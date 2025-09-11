Toàn cảnh ồn ào chồng ca sĩ Na Anh lộ video với phụ nữ khác

Đoạn video làm dấy lên nghi vấn ngoại tình

Khoảng 10h01 ngày 10/9, cư dân mạng tên “AAA sinh quả trứng sống” đăng tải lên mạng xã hội đoạn video tố chồng Na Anh, Mạnh Đồng, thân mật với phụ nữ trẻ đẹp.

Trong video, người đàn ông đeo kính, được cho là Mạnh Đồng, tham gia buổi tụ họp bạn bè trong nhà hàng. Chuyện không có gì phải nói nếu người phụ nữ ngồi cạnh Mạnh Đồng không ngả đầu lên vai ông. Kết thúc buổi tiệc, "gái lạ" còn khoác tay Mạnh Đồng rời đi. Đoạn video khép lại bằng cảnh xe chở hai người lao vào chung cư. Theo thông tin do chủ bài đăng cung cấp, họ cùng nhau về nhà của Na Anh.

Theo Sohu, một số người cho biết Na Anh đang ở London (Anh) thăm con gái du học vào thời điểm xảy ra sự việc. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Chồng Na Anh bị tung video thân mật với phụ nữ.

Đoạn video ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, leo thẳng lên top tìm kiếm chỉ trong thời gian ngắn. Làn sóng tranh cãi bùng nổ dữ dội một phần vì nó trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hạnh phúc mà Na Anh thể hiện trước công chúng.

Trước đó, khi tham gia chương trình giải trí trên truyền hình, nữ ca sĩ 58 tuổi được hỏi chọn ai đi cùng nếu phải sống trên hoang đảo 10 năm. Na Anh không ngần ngại trả lời là chồng. Lời giải thích "Ở hoang đảo 10 năm không dắt chồng thì dắt ai?" khiến các nghệ sĩ cùng tham gia bật cười vui vẻ. Chi tiết này được nhiều người xem như bằng chứng cho cuộc hôn nhân vững bền và ngọt ngào của cô với Mạnh Đồng.

Na Anh cũng nhiều lần công khai bày tỏ tầm quan trọng của Mạnh Đồng trong cuộc đời cô.

“Kết hôn với anh ấy không nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi không ngờ mình lại tìm được người chồng như vậy. Anh ấy rất yêu tôi", chị đại làng nhạc Hoa ngữ tuyên bố.

Thậm chí, con của họ từng cảm thán: “Mẹ không có bố thì sống nổi không?”.

Vì những chia sẻ này, nhiều người hâm mộ trung thành cảm thấy đau lòng thay Na Anh trước nghi vấn bị chồng "cắm sừng".

Điều càng khiến dư luận xót xa chính là quá khứ nhiều sóng gió của Na Anh. Trước khi gặp Mạnh Đồng, cô từng có mối tình 10 năm với danh thủ bóng đá Cao Phong. Chuyện tình bắt đầu năm 1995, từng được ca tụng là “cặp đôi vàng” của giới văn nghệ - thể thao.

Tháng 10/2004, Na Anh sinh con trai cho Cao Phong. Tuy nhiên, sự ra đời của cậu bé không cứu vãn nổi mối quan hệ. Ngay trong lúc thiên hậu Cbiz mang thai, Cao Phong bị phanh phui có quan hệ tình cảm với một ca sĩ phòng trà, còn có cả con riêng. Năm 2005, Na Anh chấm dứt tình yêu tuổi trẻ đầy đau đớn này.

Không lâu sau, giọng ca 6X gặp Mạnh Đồng - ông chủ quán bar điềm đạm, chu đáo. Họ nhanh nhanh chóng đăng ký kết hôn tại Canada vào năm 2006. Thời điểm đó, nhiều người mừng cho Na Anh vì tìm được điểm tựa tinh thần sau biến cố tình cảm. Năm 2007, Na Anh sinh con gái tại Vancouver (Canada)

Là nhà sáng lập quán bar nổi tiếng VICS ở Bắc Kinh, Mạnh Đồng không chỉ sự nghiệp vững vàng mà còn mang lại cho Na Anh chỗ dựa bình yên. Suốt gần 18 năm hôn nhân, cả hai luôn giữ hình ảnh kín đáo, hạnh phúc.

Trước khi lộ video nghi ngoại tình, Na Anh và chồng được xem là cặp đôi kiểu mẫu của ngành giải trí Cbiz.

Mạnh Đồng lên tiếng

Giữa lúc dư luận bùng nổ với vô số đồn đoán, Mạnh Đồng nhanh chóng phản hồi. Theo Sina, nam doanh nhân khẳng định tin đồn ngoại tình hoàn toàn là bịa đặt.

Anh xác nhận video có thật, nhưng câu chuyện đằng sau không như mọi người nghĩ. Hôm đó, anh cùng bạn bè tụ họp chúc mừng một người mở cửa hàng mới. Người phụ nữ trong video là bạn quen nhiều năm, từng cùng anh góp vốn kinh doanh và có quan hệ thân thiết. Khi ra về, người phụ nữ đỡ anh lên xe do anh đang bị chấn thương ở chân, đi lại khó khăn. Thêm vào đó, hai người vốn là hàng xóm, chỉ cách nhau một khu chung cư, nên anh tiện đường cho cô đi nhờ.

Về những cử chỉ thân mật gây tranh cãi trong video, Mạnh Đồng thừa nhận bản thân thiếu chừng mực. Anh xin lỗi và hứa chú ý hơn đến lời nói, hành động của bản thân trong tương lai.

Trước những suy đoán ác ý và tin đồn thất thiệt trên mạng, Mạnh Đồng tuyên bố sẽ dùng biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự cho mình.

Theo Sina, Mạnh Đồng quả thật chấn thương ở chân, có cảnh chụp công khai vào tháng 8.

Tuy nhiên, cư dân mạng chưa thực sự cảm thấy thỏa đáng với lời giải thích trên. Họ cho rằng Mạnh Đồng đang muốn bẻ lái dư luận từ “nghi vấn ngoại tình” thành “thiếu chuẩn mực trong giao tiếp xã hội”.

Đến thời điểm hiện tại, Na Anh chưa đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào.

Tin đồn Na Anh xóa hơn 1.000 bài đăng trên Weibo là sai sự thật. Những người theo dõi nữ ca sĩ cho biết cô không cập nhật mạng xã hội trong vài năm.

Điểm khiến truyền thông Trung Quốc chú ý là Na Anh và chồng không còn bất kỳ mối liên hệ kinh doanh nào nữa.

Theo thông tin trên Qichacha (nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp tại Trung Quốc), Na Anh có liên quan đến 9 doanh nghiệp, trong đó 3 công ty còn đang hoạt động, 6 công ty giải thể hoặc bị thu hồi giấy phép. Trong khi đó, Mạnh Đồng liên quan đến 12 công ty, với 5 công ty giải thể. Hiện tại, 3 công ty từng do Na Anh và chồng cùng đứng tên đều đã giải thể.

Na Anh chưa bình luận gì về ồn ào bị cắm sừng.

Na Anh sinh ngày 27/11/1967 tại quận Thẩm Hà, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Cô là ca/nhạc sĩ nhạc pop kiêm diễn viên điện ảnh - truyền hình Hoa ngữ. Cô thường được gọi với danh xưng Thiên hậu nhạc pop Trung Quốc đại lục.

Na Anh bắt đầu nổi tiếng từ cuối những năm 1980 và duy trì sức hút cho đến tận bây giờ. Cô được yêu mến với giọng ca giàu cảm xúc và nội lực. Các ca khúc tiêu biểu là Con đường trong mơ, Chinh phục, Một nụ cười một ngàn dặm...

Cô giữ vai trò huấn luyện viên trong nhiều mùa của chương trình The Voice of China. Ngoài ra, cô giành chiến thắng tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 2.