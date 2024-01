Han So Hee "đại náo" sân bay Hàn sau Fashion Week: Đẹp đến mức clip chào fan như cảnh phim, sân bay hoá sàn catwalk

Mới đây nhất, Han So Hee đã gây bão mạng xã hội với màn xuất hiện ấn tượng trong show diễn Dior thuộc khuôn khổ Paris Couture Fashion Week 2024. Sau màn "đại náo" Paris, nữ diễn viên đã trở về Hàn Quốc vào chiều ngày 25/1. Tại đây, Han So Hee đã biến mình thành tâm điểm với diện mạo mãn nhãn không kém gì màn lộ diện ở show Dior trước đó. Đám đông khán giả và người qua đường phát cuồng khi thấy Han So Hee cũng đủ cho thấy độ hot của cô nàng sau màn đại náo Fashion Week.

Diện bộ đồ thanh lịch như nữ doanh nhân thành đạt, mỹ nhân Sinh Vật Gyeongsang khoe sắc vóc hút mắt và đôi chân thon dài chuẩn mẫu. Từng bước đi của nữ diễn viên đủ biến sân bay thành sàn catwalk của riêng cô. Chưa hết, visual đỉnh cao cùng thần thái đại minh tinh của Han So Hee còn biến clip cô chào hỏi fan và phóng viên của Dispatch trở thành khoảnh khắc lung linh không khác gì cảnh phim.

Sau màn "đại náo" show diễn Dior, Han So Hee đã trở về Hàn Quốc vào chiều ngày 25/1. Clip ghi lại màn xuất hiện này của người đẹp khiến khán giả không khỏi mê mẩn ngắm nhìn vì như cảnh phim

Không chỉ toả sáng với nhan sắc mê hồn bất chấp mọi góc độ, Han So Hee còn ghi điểm với thái độ thân thiện. Nữ diễn viên không ngừng cúi chào các fan và phóng viên ra đón. Visual cực phẩm, thần thái đại minh tinh của Han So Hee đã biến khoảnh khắc này trở nên đẹp tựa cảnh phim

Khoảnh khắc nhận quà thôi cũng đủ giúp Han So Hee khoe góc nghiêng hoàn hảo

Trông Han So Hee như nhân vật nữ chính trong phim ở khoảnh khắc này. Lúc này, cô đang mải nhắc phóng viên chú ý chướng ngại vật để tránh bị ngã trong tình cảnh hỗn loạn

Ngay từ khi mới xuất hiện, Han So Hee đã khiến tất cả phải choáng ngợp với nét đẹp quyến rũ và phóng khoáng của mình

Diện outfit thanh lịch, nữ diễn viên khoe khéo được body chuẩn như người mẫu, đặc biệt là đôi chân thon dài hút mắt

Từng bước chân của Han So Hee như biến sân bay thành sàn catwalk của riêng cô

Không quá khi nói rằng Han So Hee đang là 1 trong những mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc hiện nay

Cận cảnh đường nét đáng mơ ước trên gương mặt của nữ diễn viên sinh năm 1994

Màn xuất hiện của Han So Hee trong show diễn Dior đã làm bùng nổ truyền thông. Nữ diễn viên ghi điểm tuyệt đối với diện mạo "hot hòn họt" cùng nhan sắc xinh đẹp, hoàn hảo hết chỗ chê

Từng động thái của Han So Hee trong show diễn đều trở thành chủ đề bàn tán cực hot trên mạng xã hội, được netizen "thả tim" và chia sẻ rần rần

Nguồn: Dispatch