Hôm nay (10/9), có lẽ là ngày drama tình ái phủ sóng showbiz Nhật Bản rồi đến Trung Quốc. Nếu như tài tử Sakaguchi Kentaro và ngọc nữ Nagano Mei bị phanh phui ngoại tình, có mối quan hệ ngoài luồng đáng xấu hổ, thì tại giới giải trí xứ tỷ dân, "Thiên hậu" Na Anh lại bẽ bàng với việc chồng CEO bị tung clip thân mật, đưa gái trẻ về nhà riêng vụng trộm. Nhưng chưa hết, trong 1 ngày phốt ngập trời, vợ cũ Hoàng Cảnh Du - nữ doanh nhân Vương Vũ Hinh đã đăng đàn tố cáo nam diễn viên không chỉ bạo hành cô đến biến dạng mặt mũi, còn làm cô sảy thai.

"Hai đứa con, 1 đứa bị anh ta đánh thừa sống thiếu chết mà không còn, còn 1 đứa thì bị sảy sau chuyến đi đến Đan Đông (Trung Quốc). Nỗi đau mất con chưa qua thì tôi nhận của anh ta 1 cú phản bội đau điếng. Cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều bị tổn hại nghiêm trọng. Mẹ con tôi cả đời cũng khó lòng nguôi ngoai và tha thứ cho tội lỗi của anh ta", Vương Vũ Hinh viết. Không chỉ vậy, cô còn tung thêm giấy xét nghiệm tố cáo Hoàng Cảnh Du mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Vương Vũ Hinh tố cáo Hoàng Cảnh Du đánh đến sảy thai trong lúc họ vẫn còn là vợ chồng

Trước những cáo buộc của Vương Vũ Hinh, Hoàng Cảnh Du vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, dân tình xứ tỷ dân lại tỏ ra ngán ngẩm với cuộc đấu tố dai dẳng, kéo dài đã 7 năm trời vẫn chưa chấm dứt của Vương Vũ Hinh với Hoàng Cảnh Du. Cứ mỗi khi Cbiz nổ ra drama là Vương Vũ Hinh lại xuất hiện để đăng đàn tố cáo những điều được cô cho là tồi tệ trong cuộc hôn nhân với Hoàng Cảnh Du, cho dù chồng cũ không lần nào lên tiếng.

Hoàng Cảnh Du sinh năm 1992, nổi tiếng nhờ bộ phim đam mỹ Thượng Ẩn. Đầu năm 2017, ngôi sao này và Vương Vũ Hinh lộ mối quan hệ tình cảm, đã bí mật kết hôn. Vương Vũ Hinh là doanh nhân, hơn Hoàng Cảnh Du 6 tuổi. Cô là người giúp nam diễn viên phát triển sự nghiệp trong những ngày đầu bước chân vào giới giải trí.

Vương Vũ Hinh là người đứng sau nâng đỡ, giúp Hoàng Cảnh Du thăng tiến trong showbiz

Đến tháng 11/2018, Hoàng Cảnh Du và Vương Vũ Hinh ly hôn vì nam diễn viên hành vi bạo lực gia đình, ngang nhiên đưa nhân tình là mỹ nhân Trương Nghệ Thượng về nhà khiêu khích Vương Vũ Hinh. Không lâu sau đó, Vương Vũ Hinh đã tự tử vì trầm cảm. Cô được trợ lý phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Để vạch trần bộ mặt thật của Hoàng Cảnh Du, người trợ lý đã tung lên mạng giấy chứng nhận kết hôn từ năm 2016 của Vương Vũ Hinh và ngôi sao 9X, cùng hình ảnh nữ doanh nhân bị sao nam đình đám đánh đến mức tụ máu bầm trên mặt. Scandal đời tư với Vương Vũ Hinh khiến Hoàng Cảnh Du sụp đổ hình ảnh. Anh thường bị khán giả nhắc như một sao nam có nhân phẩm kém, ít học và côn đồ. Thành quả sự nghiệp của Hoàng Cảnh Du luôn bị nghi vấn có "kim chủ" (người bao nuôi, đầu tư) đứng sau giúp đỡ.

Giấy chứng nhận kết hôn và hình ảnh thương tích trên mặt Vương Vũ Hinh được cho là bị Hoàng Cảnh Du đánh đập dã man

Sau khi đường ai nấy đi với Vương Vũ Hinh, Hoàng Cảnh Du vướng nghi vấn hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba từ năm 2020, sau khi hợp tác chung phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Cả 2 lộ nhiều bằng chứng cho thấy họ đang yêu nhưng không phủ nhận hay thừa nhận.

Đến ngày 20/2 vừa qua, dân tình Trung Quốc xôn xao khi 1 tài khoản MXH tung clip Hoàng Cảnh Du đi nghỉ dưỡng ở đảo Phú Quốc cùng 1 cô gái lạ. Nhiều khán giả cho rằng bạn gái mới của Hoàng Cảnh Du là người ngoài ngành giải trí. Khi truyền thông liên hệ với studio Hoàng Cảnh Du, phía nam diễn viên không phản hồi. Với việc tài tử Thượng Ẩn lộ khoảnh khắc hẹn hò với người mới, công chúng cho rằng chuyện tình của anh và Địch Lệ Nhiệt Ba đã tan vỡ. Từ giữa tháng 1, blogger Lưu Đại Chùy đã tiết lộ Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba "đường ai nấy đi".

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong Hạnh phúc trong tầm tay

Cư dân mạng "tóm gọn" Hoàng Cảnh Du đi du lịch Phú Quốc cùng 1 cô gái lạ vào giữa cuối tháng 2

Nguồn: Sina, Weibo