Quỳnh Lương "va trúng" wonder week của con gái, phát sợ khi nghe con khóc khản giọng

Mới đây, Quỳnh Lương đã trải lòng về hành trình nuôi con gái. Nữ diễn viên cho biết cô bé Nala đang trải qua thời kỳ wonder week (tuần khủng hoảng). Cô bé chỉ đòi ti mẹ, không chịu bú bình. Khi đói, bé Nala gào khóc khản cả giọng, tím cả người khiến nữ diễn viên sợ hãi.

Cô viết: "3 ngày wonder week là 3 ngày sữa đổ đi hết. Chỉ ti mẹ thôi, bỏ đói thì gào, gào khản cả giọng, tím cả người tới khi nào được ti mẹ thì thôi, càng nhét bình càng gào. Sợ quá má ôi".

Quỳnh Lương xót xa khi nghe con gái khóc khản giọng trong wonder week.

Nhiều mẹ bỉm sữa đồng cảm với hành trình nuôi con mọn của sao phim Đừng làm mẹ cáu . Nhiều mẹ cho biết sau khi đầy tháng, đa phần các bé đều "thay tính đổi nết" không chịu ăn ngoan, ngủ ngoan như trước. Trong phần bình luận với cư dân mạng, Quỳnh Lương tỏ ra lo lắng khi con gái chỉ thích ti mẹ, không chịu ti bình.

Đầu tháng 9, Quỳnh Lương chia sẻ loạt hình ảnh trong lễ đầy tháng của con gái Nala. Buổi tiệc được tổ chức ấm cúng với hoa tươi và những chiếc bánh kem trái cây trang trí ngộ nghĩnh. Bé Nala nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng, yêu thương từ cộng đồng mạng.

Quỳnh Lương cũng chia sẻ hình ảnh con gái nhỏ và dành lời âu yếm cho con: "Nay em được đầy tháng rồi ạ. Trộm vía em iu ngoan lắm, đêm mẹ chỉ thức đúng 2 lần thui. Trộm vía em".

Con gái Quỳnh Lương vừa đầy tháng.

Ngày 11/8, Quỳnh Lương chia sẻ thông tin đã đón con gái thứ hai. Nữ diễn viên cho biết hành trình làm mẹ lần này diễn ra khá nhẹ nhàng nhờ luôn có sự đồng hành, chăm sóc và động viên của ông xã. Giây phút bé chào đời đã mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho cả gia đình. Con gái được đặt tên thân mật ở nhà là Nala – lấy cảm hứng từ chương trình Người Ấy Là Ai, nơi Quỳnh Lương và Tiến Phát từng nên duyên.

Quỳnh Lương - Tiến Phát đẹp đôi trong lễ ăn hỏi.

Chuyện tình cảm của Quỳnh Lương và Tiến Phát nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình hai bên. Trước khi đến với nhau, cả Quỳnh Lương và Tiến Phát đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ và có con riêng.

Sau hơn một năm hẹn hò, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Đầu năm 2025, họ hạnh phúc thông báo tin có con chung và đến tháng 3 cùng năm đã tổ chức lễ ăn hỏi. Từ đó, nữ diễn viên chủ yếu dành thời gian dưỡng thai và chuẩn bị chào đón thành viên mới.