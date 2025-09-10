Những ngày qua, ngoài drama đời tư của Hứa Khải và Ngu Thư Hân, dân tình còn đặc biệt "hóng hớt" vụ 1 nữ nghệ sĩ hàng đầu được tiết lộ đã bị chồng "cắm sừng". Đến ngày 10/9, cánh săn ảnh Trung Quốc đã tung clip hé lộ cặp vợ chồng đứng trên bờ vực rạn nứt này của Cbiz. Và Na Anh - "Thiên hậu" của làng nhạc Hoa ngữ - là sao nữ được các paparazzi nhắc tên ẩn ý suốt vài ngày qua.

Theo đó, chồng của "chị đại" quyền lực Cbiz này - Mạnh Đồng được cho là đang cặp kè với 1 cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi. Mạnh Đồng và nhân tình đã bị "tóm gọn" khoảnh khắc công khai xuất hiện, ngang nhiên thân mật và ôm ấp ở nơi công cộng. Không chỉ vậy, Mạnh Đồng còn đưa cô gái này về biệt thự riêng đang chung sống với Na Anh. Được biết, trong lúc doanh nhân Mạnh Đồng qua lại với "sugar baby", Na Anh đã sang Anh thăm con gái đang du học ở đây.

Hiện, ồn ào chồng Na Anh lộ clip ngoại tình gây dậy sóng MXH, đứng top 1 hot search Weibo. Truyền thông đã liên hệ với "thiên hậu Cbiz", nhưng chưa nhận được phản hồi. Trong khi đó, các netizen vô cùng bức xúc chỉ trích việc Mạnh Đồng phản bội vợ con, trơ trẽn đưa "tiểu tam" về nhà riêng.

Cư dân mạng cũng thương cảm cho Na Anh. Cách đây không lâu, cô còn hạnh phúc khoe hôn nhân trên show, thậm chí tuyên bố rằng nếu phải sống trên hoang đảo 10 năm, chắc chắn sẽ mang theo chồng Mạnh Đồng. Ai ngờ Na Anh lại bị chồng "cắm sừng" sau lưng. Bên cạnh đó, 1 số nguồn tin cho biết vụ ngoại tình này bị lộ là do cô nhân tình của Mạnh Đồng đã thuê người quay clip để thách thức "chính thất", gây áp lực với nam doanh nhân nhằm đòi danh phận.

Mạnh Đồng là doanh nhân, CEO kiêm người sáng lập quán bar nổi tiếng VICS ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Na Anh và Mạnh Đồng đã đăng ký kết hôn tại Canada vào năm 2006 và có với nhau 1 con gái. Na Anh sinh năm 1967, là niềm tự hào của âm nhạc Trung Quốc bởi giọng ca trời ban. Cô từng tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, làm giám khảo The Voice và nhiều show truyền hình âm nhạc khác.

Đáng buồn thay, trước khi tái hôn và bị Mạnh Đồng phản bội, Na Anh từng trải qua nỗi đau đơn tương tự. Năm 2006, chỉ 6 tháng sau khi sinh con trai đầu lòng, nữ nghệ sĩ hàng đầu gây sốc khi tuyên bố đã khép lại cuộc hôn nhân tưởng chừng là cổ tích cầu thủ bóng đá nổi tiếng Cao Phong. Theo tờ Sina, nguyên nhân đổ vỡ là do Cao Phong đã ngoại tình với 1 ca sĩ phòng trà. Cả hai còn có con chung với nhau trong thời gian Na Anh mang thai và sinh con. Trong suốt thời gian mang thai, Na Anh "rửa mặt bằng nước mắt" vì quá tổn thương.

