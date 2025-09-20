Hòa Minzy nhói lòng vì câu nói hồn nhiên của con trai, hé lộ lý do ít chia sẻ hình ảnh bé

Đúng ngày Valentine năm 2021, ca sĩ Hòa Minzy khiến cõi mạng đứng ngồi không yên khi xác nhận đã có con trai đầu lòng với thiếu gia miền Tây. Sau khi chia tay với bạn trai, giọng ca sinh năm 1995 làm mẹ đơn thân, nhận trách nhiệm nuôi nấng bé Bo.

Mới đây, ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ đoạn trò chuyện ngắn với nhóc tỳ trên mạng xã hội. Khi nữ ca sĩ 9x hỏi về lý do ít gọi điện thoại cho mẹ, bé Bo đã nói 1 câu hồn nhiên vô tư nhưng khiến cô phải đứng hình: "Tại con cũng bận học quá. Gọi cũng có được chạm vào mẹ đâu".

Trong bài đăng, giọng ca sinh năm 1995 cho biết cô tất bật chạy show kiếm tiền để lo cho cuộc sống của 2 mẹ con tốt hơn. Hòa Minzy cũng nhắn nhủ tình cảm tới con trai: "Thương thế nhóc con của mẹ, cố lên nhé. Bo lên lớp 1 rồi phải tập trung học nè, mẹ cũng phải đi làm để lo cho hiện tại và tương lai của mẹ con. Mẹ sẽ về sớm thôi".

Hòa Minzy chia sẻ cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai mẹ con nhưng nhanh chóng nhận gần 40.000 lượt tương tác

Sau khi công khai chuyện có con, nữ ca sĩ 9x thoải mái chia sẻ hình ảnh của nhóc tỳ trên mạng xã hội. Tuy nhiên từ khi bé Bo lớn hơn, Hòa Minzy cũng hạn chế đăng tải khoảnh khắc mới. Nữ ca sĩ chia sẻ lý do: "Còn ai nhớ thời gian Bo còn bé, 2 mẹ con ở cạnh nhau suốt ngày đăng clip cho mọi người xem không ạ. Giờ con lớn rồi, ghét quay chụp lắm ấy ạ".

Hòa Minzy cho biết vì con trai lớn nên không thích việc quay chụp hình, do đó cô không còn chia sẻ nhiều hình ảnh như trước

Dù lần đầu làm mẹ, nữ ca sĩ 9x nhận được những lời khen ngợi vì cách nuôi dạy con tinh tế. Nữ ca sĩ chọn cách trò chuyện nhẹ nhàng, thủ thỉ tâm tình để hướng dẫn con thay vì áp đặt. Cô cũng khéo léo tạo môi trường cho bé Bo rèn luyện tính tự lập từ sớm, đồng thời giữ lối cư xử lễ phép, ngoan ngoãn với mọi người. Bé Bo còn được nhiều người nhận xét là thông minh, giàu tình cảm và rất gắn bó với mẹ.

Hòa Minzy từng chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con: "Tôi muốn con mình có thể không phải là người giỏi nhất nhưng sẽ là người làm được những điều có ích cho những người xung quanh - giống như mình vẫn đang cố gắng".

Con trai của Hòa Minzy tên đầy đủ là Nguyễn Minh Thiên Ân, hiện đã được 5 tuổi

Hoà Minzy từng chia sẻ: "Hiện tại trong cuộc sống của Hoà có nhiều mục đích để sống cũng như dùng tiền để chi tiêu. Thế cho nên Hoà muốn phát triển thêm một lĩnh vực ngoài việc ca hát chính. Hoà muốn có nhiều nguồn tiền lưu động để mỗi khoản tiền kiếm được sẽ dùng cho các mục đích khác nhau.

Trong đó, có các mục đích về xã hội nữa. Khi Hoà kiếm được nhiều tiền hơn so với ngày xưa thì Hoà làm được nhiều chuyện, và các việc làm có ích cho xã hội. Hoà có thể báo hiếu bố mẹ, chăm sóc con cái và làm nghề, ra MV,... tất cả mọi thứ. Tất cả khoản tiền của Hoà đều có mục đích riêng nên việc bán hàng này cũng sẽ có những mục đích như vậy".