu won. Sau đó, vụ án đã được kháng cáo và đưa ra tòa án quận một lần nữa, sau đó bản án của Yoo Ah In đã được giảm xuống còn 2 năm quản chế cộng với khoản tiền phạt 2 triệu won.

Đáng chú ý là mặc dù phiên tòa đang diễn ra, ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đã chọn cách chấp nhận Yoo Ah In, thay vì trục xuất nam diễn viên. Yoo Ah In đã xuất hiện trong 2 bộ phim bom tấn năm nay, bao gồm "The Match" với Lee Byung Hun và "Hi-Five" với Oh Jung Se, Ra Mi Ran...

Tuy nhiên, những người trong ngành điện ảnh Hàn Quốc vẫn đang có những ý kiến trái chiều về thời điểm các nhà sản xuất phim sẽ bắt đầu tuyển Yoo Ah In trở lại trong các tác phẩm mới của họ. Một người trong ngành bình luận: "Với việc bản án của anh ấy đã được hoàn tất, vấn đề sẽ là ai sẽ chọn anh ấy trước".

Tuy nhiên, một người trong ngành khác cho rằng: "Mặc dù đúng là Yoo Ah In được các giám đốc tuyển diễn viên săn đón rất nhiều, nhưng vẫn sẽ rất khó để vượt qua hoàn toàn hình ảnh "đáng xấu hổ" đã ăn sâu vào tâm trí của công chúng".