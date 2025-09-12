Nữ NSND vừa lên chức giám đốc nhà hát: Mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, chồng cũng là lãnh đạo, rất nổi tiếng

Từ nàng "Thị Mầu" đình đám đến nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Chiều 11/9, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chính thức trao quyết định bổ nhiệm NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng đảm nhiệm các chức vụ như Trưởng đoàn, Phó Giám đốc nghệ thuật và từ tháng 8/2022 đã được giao phụ trách, điều hành Nhà hát trước khi chính thức được bổ nhiệm Giám đốc.

NSND Thu Huyền bén duyên với chèo từ rất sớm. Năm 16 tuổi, cô đã đạt giải đặc biệt cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội với vai Thị Mầu. Từ đó, vai diễn này trở thành “thương hiệu” của Thu Huyền.

NSND Thu Huyền là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của làng chèo Việt Nam

Ngoài Thị Mầu, Thu Huyền còn thành công với nhiều vai diễn khác như Thị Phương trong Trương Viên, cô Son trong Cô Son, Súy Vân trong Súy Vân giả dại, Hoạn Thư trong Kiều… Bên cạnh đó, cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các tác phẩm dân ca quan họ Bắc Ninh như Xe chỉ luồn kim, Vào chùa, Đi cấy, Lúng liếng, Hoa thơm bướm lượn...

Trong suốt hơn hai thập niên, Thu Huyền không chỉ là diễn viên mà dần tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo nghệ thuật và quản lý. Với những đóng góp lâu năm cho sân khấu truyền thống, Thu Huyền từng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào 2007 và sau đó là Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2024.

Hôn nhân hơn 20 năm viên mãn, cả hai vợ chồng đều là NSND, lãnh đạo nhà hát

Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ, NSND Thu Huyền còn có tổ ấm viên mãn bên ca sĩ Tấn Minh. Nhiều năm nay, cả hai đều đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại các nhà hát lớn của Thủ đô, đồng thời cùng được phong tặng NSND vào đầu năm 2024. Nếu như Thu Huyền hiện là Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, thì từ năm 2017, Tấn Minh đã là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Nghệ sĩ Thu Huyền có hôn nhân viên mãn bên ông xã là ca sĩ Tấn Minh

Vợ chồng Thu Huyền thường xuất hiện bên nhau trong các dịp nghệ thuật, ít phô trương đời sống riêng tư và luôn được báo chí ca ngợi là “cặp đôi nghệ sĩ mẫu mực” của Hà Nội. Họ nên duyên từ năm 2004. NSND Thu Huyền từng dí dỏm kể: "Chúng tôi kết hôn cũng muộn, lúc tôi 29 tuổi còn anh Minh 30. Nói thật thời điểm đấy cũng là già rồi, cả hai cùng ế nên... vồ lấy nhau".

Hai mươi năm sống chung, cả hai gần như chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn. Dù tính cách vốn đối lập, Thu Huyền sôi nổi, cởi mở, trong khi Tấn Minh điềm đạm, trầm lắng, nhưng chính điều này lại giúp họ bổ sung cho nhau. Vợ chồng Thu Huyền luôn chọn cách thẳng thắn trò chuyện, nhìn vào ánh mắt để thấu hiểu và giải quyết bất đồng nhẹ nhàng.

Cùng làm nghệ thuật, cả hai đều cho rằng đó là một lợi thế. Sự đồng cảm nghề nghiệp giúp họ dễ dàng chia sẻ, tạo điều kiện cho nhau phát triển sự nghiệp và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Cả hai đã gắn bó bên nhau hơn 20 năm

Dù không phải tuýp đàn ông thường nói lời lãng mạn, nhưng Tấn Minh lại có cách bày tỏ tình cảm rất riêng: anh luôn nhớ tặng quà vợ trong những dịp đặc biệt, sẵn sàng vào bếp, rửa bát hay san sẻ việc nhà.

Với nam ca sĩ của Bức thư tình đầu tiên , đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm vui. Ngược lại, dù bận rộn, cả hai luôn dành thời gian bên con, cùng chăm sóc và trò chuyện để giữ sợi dây gắn kết gia đình.

Tấn Minh cho rằng yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân chính là sự sẻ chia. Vợ chồng anh luôn trao đổi cởi mở, từ công việc, bạn bè đến cả chuyện xã hội, nhờ vậy mà sau hai thập kỷ, tổ ấm của họ vẫn trọn vẹn niềm vui và tiếng cười.

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Thu Huyền - Tấn Minh

Vợ chồng Thu Huyền có hai cậu con trai là Minh Nam (sinh năm 2005), hiện theo học ngành Kinh doanh quốc tế, và Minh Khôi (sinh năm 2010). Nữ nghệ sĩ bật mí cả hai đều yêu thích âm nhạc, hát hay nhưng lại ngại đứng trước đám đông. Vì vậy, vợ chồng cô không áp đặt con nối nghiệp nghệ thuật, mà tôn trọng sở thích và lựa chọn riêng của các con.