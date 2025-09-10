Thúy Ngân lên tiếng giữa tin toang với bạn trai nam thần màn ảnh: "Hãy đối xử với người bên cạnh tốt 1 chút!"

Thúy Ngân đã hoạt động trong showbiz Việt được khoảng 15 năm, đảm nhận các vai trò là diễn viên, người mẫu, người dẫn chương trình. Người đẹp sinh năm 1991 được nhận xét khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Từ khi gia nhập làng giải trí tới nay, Thúy Ngân chưa từng chính thức công khai mối quan hệ nào.

Vì cùng góp mặt trong 1 dự án phim và kè kè bên cạnh nhau, Thúy Ngân thời gian qua vướng tin đồn hẹn hò với Võ Cảnh. Tuy nhiên cặp đôi được cho là bí mật chia tay trong âm thầm. Giữa thời điểm mạng xã hội xôn xao trước tin đồn rạn nứt tình cảm, diễn viên Thúy Ngân bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng trong group chat với fan trên Instagram cá nhân.

Cô viết: "Hãy đối xử với người bên cạnh mình tốt một chút. Vì hết kiếp này biết kiếp sau có còn gặp lại". Chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thúy Ngân và Võ Cảnh được cho là đã đường ai nấy đi vì không còn xuất hiện bên cạnh nhau

Nữ diễn viên sinh năm 1991 có chia sẻ đầy tâm trạng trong group kín trên Instagram

Trong group, Thúy Ngân còn bày tỏ sự biết ơn đến ba mẹ và những người đã từng đồng hành cùng mình trong suốt cuộc đời. Cô viết: "Con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn má, cảm ơn những người đã đến và bên cạnh con trong cuộc đời này.

Cảm ơn tất cả mọi điều, tốt đẹp lẫn chưa tốt đẹp. Đã giúp con tạo nên con người của chính mình bây giờ. Với tất cả lòng thành, con rất biết ơn. Con mong mọi người cũng sẽ được bình an và hạnh phúc như cách người muốn và mong cầu".

Giữa lúc tin chia tay với Võ Cảnh được bàn tán rầm rộ, lời nhắn nhủ của Thúy Ngân khiến netizen thêm bàn tán xôn xao

Từ mấy tháng trước, Thúy Ngân và Võ Cảnh đã bị thám tử mạng soi ra "bầu không khí lạ thường". Cả hai không còn xuất hiện chung bên nhau dù trước đó dính như sam ở các sự kiện lớn nhỏ. Trên mạng xã hội, Thúy Ngân và Võ Cảnh cũng chỉ đăng tải hình ảnh của bản thân.

Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc đi chơi cùng hội bạn thân là S.T Sơn Thạch, CEO Lâm Thành Kim, ca sĩ Uyên Linh. Cô viết: "Đi đi em, còn do dự trời tối mất. Khi còn trẻ, sức còn dài, hãy tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất". Trong clip, hội bạn thân còn có lời nhắn nhủ ẩn ý, khích lệ động viên Thúy Ngân sớm vượt qua nỗi buồn. Cư dân mạng cho rằng hội bạn thân đang muốn an ủi Thúy Ngân sau khi cô đường ai nấy đi với Võ Cảnh.

Võ Cảnh sinh năm 1990 tại Bình Định. Ban đầu, Võ Cảnh chỉ một chàng sinh viên khoa Công nghệ thông tin trong một trường Cao Đẳng nhưng sau đó rẽ lối qua làm người mẫu. Sở hữu ngoại hình nổi bật và chiều cao đến 1m86, Võ Cảnh dễ gây ấn tượng với nhà thiết kế. Không những vậy, Võ Cảnh còn được mời đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh cho các thương hiệu.

Thúy Ngân và Võ Cảnh từng là cặp đôi được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình vì diễn xuất ăn ý và sự đẹp đôi