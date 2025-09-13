Phạm Quỳnh Anh lần đầu lộ diện, làm 1 việc hậu hứng "gạch đá" vì drama với Bảo Anh

Sau nhiều ngày trở thành tâm điểm chú ý bởi tâm thư dài nhắc lại khúc mắc trong quá khứ với Bảo Anh, mới đây Phạm Quỳnh Anh đã có động thái mới trên mạng xã hội. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ lộ diện hậu drama, khiến netizen không khỏi dõi theo.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Phạm Quỳnh Anh xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Nữ ca sĩ chọn phong cách trẻ trung, năng động khi diện áo phông rộng mix cùng phụ kiện đơn giản. Nữ ca sĩ check-in hình ảnh tại Seoul, Hàn Quốc, cùng gia đình tận hưởng chuyến du lịch ở xứ sở kim chi.

Có thể thấy, thần sắc của Phạm Quỳnh Anh ở thời điểm hiện tại khá tươi tắn, thần thái thoải mái hậu trải qua loạt sóng gió trên trời rơi xuống.

Phạm Quỳnh Anh lần đầu lộ diện hậu drama với Bảo Anh

Phạm Quỳnh Anh lộ diện tươi rói, cùng gia đình đi du lịch nước ngoài sau drama với Bảo Anh

Về phía Bảo Anh, nữ ca sĩ cũng chọn cách im lặng tuyệt đối. Giọng ca Lười Yêu không có bất kỳ động thái phản hồi nào trên mạng xã hội về những gì Phạm Quỳnh Anh nhắc đến. Thay vào đó, cô lộ diện trong một khoảnh khắc đời thường. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ cũng dành sự tập trung cho concert của Em Xinh Say Hi.

Bảo Anh tập trung cho concert, không lên tiếng về lùm xùm với Phạm Quỳnh Anh

Sau hơn 7 năm tưởng chừng đã khép lại, ồn ào giữa Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh bất ngờ bị khơi lại, khiến mạng xã hội dậy sóng. Tất cả bắt nguồn từ việc Phạm Quỳnh Anh có động thái bảo vệ các con, kéo theo loạt bình luận réo tên Bảo Anh và đào lại scandal tình ái năm xưa liên quan đến Quang Huy.

Sáng 4/9, Bảo Anh chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn mọi chuyện được khép lại vì cả hai đều đã có cuộc sống riêng. Cô nhấn mạnh: "Mong cuộc đời sẽ luôn dịu dàng hơn với phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ. Thật ra mình đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này. Nhưng có lẽ đã đến lúc nên nói rõ để khép lại. Câu chuyện giữa Bảo Anh và chị Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại ở đây. Mình mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị.

Thời điểm mình từng bị hiểu lầm liên quan đến câu chuyện của gia đình chị, mình tin rằng lúc đó chị cũng đang rối ren, lo toan nhiều việc riêng, nên không thể nghĩ được nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình của mình. Nhưng gần đây, mình thấy lại nhiều bình luận lôi cả con gái chị và mình ra để bàn tán, và thật sự điều đó làm mình trăn trở".

Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh vấp bàn tán khắp mạng xã hội vì drama 7 năm trước hot trở lại

Tối cùng ngày, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ đăng tâm thư dài gửi lời cảm ơn đến Bảo Anh vì đã lên tiếng, đồng thời lần đầu phân trần về ồn ào trong quá khứ. Tuy nhiên, thay vì dập tắt tranh cãi, bài viết của Phạm Quỳnh Anh lại vấp phải phản ứng dữ dội. Nữ ca sĩ chia sẻ một trong những lý do im lặng suốt nhiều năm qua là vì từng chịu tổn thương từ những lời nói của phía gia đình Bảo Anh.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhận về hàng nghìn lượt phẫn nộ. Trước áp lực dư luận, Phạm Quỳnh Anh đã tắt tính năng bình luận nhưng lại gây chú ý khi ghim dòng phản hồi đầy thẳng thắn gửi đến antifan: "Bao nhiêu tiếng xấu cũng nhờ các bạn thêu dệt, tôi quen rồi. Sống sao mà vừa lòng được hết các bạn, nên tôi chưa bao giờ sống để làm hài lòng những người ghét mình".

Bị "ném đá" vì cho rằng lên tiếng nhưng vẫn né tránh trách nhiệm, Phạm Quỳnh Anh bộc bạch thêm: "Nói ra lí do im lặng thì các bạn không chấp nhận được sự thật đó vì nó không đúng ý các bạn… Không muốn hiểu, từ chối hiểu. Cứ phải bắt tôi đi xin lỗi trong khi tôi làm gì sai mà phải xin lỗi ai? Còn tôi bị xúc phạm tôi có yêu cầu ai phải xin lỗi chưa vậy? Vậy nên hãy như tôi này, thay vì lo chuyện bên ngoài thì mình quay về bên trong sống bảo vệ gia đình mình trước...".