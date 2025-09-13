Taylor Swift ra toà trong vụ kiện nóng nhất showbiz!

Vào đêm ngày 12/9, Page Six bất ngờ đưa tin Taylor Swift đã đồng ý đưa ra bằng chứng trong cuộc chiến pháp lý giữa Blake Lively và Justin Baldoni. Taylor Swift đồng ý cho lời khai, nhưng chỉ khi nhóm luật sư của Justin Baldoni thuyết phục được thẩm phán gia hạn thời hạn lấy lời khai.

Luật sư của nam diễn viên phủ nhận chuyện yêu cầu thẩm phán gia hạn thêm 13 ngày. Thay vào đó, họ thỏa thuận với Taylor Swift rằng sẽ lấy lời khai từ ngày 20-25/10 dựa trên lịch trình công việc của nữ ca sĩ. Cô ra mắt album mới The Life Of A Showgirl vào ngày 3/10 và sẽ không thể cho lời khai trước thời điểm đó.

Hiện người đại diện của cả 3 ngôi sao đều chưa trả lời truyền thông. Song thông tin này đã khiến mạng xã hội chấn động bởi trước đó, Taylor Swift được cho là đã nghỉ chơi với Blake Lively vì cảm thấy bị lợi dụng và bị kéo vào vụ kiện tụng.

Vào tháng 1/2025, Blake Lively kiện Justin Baldoni có những hành vi quấy rối tình dục trên phim trường It Ends With Us. Justin Baldoni phản bác ngược lại, cáo buộc Blake Lively lợi dụng tình bạn với Taylor Swift để giành quyền kiểm soát trường quay.

Vụ việc lên đến cao trào khi những tin nhắn Blake Lively nhắc đến Taylor Swift bị lộ ra. Nữ diễn viên được cho là "ké fame", lợi dụng tình bạn với Taylor Swift như lời tố cáo của Justin Baldoni. Justin Baldoni còn muốn triệu tập Taylor Swift lên tòa làm chứng.

Đây chính là giọt nước tràn ly khiến Taylor Swift cắt đứt quan hệ với Blake Lively. Cô hoàn toàn không liên quan đến bộ phim It Ends With Us, chỉ cấp phép sử dụng bài hát My Tears Ricochet. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1989 không phải người duy nhất làm điều đó, có 19 nghệ sĩ khác cũng có tác phẩm được sử dụng trong phim. Người đại diện cáo buộc Taylor Swift bị lợi dụng nhằm thu hút sự chú ý từ công chúng, bằng cách tạo tin giật gân cho báo lá cải thay vì tập trung vào sự thật của vụ án. Cô cũng quyết định nghỉ chơi với Blake Lively.

Tuy nhiên giờ đây, dường như đôi bạn này đã "gương vỡ lại lành", Taylor Swift còn ra mặt giúp Blake Lively kiện tụng. Tình bạn của 2 mỹ nhân đình đám bắt nguồn từ năm 2015. Họ thường xuyên xuất hiện bên nhau, thậm chí Taylor Swift còn là mẹ đỡ đầu cho con của Blake Lively.