Thiều Bảo Trâm lâu lâu hở bạo, chiếm spotlight vì diện đầm o ép vòng 1 đến "ná thở"

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Thiều Bảo Trâm lập tức trở thành tâm điểm khi lựa chọn phong cách gợi cảm, khác hẳn vẻ nữ tính, ngọt ngào thường thấy. Nữ ca sĩ diện chiếc đầm cúp ngực ôm sát body, phần corset ánh kim kết hợp nơ đen bản lớn giúp tổng thể vừa sang trọng vừa quyến rũ. Đặc biệt, vòng 1 căng đầy được o ép đến "ná thở" khiến netizen "nói chuyện nhiều".

Thiều Bảo Trâm khoe visual gợi cảm

Không chỉ gây chú ý với bộ trang phục cắt xẻ độc đáo, Thiều Bảo Trâm còn khiến nhiều người trầm trồ bởi vóc dáng ngày càng chuẩn chỉnh. Sau thời gian chăm chỉ tập luyện, nữ ca sĩ khoe trọn 3 vòng cân đối, làn da trắng sáng cùng thần thái tự tin, cuốn hút. Visual của giọng ca Love, Rosie được nhận xét ngày càng thăng hạng, sắc sảo và trưởng thành hơn.

Khoảnh khắc Thiều Bảo Trâm chung khung hình cùng loạt mỹ nhân như Lan Khuê, Kỳ Duyên, Thiên Ân,... càng làm khán giả xôn xao bàn tán. Dù đứng cạnh dàn hậu đình đám Vbiz, nữ ca sĩ vẫn nổi bật với vẻ ngoài nóng bỏng và "chặt chém" không kém.

Thiều Bảo Trâm gây trầm trồ vì sắc vóc nóng bỏng, đọ sắc tưng bừng bên dàn mỹ nhân

Trước khi hoạt động solo, Thiều Bảo Trâm cùng chị gái Thiều Bảo Trang thành lập nhóm nhạc Bee.T nhưng không có quá nhiều ấn tượng. Thiều Bảo Trâm được biết tới qua những ca khúc như Sau lưng anh có ai kìa, Thương anh...

Thiều Bảo Trâm từ lâu đã được biết đến là một trong những nữ ca sĩ sở hữu body quyến rũ bậc nhất Vbiz. Vóc dáng hiện tại của cô là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc và chế độ ăn uống khoa học. Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ bản thân duy trì thói quen tập gym đều đặn, kết hợp cardio và các bài tập siết cơ để giữ vòng eo thon gọn, săn chắc.

Thiều Bảo Trâm không ít lần khiến dân mạng trầm trộ vì những bộ ảnh hot hòn họt

Vóc dáng săn chắc, gợi cảm của nữ ca sĩ là kết quả của thời gian chăm chỉ tập luyện

Tháng 3/2024, nữ ca sĩ sinh năm 1994 công khai thừa nhận đã can thiệp thẩm mỹ mũi thông qua một bài đăng trên mạng xã hội. Cô không quên gửi lời cảm ơn bác sĩ đồng thời chia sẻ loạt hình ảnh mới tại thẩm mỹ viện. Giọng ca trẻ cũng khẳng định sau khi chỉnh sửa nhan sắc, cô cảm thấy tự tin và thoải mái hơn với diện mạo của mình.

Sau thời gian nâng cấp ngoại hình, Thiều Bảo Trâm lộ diện với sống mũi cao, gương mặt hài hòa và thần thái rạng rỡ. Loạt ảnh nhanh chóng gây chú ý và được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi, bởi đây được xem là lần đầu tiên nữ ca sĩ thẳng thắn đề cập đến chuyện "trùng tu" nhan sắc.

Thiều Bảo Trâm thừa nhận đã can thiệp chỉnh sửa phần mũi