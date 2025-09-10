Quỳnh Lương khoe con gái vừa đầy tháng, dân tình nhận xét "sao y bản chính"

Sáng 10/9, Quỳnh Lương đăng hình ảnh rõ mặt của con gái Nala vừa tròn đầy tháng. Nữ diễn viên lan tỏa thông điệp tích cực. Cô cho biết, chu kỳ 9 năm đã kết thúc bằng sự có mặt của con gái cưng.

"Buổi sáng đầu tiên chu kì 9 năm mới mẹ Quỳnh xin phép up ảnh Nala lấy may mắn ạ. 9 năm qua thật tuyệt vời kết thúc bằng em Nala nên mong em mở cửa 1 chu kì mới rực rỡ nha. Em NaLa xin chào các cô các bác!", Quỳnh Lương viết.

Quỳnh Lương chia sẻ ảnh rõ mặt của con gái. Ái nữ được nhận xét "giống bố y đúc".

Có thể thấy, con gái của nữ diễn viên vừa đầy tháng trông rất đáng yêu và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố. Nhiều dân mạng khen bé Nala "giống bố y đúc", "sao y bản chính". Trong khi đó, qua một bình luận, Quỳnh Lương mong đợi con sẽ giống mẹ khi lớn lên để có thể thoải mái diện đồ đôi. Có thể thấy, con gái chào đời đã mang đến cho nữ diễn viên niềm hạnh phúc vô bờ cũng như nguồn năng lượng tích cực.

Quỳnh Lương mong con gái lớn lên sẽ giống mẹ.

Trước đó, Quỳnh Lương trải lòng về thời kỳ wonder week (tuần khủng hoảng) của con gái. Nữ diễn viên kể con gái chỉ đòi ti mẹ, không chịu bú bình. Khi đói, bé Nala gào khóc khản cả giọng, tím cả người khiến cô sợ hãi.

Cô viết: "3 ngày wonder week là 3 ngày sữa đổ đi hết. Chỉ ti mẹ thôi, bỏ đói thì gào, gào khản cả giọng, tím cả người tới khi nào được ti mẹ thì thôi, càng nhét bình càng gào. Sợ quá má ôi".

Nữ diễn viên tiết lộ con gái đang ở wonder week nên hơi trái tính trái nết.

Nhiều bà mẹ bỉm sữa bày tỏ sự đồng cảm với hành trình nuôi con nhỏ của diễn viên phim Đừng làm mẹ cáu. Không ít phụ huynh chia sẻ rằng sau khi đầy tháng, trẻ thường có sự thay đổi về nếp sinh hoạt, trở nên khó ăn, khó ngủ hơn so với giai đoạn đầu. Trong phần trao đổi với cư dân mạng, diễn viên Quỳnh Lương cũng thẳng thắn bày tỏ lo lắng khi tiết lộ con gái chỉ chịu bú mẹ, không chịu bú bình.

Người đẹp từng đăng tải nhiều khoảnh khắc chụp cận đầu con gái và đặt dấu hỏi về việc em bé quá ít tóc. "Lúc siêu âm bác sĩ khen trộm vía em nhiều tóc, mẹ mua kẹp nơ quá trời mà về không biết kẹp sao nữa", "Khum hiểu luôn á" , Quỳnh Lương bày tỏ sự lo lắng.

Quỳnh Lương lo lắng vì con gái hơi ít tóc.

Ngày 11/8, Quỳnh Lương thông báo đã hạ sinh con gái thứ hai, đặt tên thân mật là Nala - lấy cảm hứng từ chương trình Người Ấy Là Ai, nơi cô và Tiến Phát nên duyên. Nữ diễn viên cho biết hành trình làm mẹ lần này nhẹ nhàng hơn nhờ sự đồng hành, chăm sóc của ông xã.

Quỳnh Lương - Tiến Phát hạnh phúc đón con gái chung.

Chuyện tình của Quỳnh Lương và Tiến Phát nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên. Cả hai từng trải qua đổ vỡ hôn nhân trước khi đến với nhau. Sau hơn một năm hẹn hò, họ quyết định gắn bó, đầu năm 2025 thông báo tin vui có con chung và tháng 3 cùng năm tổ chức lễ ăn hỏi.