Trang Allkpop ngày 11-9 thông tin về cái chết của Lim Jae Wook. Theo đó, nghệ sĩ chơi keyboard này đã qua đời sau thời gian dài chống chọi bệnh tật.

Nghệ sĩ Lim Jae Wook qua đời tuổi 37

"Nghệ sĩ chơi keyboard được yêu mến và là thành viên quý giá của chúng tôi, người cùng chúng tôi lấp đầy sân khấu, đã rời xa chúng tôi sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật" - The Stray đau buồn thông báo ngày 7-9.

Các thành viên của ban nhạc tâm sự tất cả đã tụ họp để cùng tiễn đưa Lim Jae Wook trên hành trình cuối cùng. Họ muốn giữ thành viên yêu quý tận sâu trong trái tim.

"Ngay cả khi chống chọi với bệnh tật, anh ấy vẫn không hề mất đi sự vui vẻ và trở thành chỗ dựa vững chắc cho tất cả chúng tôi bằng âm nhạc ấm áp của mình. Chúng tôi sẽ mãi nhớ những khoảnh khắc cùng nhau cười, cùng nhau khóc khi chia sẻ âm nhạc. Những giai điệu và tình yêu mà anh ấy để lại sẽ tiếp tục sống mãi trong trái tim chúng tôi và trong trái tim người hâm mộ" - ban nhạc thổ lộ.

Nhiều người hâm mộ thương tiếc Lim Jae Wook, cho rằng anh còn quá trẻ.

The Stray ra mắt khán giả vào năm 2014 với đĩa đơn kỹ thuật số "though You're Gone" và được công nhận với các bài hát như: "You, You" và "Moon".

Họ dự kiến tổ chức buổi hòa nhạc solo "The Stray" vào ngày 14 - 9.