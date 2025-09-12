Sững sờ cảnh Jungkook (BTS) bị phóng viên công khai chê béo giữa sân bay

Vào ngày 11/9, Jungkook và J-Hope (BTS) đã ra sân bay Incheon để bay đi Mỹ thực hiện lịch trình. Đã có rất đông fan và phóng viên đến ghi hình cảnh 2 nam thần BTS khởi hành sang nước ngoài.

Tuy nhiên, 1 phóng viên đã gây phẫn nộ khi hỏi Jungkook có giảm cân nhiều không. Em út vàng của BTS giơ tay dấu X, ngụ ý là "không". Nhưng phóng viên này vẫn tiếp tục "dí" anh chàng: "Không, anh không giảm cân à?". Jungkook chỉ có thể nhún vai bất lực rồi tiếp tục bước đi.

Jungkook liên tục bị hỏi chuyện giảm cân ở sân bay

Đoạn clip này nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều fan tỏ ra phẫn nộ khi phóng viên liên tục hỏi Jungkook về chuyện cân nặng. Họ cho rằng phóng viên này rất kém chuyên nghiệp và thô lỗ, công khai chê bai Jungkook béo giữa chốn đông người, tiếp tục hỏi khi em út BTS đã tỏ ý không hài lòng.

Netizen cũng cho rằng Jungkook rất chăm tập gym, hoàn toàn khỏe mạnh và cường tráng, không cần phải giảm cân: "Tại sao lại ám ảnh với cân nặng như vậy? Kể cả Jungkook có nặng 80kg thì cũng toàn là cơ bắp", "Thật là 1 câu hỏi kỳ quặc, có ai hỏi phóng viên chuyện giảm cân không?"...

Cư dân mạng phẫn nộ trước việc Jungkook bị công khai chê béo

Họ cho rằng anh nặng cân cơ bắp chứ không hề béo

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh năm 1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay là HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM.

Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng: Main Vocalist (giọng ca chính), Lead Dancer (vũ công dẫn), Sub-Rapper (rapper phụ), và Center (vị trí trung tâm) và Maknae (em út).

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Anh sở hữu chất giọng ấm áp, đầy cảm xúc và có khả năng xử lý các nốt cao một cách điêu luyện. Jungkook được đánh giá cao về khả năng vũ đạo mạnh mẽ, linh hoạt và lôi cuốn. Bên cạnh âm nhạc, anh còn giỏi vẽ tranh, chơi thể thao, quay phim và chỉnh sửa video, chứng minh mình là một nghệ sĩ toàn diện hiếm có.

Em út BTS có thân hình cao lớn, 6 múi chuẩn chỉnh

