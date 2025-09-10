"Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung thanh lọc mạnh tay

Mới đây, trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam - đã lên tiếng về thông tin cuộc thi đang gây bàn tán dữ dội. Theo đó, bà Phạm Kim Dung đính chính địa điểm tổ chức các đêm thi Miss Grand Vietnam 2025 không phải bãi đậu xe như một số tin đồn trước đó, mà là khu vườn ngoài trời thuộc khách sạn 5 sao. Nói về những chiếc xe xuất hiện trong hình ảnh trên MXH, bà Phạm Kim Dung cho biết đó chỉ là xe của BTC và xe chở đạo cụ phục vụ cho việc dựng sân khấu.

"Gửi đến mọi người vài tấm ảnh mới, cũng tiện tôi chia sẻ chút thông tin để mọi người yên tâm hơn về sân khấu Miss Grand Vietnam - Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam năm nay. Địa điểm sân khấu không phải bãi đậu xe như một số trang đưa tin, mà là khu vườn ngoài trời của khách sạn 5 sao - nơi có hồ bơi, vườn hoa và kiến trúc rất đẹp và công năng chính là dùng cho các hoạt động tiệc cưới, event ngoài trời. Những chiếc xe mọi người thấy chỉ là xe của BTC và xe chở đạo cụ vào để dựng sân khấu thôi.

Khu vực sân khấu và chỗ ngồi rộng bằng cả mặt sàn Nhà thi đấu Phú Thọ, nên đủ sức chứa cho hai đêm thi lớn: National Costume vào 11/9 và Chung kết vào 14/9. Tôi tin rằng sân khấu năm nay sẽ không làm mọi người thất vọng, không chỉ đẹp mà còn mới mẻ và đầy cảm hứng, lãng mạn. Hẹn gặp mọi người ở đêm thi Trang phục văn hóa dân tộc và chung kết Miss Grand Vietnam 2025".

BTC Miss Grand Vietnam đính chính thông tin địa điểm tổ chức các đêm thi không phải là bãi giữ xe

Bài đăng đính chính của bà Phạm Kim Dung thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là fan sắc đẹp. Đáng chú ý, ngay bên dưới bài đăng, ekip của bà Phạm Kim Dung đã có bình luận phản hồi lại tình trạng bị một số tài khoản ảo và cá nhân công kích. Phía bà Phạm Kim Dung khẳng định trang cá nhân của bà chỉ dùng để cập nhật thông tin, chia sẻ công việc, vì vậy những tài khoản có hành vi thiếu tôn trọng, bình luận lòng vòng, thiếu lịch sự thậm chí mang tính xúc phạm sẽ bị lọc và chặn.

Phía bà Phạm Kim Dung đưa ra biện pháp cứng rắn trước việc bị tấn công trên mạng xã hội

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam là cuộc thi mua bản quyền từ Miss Grand Interantional. Sau chiến thắng của Thuỳ Tiên tại Miss Grand International 2021, cuộc thi chính thức được tổ chức trong nước để tìm kiếm Hoa hậu đăng quang. Miss Grand Vietnam 2025 là mùa thứ 4 mà cuộc thi được tổ chức, các Hoa hậu đã đăng quang qua từng mùa là Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh.

Tại Miss Grand Vietnam 2024, kết quả chiến thắng của Võ Lê Quế Anh đã dấy lên nhiều tranh cãi. Từ phần thể hiện kỹ năng trình diễn đến ứng xử ở đếm chung kết, Quế Anh được cho là thiếu toàn diện để đăng quang và dự thi quốc tế. Bằng chứng là ở Miss Grand International cùng năm, đại diện Việt Nam đã out top 20 - qua đó làm đứt chuỗi vào top của nhan sắc Việt.

Với loạt tranh cãi trên, Miss Grand Vietnam 2025 khởi động nhưng fan sắc đẹp không tỏ ra háo hức như những mùa thi trước. Vẫn có nhiều người hâm mộ kỳ vọng cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức chỉn chu và lấy lại lòng tin từ khán giả.

Tuy nhiên chỉ mới buổi sơ khảo đầu tiên, khán giả bày tỏ sự ngán ngẩm với những màn lộ diện gây sốc và có phần lố lăng. Cụ thể, một thí sinh gây bất ngờ khi di chuyển đến địa điểm thi cùng cả đoàn lân hộ tống. Trong khi đó, một người đẹp khác hóa thân thành nàng tiên cá, được hỗ trợ bởi hai người đàn ông cởi trần bưng bê xung quanh. Chưa dừng lại ở đó, một thí sinh tiếp tục gây bất ngờ khi mang cả đoàn diễn viên hóa trang thành 4 thầy trò Đường Tăng lên thảm đỏ. Với nhiều fan sắc đẹp, đây là hình ảnh chưa từng xuất hiện tại một cuộc thi Hoa hậu.

Miss Grand Vietnam 2025 được tổ chức nhưng fan sắc đẹp ít đi sự háo hức như những mùa trước

Phần lộ diện của các thí sinh trong buổi sơ khảo nhận về nhiều tranh cãi

Tiếp đến, trong họp báo công bố Top 35 Miss Grand Vietnam 2025, đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi năm nay đang có phát biểu dấy lên nhiều bức xúc: "Nói về sắc đẹp thì người mê sắc đẹp nhất là mấy anh chúng tôi, chứ không phải mấy cô. Mấy cô làm đẹp cho chúng tôi nhìn. Vì chúng tôi là người mê sắc đẹp nên các cô mới có những cuộc thi hoa hậu".

Video ghi lại phát biểu của đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi Miss Grand Vietnam lập tức được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng MXH. Các khán giả đều phản ứng tiêu cực, đánh giá phát ngôn của người đại diện cuộc thi chưa phù hợp, nhạy cảm, thiếu tôn trọng và hạ thấp phụ nữ.