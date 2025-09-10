Một trong những ồn ào showbiz kéo dài mãi chưa đi đến hồi kết là vụ đấu tố liên tục giữa diễn viên Thiên An và ca sĩ Jack. Sau phiên livestream kéo dài 2 tiếng gây tranh cãi, diễn biến vụ kiện giữa Jack và Thiên An tiếp tục gây xôn xao. Mới đây nhất, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin gây hoang mang dư luận, khiến Thiên An bị gọi tên vào những bàn tán tiêu cực.



Không còn im lặng cho qua, chiều 10/9, Thiên An đã có chia sẻ "nóng" trên trang cá nhân. Cụ thể, Thiên An không nhắc cụ thể đến cá nhân hay sự việc nào, cô chỉ bày tỏ bức xúc về việc ai đó từng từ chối làm xét nghiệm ADN nhưng nay muốn chứng minh, đòi quyền làm ba của nhóc tỳ. Nữ diễn viên cũng thể hiện sự quyết tâm bất chấp mọi thứ để bảo vệ con gái.

Theo đó, Thiên An chia sẻ: "Từ chối làm khai sinh vì sợ '94 triệu dân biết'. Rồi giờ gây áp lực để xét ADN? Chưa có tên trong khai sinh đã vậy? Có tên rồi chắc cướp con tui luôn. Đời tui coi như bỏ. Nhưng đừng hòng đụng tới con tui". Được biết, con gái của Thiên An theo họ mẹ, được cô đứng ra làm giấy khai sinh.

Chia sẻ mới nhất của Thiên An giữa loạt tin đồn gây hoang mang

Về việc nhóc tỳ mang họ Trần, trong văn bản từ phía luật sư của Thiên An phát đi thông cáo báo chí hồi tháng 5/2025 cũng đã đề cập đến. Cụ thể, trong văn bản này cho biết Thiên An từng đề cập với nghệ sĩ Jack mong muốn khai sinh tên cha trong giấy khai sinh cho bé nhưng Jack đã "từ chối để tên trong giấy khai sinh, đồng thời né tránh không tiến hành giám định xác định ADN". Vì vậy, cô đã phải làm thủ tục khai sinh con theo họ mẹ.

Hồi tháng 7/2025, Jack mở họp báo lên tiếng về ồn ào cũng như thông báo tái xuất. Trong gần 2 tiếng, Jack và mẹ không giới thiệu sản phẩm âm nhạc như mong đợi, mà chủ yếu dành thời gian nói về mối quan hệ với Thiên An, chuyện chu cấp, quyền làm cha và những áp lực tinh thần nặng nề mà họ từng phải chịu đựng. Mẹ Jack nhiều lần bật khóc, bênh vực con trai và kể xấu về Thiên An. Jack trải lòng về việc từng nghĩ quẩn, xưng hô là "ba" và có lời nhắc nhủ trực tiếp đến bé Sol. Nam ca sĩ cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ trách nhiệm.

Jack từng họp báo bày tỏ mong muốn được thực hiện trách nhiệm với con

Ngày 28/8 vừa qua, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) đã tiếp nhận bản tự khai của bà Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998, TP.HCM) – bị đơn trong vụ án hôn nhân và gia đình số 152/2025/TLST-HNGĐ liên quan đến "tranh chấp về xác định cha cho con" với nguyên đơn là ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack/J97). Trong bản tự khai, Thiên An nêu rõ quan điểm không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Jack. Theo cô, phía nguyên đơn đưa ra yêu cầu thì phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng cứ để chứng minh, cụ thể là việc xác định cháu bé Đ. có phải là con ruột của Jack hay không.

Đáng chú ý, Thiên An cũng cho biết cô xin vắng mặt trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án, bởi bản thân không phải là người phát sinh tranh chấp trực tiếp. Cô khẳng định không có nhu cầu hòa giải hay thương lượng với Jack và đề nghị tòa án xem xét không tiến hành thủ tục hòa giải.

Trong bảng tự khai, Thiên An viết: "Tôi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, gần gũi, thương yêu con tôi. Tôi phải dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc, để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất. Tôi không thể tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tòa án giải quyết vụ án. Do vậy tôi xin quý tòa cho tôi được vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng (vắng mặt tất cả các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ, xét xử vụ án). Trong quá trình giải quyết vụ án, khi tôi vắng mặt, những vấn đề liên quan tới tôi, tòa án có thể làm việc với phía luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi hoặc người ủy quyền của tôi".

Diễn biến vụ ồn ào giữa Jack và Thiên An ngày càng phức tạp



