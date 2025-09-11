Nam diễn viên Vbiz cưới vợ đại gia hơn 9 tuổi: Chật vật vì vỡ nợ 20 tỷ, tan vỡ sau 6 năm chung sống

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh, Quách Ngọc Ngoan chính thức bước vào con đường nghệ thuật. Nhờ gương mặt điển trai, phong thái lãng tử, Quách Ngọc Ngoan nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.

Trong sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên để lại dấu ấn với loạt tác phẩm như Long Thành Cầm Giả Ca, Khát Vọng Thăng Long, Người Bất Tử... Không dừng lại ở phim ảnh, anh còn thử sức ở lĩnh vực ca hát và bất ngờ giành ngôi Quán quân chương trình Tình Bolero 2020.

Quách Ngọc Ngoan có vẻ ngoài điển trai và sự nghiệp nghệ thuật khá thành công

Anh được công chúng biết đến qua các bộ phim như Long thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long, Hiệp sĩ mù, Kính thưa Osin, Cuộc chiến hoa hồng…

Quách Ngọc Ngoan từng kết hôn với diễn viên Lê Phương và có một con trai chung. Tuy nhiên, sau ba năm gắn bó, cả hai quyết định đường ai nấy đi và Lê Phương đảm nhận việc nuôi nấng con trai.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, nam diễn viên nên duyên cùng doanh nhân Phượng Chanel – một gương mặt nổi tiếng trong giới kinh doanh. Dù mối tình gặp không ít thị phi và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, nhưng cả hai vẫn gắn bó bên nhau vượt qua tất cả. Đến giữa năm 2020, Quách Ngọc Ngoan mới chính thức xác nhận đã đăng ký kết hôn với bạn gái và đã có chung một cô con gái.

Trên sóng truyền hình, nam diễn viên từng chia sẻ về nửa kia: "Tôi không biết mọi người nghĩ cô ấy quyền lực như thế nào nhưng trong cuộc sống gia đình, cô ấy là người chu toàn, biết chăm lo và chia sẻ với những người thân. Có thể bên ngoài cô ấy sành điệu, mạnh mẽ nhưng khi về nhà cô ấy là người phụ nữ của gia đình. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng đó là tình yêu và sự sẻ chia. Chính vì thế, cuộc sống của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười".

Quách Ngọc Ngoan kết hôn với diễn viên Lê Phương nhưng đổ vỡ sau 3 năm chung sống

Sau Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan đến với nữ doanh nhân Phượng Chanel

Trong suốt thời gian gắn bó, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel thường xuyên xuất hiện tình tứ tại các sự kiện giải trí, đồng thời tận hưởng những chuyến du lịch sang trọng. Nam diễn viên không ít lần bày tỏ sự trân trọng khi có người vợ luôn kề vai sát cánh, nâng đỡ anh cả về tinh thần lẫn vật chất.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, Phượng Chanel bất ngờ xác nhận cả hai đã đường ai nấy đi khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Nữ doanh nhân cho biết cả hai chọn cách chia tay trong hòa bình và tiếp tục duy trì mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con gái chung.

Dù đã đường ai nấy đi, Phượng Chanel vẫn công khai đăng tải hình ảnh của tình cũ trên mạng xã hội. Hành động này của nữ đại gia khiến cư dân mạng nghi ngờ cả hai nối lại tình xưa. Khi được hỏi: "Chị còn yêu anh ấy không", Phượng Chanel đã thẳng thắn trả lời: "Tình nghĩa thôi bạn ơi".

Anh từng gây xôn xao dư luận khi nên duyên với nữ đại gia hơn anh 9 tuổi

Tháng 4/2021, cả hai thông báo đã chia tay, nhóc tỳ sinh sống cùng mẹ

Sau đổ vỡ hôn nhân, Quách Ngọc Ngoan chọn cách sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trong làng giải trí. Anh dành phần lớn thời gian cho việc kinh doanh riêng, chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong một số dự án phim.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2023, nam diễn viên một lần nữa khiến dư luận xôn xao khi thừa nhận đang rơi vào cảnh vỡ nợ. Anh chia sẻ bản thân đang nỗ lực xoay sở để có tiền thanh toán, đồng thời mong các chủ nợ tạo điều kiện cho mình thêm thời gian thu xếp. Quách Ngọc Ngoan cũng gửi lời xin lỗi, nhấn mạnh đây là câu chuyện thuộc về đời sống cá nhân.

Quách Ngọc Ngoan từng chia sẻ: "Mặc dù tôi đang nợ, tôi ê chề nhưng thật sự bây giờ tôi không đủ khả năng chi trả. Mong muốn của tôi là xin mọi người cho tôi thời gian để tôi tập trung vào làm việc kiếm tiền trả nợ. Đây là chuyện cá nhân của tôi, chuyện tôi làm thì tôi sẽ tự chịu, không liên quan đến ai cả".

Sau khi chia tay vợ đại gia, Quách Ngọc Ngoan khá hiếm hoi lộ diện