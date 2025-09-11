Trưa 11/9, showbiz Trung Quốc đón nhận 1 thông tin gây chấn động là nam diễn viên Vu Mông Lung đã qua đời ở tuổi 37. Blogger giải trí hàng đầu Giang Tiểu Yến cho biết thi thể của ngôi sao Thái Tử Phi Thăng Chức Ký được phát hiện vào sáng nay. Hơn 1 giờ qua, truyền thông Trung Quốc đã liên tục liên hệ với studio của Vu Mông Lung để xác minh thông tin, nhưng không liên hệ được. Điện thoại cá nhân của Vu Mông Lung cũng trong trạng thái thuê bao tắt máy. Tờ Sina, Sohu và nhiều trang báo giải trí lớn đã gọi đến đường dây nóng của cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) để hỏi về vụ việc của Vu Mông Lung và nhận được phản hồi từ người trực tổng đài rằng: "Xin chờ thông báo chính thức". Sự im lặng của studio và phản hồi của cảnh sát về nghi vấn tiêu cực xoay quanh Vu Mông Lung, khiến dân tình càng thêm hoang mang mỹ nam này thực sự đã gặp chuyện không may.

Dân tình càng lo lắng hơn khi trên MXH Weibo xuất hiện hình ảnh được cho là hiện trường Vu Mông Lung tử vong. Theo nguồn tin, đã có 1 vụ việc rơi khỏi tòa nhà từ tầng 6 và cảnh sát đang tiến hành điều tra. Đáng chú ý, trong bức ảnh được lan truyền, có 1 căn phòng mở tung cửa sổ, trùng hợp với tiết lộ của blogger Giang Tiểu Yến rằng "lưới chống muỗi trong phòng Vu Mông Lung ngủ đã bị cạy mở" khi thi thể anh được phát hiện. Tờ Sina liên hệ với ban quản lý tòa nhà nghi là hiện trường Vu Mông Lung tử vong thì được xác nhận đã có 1 vụ tai nạn rơi lầu xảy ra, nhưng chưa rõ nạn nhân có phải người nổi tiếng hay không.

Nghi vấn Vu Mông Lung qua đời vì ngã lầu đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, phía studio của nam diễn viên không phản hồi truyền thông về thông tin này

Trên MXH Weibo, đã xuất hiện hình ảnh được cho là hiện trường phát hiện thi thể Vu Mông Lung

Trên MXH, netizen Trung Quốc đã vô số lần tag thẳng tài khoản Weibo của studio đại diện Vu Mông Lung và yêu cầu làm rõ tình hình hiện tại, nhưng phía sao nam này quyết giữ im lặng. 1 số nguồn tin cho biết nhiều khả năng Vu Mông Lung qua đời đột ngột và vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nên studio của ngôi sao Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ chưa tiện xác nhận.

Theo blogger Giang Tiểu Yến, Vu Mông Lung qua đời vì ngã lầu. Giang Tiểu Yến cho biết tin sốc này được chính bạn thân của Vu Mông Lung cung cấp. Theo đó, vào đêm 10/9, mỹ nam cổ trang hàng đầu này đã đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tụ họp diễn ra tại nhà riêng của 1 người bạn trong nhóm. Đến 2h sáng 11/9, mọi người trở về phòng ngủ, trong đó Vu Mông Lung khóa trái cửa. Đến 6h sáng, bạn bè đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh.

Sau đó, 1 người hàng xóm khi dắt chó đi dạo đã phát hiện thi thể của Vu Mông Lung ở trước nhà và báo cảnh sát. Qua khám nghiệm hiện trường sơ bộ, cảnh sát tìm thấy trong túi áo của ngôi sao này có 2 chiếc đồng hồ Rolex của bạn bè. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng nam diễn viên ngủ đã bị cạy mở. Nguồn tin nói với Giang Tiểu Yến rằng cơ quan chức năng hiện đã loại trừ vụ tử vong của Vu Mông Lung là 1 vụ án hình sự. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của nam diễn viên là tự tử hay gặp tai nạn ngoài ý muốn vẫn đang trong quá trình điều tra. Cách đây nhiều năm, Vu Mông Lung từng cho biết anh mắc trầm cảm.

Hiện, không ai rõ tình hình của Vu Mông Lung

Vu Mông Lung sinh năm 1988, là 1 trong những mỹ nam Tân Cương được công chúng yêu thích với gương mặt đẹp và đời tư sạch. Anh được biết đến với các phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Lưỡng Thế Hoan.. Vu Mông Lung từng nhiều lần lọt vào BXH nam thần cổ trang đẹp bậc nhất Trung Quốc.

Vu Mông Lung từng là nam thần cổ trang được yêu thích bậc nhất Cbiz

Nguồn: Weibo, Sina



