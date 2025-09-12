4 ngày trước, thông tin ca sĩ Hồ Quang Hiếu chuẩn bị tổ chức đám cưới với bà xã Tuệ Như khiến cư dân mạng bất ngờ. Cả hai đã có hai năm chung sống với nhau và 1 con trai chung. Thiệp cưới đã được cặp đôi gửi tới bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Chiều 12/9, Hồ Quang Hiếu đăng tải hình ảnh cưới lãng mạn bên bà xã kém 17 tuổi. Anh viết: "Ngày đó cũng đã tới, khi cuối cùng em khoác lên mình tà áo cưới và nắm tay anh đi đến cuối con đường nhiều gian nan".

Trong bộ ảnh cưới, chú rể Hồ Quang Hiếu diện bộ vest lịch lãm, Tuệ Như mặc chiếc váy cưới trắng trễ vai quyến rũ. Chỉ sau ít phút đăng tải, nam ca sĩ và bà xã nhận về cơn mưa lời khen ngợi từ netizen vì visual "đỉnh nóc kịch trần".

Hồ Quang Hiếu tung bộ ảnh cưới lãng mạn bên bà xã Tuệ Như trên mạng xã hội

Visual của cô dâu chú rể được cư dân mạng khen ngợi hết lời

Trên trang cá nhân, Tuệ Như cũng chia sẻ 3 bức hình riêng mặc váy cô dâu khoe đường cong vòng nào ra vòng nấy. Chỉ thời gian ngắn sau khi sinh, cô đã lấy lại vóc dáng thon gọn. Bà xã kém 17 tuổi của Hồ Quang Hiếu viết dòng trạng thái: "Đôi lời gửi đến bản thân, hãy biết yêu thương mình nhiều hơn nữa, vì mình luôn xứng đáng để được nhận lấy hạnh phúc".

Được biết, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 19/9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8/2023, cặp đôi đã làm đám hỏi và dọn về chung sống một nhà. Cả hai mới chào đón thành viên mới vào đầu năm nay.

Cô dâu Tuệ Như khoe đường cong quyến rũ khi mặc thiết kế váy cúp ngực, ôm sát đường cong

Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 19/9 sắp tới ở thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2023, ca sĩ Hồ Quang Hiếu khiến dư luận chú ý khi công khai chuyện tình cảm với bạn gái Tuệ Như. Cô sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1m80 và làm người mẫu tự do. Trước khi tìm thấy bến đỗ bình yên bên Tuệ Như, nam ca sĩ từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với hot girl Ivy Lê.

Nói về cuộc sống hôn nhân với vợ trẻ, Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ: "Tôi hay trêu là Tuệ Như khá lười, ngủ nhiều. Song vợ lại giỏi việc quán xuyến nhà cửa. Vợ là người miền Tây nên khẩu vị ăn ngọt, tôi lại thích ăn mặn. Là đầu bếp chính trong nhà nên Tuệ Như đang tập dung hòa sở thích của cả 2. Tôi vụng về chuyện bếp núc nhưng vẫn vào bếp phụ vợ nấu cơm, chế biến những món ăn đơn giản như trứng chiên, nấu canh".

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào tháng 5/2023, sau đó tổ chức lễ đính hôn vào tháng 8 cùng năm