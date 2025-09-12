Lương Thế Thành lên tiếng về tin đồn chia tay Thúy Diễm vì clip quay lén cảnh hôn của vợ với sao nam kém 11 tuổi

Đầu tháng 9/2025, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip tình tứ hôn nhau giữa Thúy Diễm và sao nam Ma Ran Đô. Đây là cảnh diễn của cặp đôi trong một vở kịch. Tuy nhiên khoảnh khắc này đã bị quay lén, lan truyền và bàn tán tiêu cực. Thúy Diễm đã gấp rút lên tiếng đính chính, bày tỏ sự bức xúc khi bị thêu dệt và dựng chuyện.
Sau khi nữ diễn viên làm rõ lùm xùm, trên mạng xã hội còn xuất hiện tin đồn vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành – Thúy Diễm rạn nứt tình cảm. Chiều 12/9, Lương Thế Thành đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân để làm rõ sự việc. Nam diễn viên khẳng định tin đồn là hoàn toàn không đúng sự thật, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả, bạn bè và người thân vì những ồn ào không đáng có đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.
Bài viết của Lương Thế Thành:
Bữa giờ vụ việc vợ chồng Thành có tin đồn là chia tay vì Diễm diễn kịch với bạn diễn có cảnh hôn tình cảm. Sau khi Diễm lên bài chia sẻ và Thành cũng đã có động thái thông báo là việc đó không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình Thành rồi, nhưng dường như sự việc vẫn chưa dừng lại, vẫn còn một số trang báo vẫn tiếp tục đưa tin sai sự thật về chuyện đó nữa, làm cho 1 số khán giả vẫn hiểu lầm và có những lời lẽ không hay dành cho vợ của Thành.
Thì hôm nay Thành xin có đôi lời.
- Thứ nhất: Thành xin lỗi gia đình, người thân, bạn bè, cũng như khán giả đã yêu mến vợ chồng Thành trong suốt thời gian qua, vì những tin đồn này mà làm mọi người phải lo lắng và hỏi thăm, động viên vợ chồng Thành.
- Thứ hai: Thành xin thưa với mọi người bản thân Thành cũng là diễn viên nên Thành hiểu đó là tính chất công việc, Thành đi quay hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn mà, đã là diễn viên thì không tránh khỏi những cảnh đó, chung quy cũng chỉ làm đẹp, làm đúng với nhân vật mà đạo diễn yêu cầu, tất cả cũng chỉ để tạo ra 1 tác phẩm đẹp đúng với tiêu chí của biên kịch và đạo diễn cần truyền tải đến khán giả thôi.
- Thứ ba: Thành cũng xin nói thẳng là không có chuyện vợ chồng Thành chia tay hay lục đục vì những vấn đề đó nha, tụi Thành vẫn đang rất bình thường và vui vẻ.
Cuối cùng Thành xin nhắc lại lần nữa là chuyện vợ chồng Thành vẫn đang rất rất bình thường không hề có chuyện gì hết.
Trưa 5/9, Thuý Diễm từng lên tiếng: "Diễm rất mong làm ơn hãy để những người nghệ sĩ chân chính được làm nghề, được yêu nghề. Làm ơn đừng thêu dệt, đừng cắt ghép, đừng dựng chuyện không thành có và đưa ra những thông tin sai sự thật hay những lời nói nặng nề sai lệch làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm cũng như nhân cách của người khác, của những người làm nghề chân chính bằng cả trái tim mình như Diễm".
Thúy Diễm và Lương Thế Thành bén duyên tình cảm từ năm 2013. Cả hai khởi đầu với mối quan hệ đồng nghiệp rồi tìm hiểu nhau và chính thức về chung một mái nhà. Năm 2016, cả hai tổ chức đám cưới hoành tráng với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz.
Sau hôn lễ, cặp đôi không chỉ gắn bó trong cuộc sống thường nhật mà còn đồng hành trong công việc, cùng nhau vun đắp tổ ấm hạnh phúc. Cả hai được khán giả ưu ái gọi là một trong những “cặp đôi vàng” của làng giải trí Việt.