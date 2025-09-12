Mới đây, trên trang cá nhân, Đỗ Duy Nam chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch cùng bà xã. Ngay lập tức, nhan sắc rạng rỡ và trẻ trung của vợ Duy Nam đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa.

Trong loạt ảnh check-in tại Úc, vợ Duy Nam gây bất ngờ với ngoại hình trẻ trung, gu ăn mặc sành điệu. Khi thì khoác da sang chảnh, lúc lại thoải mái với áo len, quần jeans nhưng đều toát lên vẻ cuốn hút riêng. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi, không ít người còn bất ngờ trước ngoại hình trẻ trung, thu hút của bà xã nam diễn viên.

Đỗ Duy Nam "xả kho" loạt ảnh du lịch cùng bà xã

Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào thì nhan sắc của vợ Đỗ Duy Nam khiến dân mạng xuýt xoa

Ít ai biết rằng vợ của Đỗ Duy Nam từng là một diễn viên được đào tạo bài bản và tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Ngọc Anh sinh năm 1995, từng theo học khoa Diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Với nhan sắc ngọt ngào và vóc dáng chuẩn, cô nhanh chóng có được cơ hội góp mặt trong một số dự án phim truyền hình được khán giả chú ý như Quỳnh Búp Bê, Lửa Ấm, Hướng Dương Ngược Nắng (vai Diễm Loan thời trẻ)…

Dù thường chỉ đảm nhận vai phụ, Ngọc Anh vẫn gây ấn tượng bởi nét diễn tự nhiên và ngoại hình sáng màn ảnh. Kể từ khi trở thành vợ của Đỗ Duy Nam, Ngọc Anh chọn lùi lại để dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Dù vẫn tham gia một số dự án phim, cô hạn chế xuất hiện ở showbiz, chấp nhận hy sinh đam mê nghệ thuật để nam diễn viên có thể toàn tâm phát triển sự nghiệp.

Chuyện tình của Ngọc Anh và Đỗ Duy Nam bắt đầu từ những ngày còn ngồi trên giảng đường. Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2016, khi Ngọc Anh mới 21 tuổi. Đám cưới thời điểm ấy từng gây chú ý vì dàn khách mời toàn nghệ sĩ trẻ nổi tiếng. Hơn 8 năm sau hôn nhân, cả hai đã có với nhau một cô con gái và một cậu con trai kháu khỉnh.

Vợ Đỗ Duy Nam từng góp mặt trong các bộ phim truyền hình đình đám

Tuy nhiên sau khi kết hôn, Ngọc Anh lui về hậu trường và dành thời gian chăm sóc gia đình

Dù đã là mẹ của hai nhóc tỳ, Ngọc Anh vẫn giữ được phong độ nhan sắc khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trên mạng xã hội, bà xã Đỗ Duy Nam thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhưng không kém phần sắc sảo.

Từ gương mặt thanh thoát, làn da mịn màng cho đến vóc dáng gọn gàng, Ngọc Anh luôn toát lên thần thái của một "mẹ bỉm 2 con" sang chảnh, cuốn hút. Nhiều bộ ảnh streetstyle của cô còn được khen chẳng khác gì fashionista chuyên nghiệp.