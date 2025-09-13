Phương Ly mới sửa mũi?

Mới đây, Phương Ly xuất hiện tại một sự kiện và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý vì diện mạo khác lạ. Nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản nhưng thanh lịch, song chi tiết sống mũi lại khiến netizen không khỏi bàn tán.

Trong đoạn clip cận mặt được lan truyền, nhiều người cho rằng phần sống mũi của Phương Ly trông cao một cách kém tự nhiên, nguyên nhân có thể đến từ việc trang điểm. Một số ý kiến chỉ ra lớp contour bị đánh quá đậm, khiến dáng mũi trở nên cứng và thiếu mềm mại. Ngược lại, cũng có không ít bình luận cho rằng Phương Ly đã từng can thiệp thẩm mỹ, nên việc make up chỉ như một cách che giấu điểm chưa hài hòa.

Phương Ly lộ diện với chiếc mũi lạ hoắc (Clip: ChumChum)

Dưới phần bình luận, netizen chia thành nhiều luồng ý kiến. Có người thẳng thắn nhận xét: "Mũi sửa lỗi nên đánh khối mới vậy thôi, không phải lỗi makeup", người khác lại thắc mắc: "Ai đánh khối mũi cho cô ấy mà lộ thế này?". Thậm chí, có bình luận cho rằng: "Gì cũng đẹp, trừ cái mũi". Tuy nhiên, vẫn có nhiều fan bênh vực, khẳng định Phương Ly vốn xinh sẵn, việc sửa hay không không quan trọng, miễn giúp cô tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Nhan sắc của Phương Ly khiến nhiều netizen tranh cãi

Người thì cho rằng Phương Ly sửa mũi nên trang điểm lỗi

Người thì đổ lỗi cho người trang điểm cho nữ ca sĩ

Nhan sắc của Phương Ly luôn là đề tài được quan tâm kể từ khi cô bước chân vào showbiz. Nữ ca sĩ mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác biệt: hiện đại, trẻ trung và phóng khoáng. Từ những ngày đầu, cô gắn liền với vẻ đẹp tự nhiên, làn da mộc mạc, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ, được khán giả yêu thích vì sự gần gũi.

Theo thời gian, visual của Phương Ly ngày càng thăng hạng. Cô thử sức với nhiều kiểu tóc, phong cách thời trang khác nhau, từ nữ tính dịu dàng cho đến cá tính, gợi cảm. Những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội cũng giúp Phương Ly trở thành "vợ quốc dân" nhờ visual ngọt ngào.

Visual ngày càng thăng hạng của Phương Ly ở tuổi 35

Phương Ly gây sốt với những khung hình trên mạng xã hội

Nhận xét về nhan sắc của em gái, Phương Linh từng hài hước nói: "Mũi của Phương Ly không sửa, tự nhiên, chính vì tự nhiên nên mới không hoàn hảo, mới có cớ cho nhiều quý vị chê. Chiếc mũi hình trái tim quan trọng nó hợp góc mặt kim cương, đôi môi 1:1, vầng trán rộng vuông vức, đôi mắt 2 mí nâu nhạt - hoàn hảo hài hòa. Đang rất đẹp rồi, mảnh mai, trẻ phát hờn. Đẹp lại còn có hiếu nữa. Phương Ly à, em chỉ xấu hơn Phương Linh thôi".

Còn Phương Ly từng thẳng thắn chia sẻ rằng cô đã có can thiệp nhẹ. Cụ thể, nữ ca sĩ thừa nhận phần đuôi lông mày của mình không phải hoàn toàn tự nhiên.

Phương Ly tham gia Vietnam Idol 2007 và lọt vào Top 30 chung cuộc. Đến năm 2018, em gái của Phương Linh đã tạo được chỗ đứng nhất định giữa làng nhạc Việt bằng loạt ca khúc hot như: Mặt Trời Của Em, Đã Lỡ Yêu Em Nhiều, Thằng Điên... Từ sau giai đoạn này, Phương Ly đã thoát mác "em gái Phương Linh", cô hoạt động nghệ thuật tích cực và có lượng người hâm mộ chẳng kém cạnh chị. Thời gian qua, Phương Ly gây chú ý khi tham gia Em Xinh Say Hi. Dù kết thúc ở vị trí trong top 10 nhưng hành trình của nữ ca sĩ tạo được nhiều dấu ấn mới.