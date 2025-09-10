Ồn ào giữa Jack J97 và Thiên An vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt vì công chúng vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, chính xác sau những chuyện đã xảy ra. Mới đây, câu chuyện tình cảm cũ cùng những tranh chấp pháp lý giữa cả hai lại bất ngờ bị khơi lại, kéo theo hàng loạt luồng thông tin tiêu cực tràn ngập mạng xã hội. Từ những động thái ẩn ý của Jack và người thân cho đến những chia sẻ được cho là "đáp trả" từ phía Thiên An, tất cả đã khiến cộng đồng mạng liên tục bàn tán, thậm chí chia phe tranh cãi gay gắt.

Trong khi drama còn chưa kịp lắng xuống, vào trưa 10/9, Thiên An lại có động thái khiến nhiều người không thể ngờ đến. Cụ thể, nữ diễn viên công bố poster dự án phim mới, dự kiến khởi chiếu ngày 24/10/2025. Trong dự án này, nữ diễn viên vào vai Yên - một cô gái quyết tâm đi tìm sự thật đằng sau những bí ẩn kỳ lạ trong gia đình. Hình ảnh poster đầy ám ảnh, cùng tạo hình nhân vật đau khổ, hoang mang của Thiên An ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn. Động thái này lập tức trở thành tâm điểm bàn luận. Một bộ phận netizen cho rằng Thiên An đang cố tình "tận dụng" sức nóng từ ồn ào đời tư để quảng bá cho sản phẩm điện ảnh mới. Thậm chí, có ý kiến còn mỉa mai đây là chiêu trò PR bất chấp của Thiên An để gây chú ý khi trở lại.

Tuy nhiên, số khác lại bênh vực, khẳng định Thiên An đang chọn cách hướng sự tập trung của mình vào công việc, chứng minh năng lực bản thân thay vì bị nhấn chìm trong thị phi. Ở thời điểm nhạy cảm, việc Thiên An chọn ra mắt một dự án điện ảnh mới cũng phần nào cho thấy cô đang muốn xây dựng hình ảnh người nghệ sĩ độc lập, nghiêm túc với nghề, bất chấp những lời bàn tán xung quanh.

Thiên An gây tranh cãi khi có hành động ra mắt dự án mới ngay thời điểm ồn ào với Jack đang xôn xao

Trước đó 1 ngày, khi phía Jack có động thái lạ thì Thiên An cũng đăng 1 bức ảnh liên quan đến ngày 9/9

Tháng 8/2021, Jack vướng vào bê bối bắt cá nhiều tay, lúc này Thiên An cũng công khai thông tin đã có con chung với nam ca sĩ. Dù sự nghiệp đang trên đà phát triển nhưng ồn ào này đã khiến Jack vắng bóng trong làng giải trí suốt thời gian dài. Đến tháng 7/2025, Jack mở họp báo lên tiếng về ồn ào cũng như thông báo tái xuất. Trong gần 2 tiếng, Jack và mẹ không giới thiệu sản phẩm âm nhạc như mong đợi, mà chủ yếu dành thời gian nói về mối quan hệ với Thiên An, chuyện chu cấp, quyền làm cha và những áp lực tinh thần nặng nề mà họ từng phải chịu đựng. Mẹ Jack nhiều lần bật khóc, bênh vực con trai và kể xấu về Thiên An. Jack trải lòng về việc từng nghĩ quẩn, xưng hô là "ba" và có lời nhắc nhủ trực tiếp đến bé Sol. Nam ca sĩ cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ trách nhiệm.

Về phía Thiên An, cô vẫn giữ im lặng suốt 1 tháng qua, chỉ xuất hiện ở sự kiện, làm việc như bình thường chứ không lên tiếng. Lần gần nhất nói về drama với Jack, Thiên An chia sẻ: "Có lúc em bị áp lực từ quá nhiều phía, từ trên mạng đến ngoài đời, em không biết cách nào là đúng để giải quyết câu chuyện và có những lúc em mất đi kiểm soát. Tận sâu trong lòng em, em chỉ muốn được hiểu, chỉ muốn được yêu thương. Để rồi sau tất cả, em nhận ra rằng: Đó không phải là cách để giải quyết vấn đề. Nó chỉ tạo ra thêm căm ghét và lý do để kéo dài nỗi đau. Đơn kiện, phiên tòa, yêu cầu xét nghiệm ADN… Nếu anh cho rằng những điều đó là cần thiết, anh có thể tiếp tục tiến hành. Em và luật sư đã sẵn sàng tham gia tất cả các phiên xét xử với đầy đủ trách nhiệm. Em không sợ hãi, và cũng không né tránh".

Thiên An từng chia sẻ cô mong muốn mọi chuyện dừng lại để dành thời gian chăm sóc con

Ngày 28/8 vừa qua, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) đã tiếp nhận bản tự khai của bà Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998, TP.HCM) – bị đơn trong vụ án hôn nhân và gia đình số 152/2025/TLST-HNGĐ liên quan đến "tranh chấp về xác định cha cho con" với nguyên đơn là ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack/J97). Trong bản tự khai, Thiên An nêu rõ quan điểm không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Jack. Theo cô, phía nguyên đơn đưa ra yêu cầu thì phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng cứ để chứng minh, cụ thể là việc xác định cháu bé Đ. có phải là con ruột của Jack hay không.

Đáng chú ý, Thiên An cũng cho biết cô xin vắng mặt trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án, bởi bản thân không phải là người phát sinh tranh chấp trực tiếp. Cô khẳng định không có nhu cầu hòa giải hay thương lượng với Jack và đề nghị tòa án xem xét không tiến hành thủ tục hòa giải.

Trong bảng tự khai, Thiên An viết: "Tôi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, gần gũi, thương yêu con tôi. Tôi phải dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc, để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất. Tôi không thể tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tòa án giải quyết vụ án. Do vậy tôi xin quý tòa cho tôi được vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng (vắng mặt tất cả các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ, xét xử vụ án). Trong quá trình giải quyết vụ án, khi tôi vắng mặt, những vấn đề liên quan tới tôi, tòa án có thể làm việc với phía luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi hoặc người ủy quyền của tôi".