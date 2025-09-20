Bảo Anh hoang mang khi nghe lời nhận xét: "Sao nuôi con ốm quá!"

Mới đây, trên trang fanpage lập riêng cho con gái Misumi, Bảo Anh tâm sự nỗi niềm mẹ bỉm sữa khiến nhiều người đồng cảm. Nữ ca sĩ 9X thắc mắc vì người lớn thì muốn giảm cân nhưng trẻ nhỏ thì mong con mập, có da có thịt. Bảo Anh cảm thấy hoang mang khi nghe những người xung quanh nhận xét: "Sao nuôi con ốm quá!" Bà mẹ một con muốn con ăn xanh, ăn sạch và sống thoải mái thay vì quan trọng những điều khác.

Bảo Anh viết: " Người lớn thì muốn giảm cân nhưng trẻ con thì cứ muốn mập rồi nhận xét sao nuôi con ốm quá. Thật sự mình rất hiểu và chia sẻ với các mẹ nuôi con, đôi khi con mình không làm mình stress mà xung quanh quá nhiều ý kiến khiến mình hoang mang. Hãy cho con ăn xanh, ăn sạch, ăn đủ chứ đừng quan trọng những điều khác. Quan trọng là để con được thoải mái và có niềm vui trong ăn uống ".

Con gái Bảo Anh năm nay 2 tuổi, đã đi lớp mẫu giáo.

Kèm theo đó, Bảo Anh đăng ảnh con gái Misumi tự ăn cơm ở lớp học. Nhiều mẹ bỉm sữa đồng cảm với tâm sự của cô. Có thể nói, với nhiều mẹ, sức khỏe, cân nặng của con là một trong số những vấn đề họ quan tâm nhất. Tuy vậy, tùy vào chế độ ăn uống lẫn khả năng hấp thụ, không phải em nhỏ nào cũng mập mạp như mong muốn của nhiều mẹ.

Bảo Anh khoe ảnh con gái học tập ở lớp mẫu giáo.

Nhiều mẹ đồng cảm và động viên với Bảo Anh, mong cô giữ tinh thần tốt để nuôi dạy con và không quá quan tâm đến những lời nhận xét về con mình.

Con gái Bảo Anh tên thật là Nguyễn Bảo Thiên Di, chào đời vào khoảng tháng 3/2023. Đến nay, bé Misumi đã hơn 2 tuổi, sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp đặc trưng từ người mẹ nổi tiếng.



Con gái Bảo Anh xinh xắn giống mẹ.

Trước đó, trên trang cá nhân ca sĩ Bảo Anh đã chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc con gái Misumi (2 tuổi) vừa đàn vừa hát ca khúc thiếu nhi “Chị ong nâu và em bé”. Dù còn nhỏ, bé đã thuộc lời, hát đúng nhạc và thể hiện sự chăm chú, say mê dưới sự hướng dẫn của mẹ.

Bày tỏ niềm vui trước khoảnh khắc này, Bảo Anh hài hước viết: “Đàn guitar mà em gảy như đàn tranh. Hát hò dạo này không còn phải mớm lời nữa rồi”.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người dành lời khen cho Misumi vì sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, thậm chí dự đoán cô bé có thể nối bước mẹ trở thành ca sĩ trong tương lai.

Bảo Anh cho biết cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn từ khi có con gái Misumi. Nữ ca sĩ thừa nhận cảm giác như được “sinh ra lần nữa” và mong muốn mang đến cho con một cuộc đời hạnh phúc hơn.

Bảo Anh có cuộc sống bình yên bên con gái cưng.

Trong công việc, Bảo Anh luôn sắp xếp để dành nhiều thời gian cho con. Trong chuyến công tác tại Mỹ, cô cũng nôn nóng hoàn thành lịch trình để sớm trở về bên Misumi. May mắn, nữ ca sĩ nhận được sự hỗ trợ từ mẹ ruột và bạn bè thân thiết trong việc chăm sóc con.

Thời gian gần đây, Bảo Anh thoải mái và cởi mở hơn khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Cô còn lập tài khoản riêng để lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái. Lần đầu làm mẹ, nữ ca sĩ mong con có thể cảm thông cho những thiếu sót của mình, nhưng khẳng định: “Mẹ yêu em rất nhiều”.