Dàn sao Hàn đau buồn, công chúng lo lắng cho 1 mỹ nhân sau khi tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đột ngột qua đời

Thông tin nam diễn viên Song Jae Rim qua đời ở tuổi 39 đang khiến công chúng châu Á bàng hoàng. Theo TV Daily, tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời được tìm thấy tử vong vào chiều ngày 12/11 tại nhà riêng. Tại hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy lá thư tuyệt mệnh dài 2 trang giấy A4.

Trước sự ra đi đột ngột của Song Jae Rim, nhiều nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết, từng làm việc với nam diễn viên không khỏi xót xa, bàng hoàng. Trên mạng xã hội, họ gửi những lời tiếc thương, tiễn biệt và cả lời xin lỗi đến Song Jae Rim.

Song Jae Rim qua đời ở tuổi 39

Ngôi sao truyền hình Hong Seok Cheon không giấu được sự đau buồn, mất mát trước cái chết của đàn em thân thiết: "Anh đau lòng khi từ giờ không còn nhìn thấy nụ cười của em nữa. Anh thật sự rất đau lòng khi em ra đi mà anh không thể nói với em lời từ biệt tử tế. Anh cũng cảm thấy mình có lỗi vì đã không quan tâm, chăm sóc em. Jae Rim à, yên nghỉ em nhé".

Nam diễn viên Park Ho San từng làm việc với Song Jae Rim và có mối giao tình thân thiết. Trên trang cá nhân, anh đăng ảnh chụp cùng với Song Jae Rim kèm với bài đăng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đàn em: "Anh đang sốc cực độ. Em là người tươi sáng, lạc quan... Sự ra đi của em khiến anh không thể nào chấp nhận nổi. Anh xin lỗi vì đã không liên lạc, quan tâm em trong thời gian qua Jae Rim. Anh thực sự xin lỗi".

Hong Seok Cheon, Park Ho San cảm thấy có lỗi vì đã không quan tâm, thường xuyên liên lạc với người đàn em thân thiết Song Jae Rim lúc sinh thời

Năm 2022, nữ diễn viên Lee Yoon Ji và Song Jae Rim từng hợp tác trong bộ phim Hello. Sau khi hay tin đồng nghiệp qua đời, cô viết: "Tôi ước gì bạn sẽ không hành động tiêu cực như vậy. Tôi nhớ bạn từng là 1 người vui vẻ, lạc quan. Vì vậy, tôi hy vọng bạn được yên nghỉ, bình yên trên thiên đường".

Trên trang cá nhân, nữ rapper Tymee viết: "An nghỉ nhé anh Jae Rim thân yêu của em... Em không thể tin rằng đây là sự thật... Thực sự rất đau lòng". Phát thanh viên Byeon Ki Soo, nữ diễn Yoo Sun cũng gửi lời chia buồn, tiễn biệt Song Jae Rim.

Nữ diễn viên Lee Yoon Ji, Yoo Sun và nhiều nghệ sĩ khác đều sốc trước sự ra đi đột ngột của Song Jae Rim

Bên cạnh đó, công chúng còn đổ dồn sự chú ý vào nữ diễn viên Kim So Eun. "Nàng cháo" trong Vườn Sao Băng và Song Jae Rim từng là 1 trong những cặp đôi hot nhất We Got Married (2014). Họ duy trì mối quan hệ bền chặt trong 10 năm kể từ khi tham gia chung chương trình với tư cách người yêu màn ảnh.

Tháng 3/2023, Kim So Eun và Song Jae Rim vướng nghi vấn hẹn hò khi họ bị phát hiện đăng ảnh du lịch Tokyo, Nhật Bản vào khoảng thời gian gần nhau. 1 số fan Nhật thậm chí còn khẳng định đã chứng kiến 2 ngôi sao sánh đôi bên nhau ở Tokyo. Tuy nhiên, công ty đại diện của So Eun và Jae Rim đều phủ nhận nghi vấn hẹn hò, đồng thời giải thích rằng Kim So Eun đến Nhật cùng ekip phim và tình cờ gặp bạn diễn họ Song ở đó.

Với mối quan hệ thân thiết nói trên, cái chết của Song Jae Rim được cho là cú sốc lớn đối với Kim So Eun. Người hâm mộ đã để lại rất nhiều bình luận hỏi thăm tình hình của Kim So Eun bên dưới các bài đăng trên trang cá nhân của cô. Tuy nhiên, đến hiện tại, Kim So Eun vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ hay động thái tiễn biệt Song Jae Rim nào sau khi thông tin anh qua đời được công bố.

Khán giả đang vô cùng lo lắng cho Kim So Eun

Nữ diễn viên và Song Jae Rim có mối quan hệ rất thân thiết, thậm chí vướng nghi vấn hẹn hò

Thi thể của Song Jae Rim được 1 người bạn phát hiện và báo cảnh sát vào ngày 12/11. Sở cảnh sát Seongdong ở Seoul nói với Newsis họ chưa tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc nạn nhân bị sát hại. Gia đình Song Jae Rim cũng không đề cập đến nguyên nhân cái chết. Họ chia sẻ với Yonhap News: "Chúng tôi chỉ muốn tổ chức đám tang nhỏ trong phạm vi gia đình". Tang lễ của người quá cố được cử hành vào lúc 12h trưa, ngày 14/11 tại phòng số 2, nhà tang lễ bệnh viện Yeouido St. Mary. Linh cữu tài tử 39 tuổi sẽ được chôn cất tại nghĩa trang Seunghwawon, Seoul.

Tang lễ của của Song Jae Rim sẽ được tổ chức vào ngày 14/11 tại phòng số 2, nhà tang lễ bệnh viện Yeouido St. Mary

Nguồn: KoreaBoo