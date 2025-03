Lee Byung Hun tỏ rõ thái độ với "ảnh đế ma túy" Yoo Ah In khiến cư dân mạng dậy sóng

Bộ phim The Match đã hoàn thành ghi hình từ năm 2021 nhưng bị "xếp kho" vì bê bối chất cấm của Yoo Ah In. Đến ngày 26/3 tới đây, bộ phim mới được phát hành sau 4 năm tạm hoãn.

Dù vậy, bạn diễn của Yoo Ah In là tài tử Lee Byung Hun không hề trách cứ anh. Trong cuộc phỏng vấn mới, Lee Byung Hun đã dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Yoo Ah In. Tài tử này chia sẻ rằng mọi người trong đoàn làm phim The Match từng rất lo lắng khi bộ phim bị hoãn phát hành, nhưng giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Lee Byung Hun khen ngợi diễn xuất của Yoo Ah In

"Cậu ấy rất trầm tính và kín đáo trên phim trường. Nhìn lại, tôi nghĩ đó là 1 phần trong quá trình cậu ấy tạo nên nhân vật của mình. Tôi nhận ra rằng cậu ấy đang cố gắng không đánh mất bản chất của nhân vật ngay cả trên phim trường. Tôi tin rằng cậu ấy đã làm rất tốt khi thể hiện vai diễn của mình.

Tôi thực sự thích diễn xuất cùng cậu ấy. Trong khi nhân vật của tôi là 1 người thẳng thắn và hung hăng, thì nhân vật của Yoo Ah In lại là người kiên định, phòng thủ, giống như tảng đá bất động. Diễn xuất cùng Yoo Ah In khiến tôi nghĩ rằng sự tương phản rõ rệt giữa các nhân vật của chúng tôi sẽ hấp dẫn khán giả" - Lee Byung Hun hết lời khen ngợi Yoo Ah In.

"Mọi người tham gia vào bộ phim chắc hẳn đã lo lắng đến phát ốm, tự hỏi 'Sẽ thế nào nếu phim không bao giờ được phát hành?'. Và tất nhiên, tôi tin rằng đạo diễn là người gặp khó khăn nhất. Hơn bất cứ điều gì, tôi vui vì cuối cùng đạo diễn cũng có thể mỉm cười" - Lee Byung Hun nói về cảm xúc khi bộ phim được phát hành sau 4 năm tạm hoãn.

Phản ứng của Lee Byung Hun khiến nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ, tranh cãi bởi Yoo Ah In vướng vào bê bối sử dụng chất cấm, không ai có thể bênh vực. Các phát ngôn của nhà sản xuất về nam diễn viên là vô cùng thận trọng. Việc Lee Byung Hun thể hiện thái độ đón nhận và khen ngợi theo một số người là chưa phù hợp ở thời điểm này.

The Match quay xong năm 2021 nhưng đến năm 2025 mới phát hành vì bê bối của Yoo Ah In

Vào ngày 18/2 vừa qua, Tòa án cấp cao Seoul đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm về cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy của Yoo Ah In. Tại đây, Yoo Ah In thắng phiên tòa phúc thẩm và được trả tự do sau 5 tháng ngồi tù. Mức phạt của "Ảnh đế" xứ Hàn được chuyển sang quản chế, phạt tiền 2 triệu won (khoảng 35 triệu đồng), phạt bổ sung thêm 1,55 triệu won (27 triệu đồng), 80 giờ phục vụ cộng đồng và 40 giờ học phục hồi chức năng. Ban đầu, Yoo Ah In bị kết án 1 năm tù giam.

Tòa án cấp cao Seoul kết luận: "Yoo Ah In thường xuyên sử dụng thuốc dùng cho mục đích y tế như propofol. Bị cáo đã phạm tội khi lấy thuốc dưới tên của bạn bè và gia đình. Đây là tội trạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo cũng bị rối loạn giấc ngủ và trầm cảm trong thời gian dài. Có vẻ như bị cáo đã sử dụng loại thuốc này cho mục đích điều trị, để có thể ngủ ngon. Hiện tại, Yoo Ah In không biểu hiện bất kỳ sự phụ thuộc nào vào ma túy, vì vậy tòa kết luận bị cáo sẽ không tái phạm. Tòa cũng đã tính đến việc bị cáo đã có thời gian suy ngẫm về hành động của mình trong hơn 5 tháng ở tù".

Yoo Ah In bị truy tố vào tháng 10/2023 với cáo buộc sử dụng chất cấm propofol 181 lần tại các bệnh viện ở Seoul từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngoài ra, nam diễn viên còn bị cáo buộc được kê đơn bất hợp pháp 1.100 viên thuốc ngủ dưới danh nghĩa người khác 44 lần từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022. Vào tháng 1/3023, Ảnh đế xứ Hàn bị buộc tội hút cần sa với người quen Choi (33 tuổi) tại Los Angeles, Mỹ và ép 1 YouTuber đồng hương khác sử dụng cần sa. Sau khi được thả tự do, các dự án phim ảnh của Yoo Ah In nhanh chóng được khôi phục lại.

Yoo Ah In được thả tự do vào ngày 18/2 vừa qua

