Han So Hee gây tranh cãi dữ dội vì lộ thù lao bất ngờ cho 1 tập phim, còn khiến Suzy - IU bị réo gọi

Trong những ngày qua, thù lao của sao nữ Kbiz bỗng trở thành chủ đề gây bàn tán tại Hàn Quốc. Vụ việc bắt nguồn từ việc có thông tin cho hay phía nữ diễn viên Park Eun Bin yêu cầu mức cát-xê lên tới 300 triệu won/tập (5,5 tỷ đồng/tập). Đến nay, Han So Hee trở thành cái tên tiếp theo lọt vào tầm ngắm của công chúng xứ củ sâm.

Vào tối 1/2, tờ VOI đưa tin 1 nhà sản xuất bất ngờ tiết lộ, mỹ nhân họ Han nhận được 200 triệu won/tập (3,7 tỷ đồng/tập) khi nhận lời đóng chính trong phim Sinh Vật Gyeongseong hợp tác cùng nam thần Park Seo Joon. Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao mạng xã hội Hàn Quốc vì đây là lần đầu “tiểu tam” Thế Giới Hôn Nhân lộ cát-xê đóng phim truyền hình.

Truyền thông Hàn đưa tin Han So Hee hiện được trả thù lao cao ngất ngưởng ở mức gần 4 tỷ đồng cho 1 tập phim truyền hình

Gần đây, thù lao của Park Eun Bin đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Trước thông tin hét giá 300 triệu won (5,5 tỷ đồng/tập), công ty chủ quản của minh tinh họ Park đã mạnh mẽ phủ nhận

Trên các diễn đàn, không ít khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng trước mức thù lao hiện tại của Han So Hee. Bên cạnh các ý kiến tỏ ra bất ngờ, có khán giả còn úp mở chê “bản sao Song Hye Kyo” thua kém Suzy - IU: “So với chuyện Park Eun Bin nhận 300 triệu won (5,5 tỷ đồng) thì thông tin Han So Hee được trả 200 triệu won (3,7 tỷ đồng) còn đáng ngạc nhiên hơn ấy”, “Han So Hee mà cũng được tận 200 triệu won (3,7 tỷ đồng) thì cỡ Suzy - IU phải nhận mức cát-xê tầm 500 triệu won (9,2 tỷ đồng) ấy nhỉ”...

Thế nhưng, phần đông khán giả lại đồng tình với con số thù lao Han So Hee nhận được cho 1 tập phim khi nhấn mạnh vào việc nữ diễn viên hiện tại có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở thị trường nước ngoài: “Han So Hee giờ đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu ở nước ngoài. Cô ấy thu hút nhiều khán giả ngoại quốc xem phim thì nhận được thù lao như vậy cũng rất hợp lý mà”, “Han So Hee có nhiều bộ phim nổi tiếng ở nước ngoài lắm đó mọi người ơi. Những hoạt động của cô ấy đều được khán giả ngoại quốc dõi theo. Có vấn đề gì với thù lao 200 triệu won (3,7 tỷ đồng)?”...

Suzy - IU bất ngờ bị réo gọi sau khi Han So Hee lộ mức cát-xê đóng phim

Cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa quanh mức thù lao của mỹ nhân họ Han

Nguồn: VOI