"Chàng trai làm tan nát trái tim Lisa" năm 2019 lộ diện sau 6 năm mất tích, kèm 1 thông tin gây xôn xao

Vào năm 2015-2019, One (Jung Jaewon) là gương mặt rapper khá nổi bật tại làng nhạc Hàn Quốc. Tuy nhiên sau khi phát hành album cuối vào tháng 11/2019 dưới trướng YG Entertainment, One hoàn toàn biến mất khỏi làng nhạc, xóa hết mọi tài khoản mạng xã hội.

Không ai biết vì sao rapper sinh năm 1994 lại làm như vậy. Trong những năm qua, cũng không có thông tin của One. Nhưng giờ đây, 1 người bất ngờ hé lộ "tình tin đồn của Lisa" đang định cư tại Mỹ, thậm chí còn sắp kết hôn.

1 netizen hé lộ One đang sống ở Mỹ, còn sắp kết hôn

Thông tin này nhanh chóng khiến mạng xã hội xứ Hàn ấm lòng: "Chỉ cần One vẫn sống và hạnh phúc là ổn thôi", "Tôi tin rằng trên đời này không có gì là không thể. Vậy nên, một ngày nào đó Jung Jaewon sẽ trở lại sân khấu, đúng không?", "Cuối cùng cũng có tin tức về Jung Jaewon. Dù sao thì miễn anh vui là được", "Ồ, thì ra đó là lý do tại sao anh ấy biến mất!", "Trước đó, tôi thấy có người trên Douyin chia sẻ rằng họ thấy anh ấy và bạn gái ở Mỹ. Hóa ra anh ấy sắp kết hôn. Tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp"...

Trong thời gian qua, tên tuổi của One liên tục được nhắc đến sau khi Lisa phát hành ca khúc Dream. Ca khúc này được cho là gợi nhớ đến chuyện tình bí mật trong quá khứ của Lisa, với câu hát: “Whenever I close my eyes/ It's taking me back in time/ Been drowning in dreams lately/ Like it's 2019, baby” (tạm dịch: Mỗi khi nhắm mắt lại, em được đưa về quá khứ. Thời gian qua em chìm đắm trong những giấc mơ, như thể năm 2019 vậy, anh yêu).

Trong năm 2019, One và Lisa vướng tin đồn hẹn hò. Sau khi phát hành album tháng 11/2019, rapper này cũng biến mất tương tự. Cư dân mạng còn phát hiện nam chính trong MV Dream của Lisa nhuộm màu tóc giống hệt One vào năm 2019. Nhiều người liên hệ cái chết của chàng trai trong MV với sự biến mất đột ngột của One. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của cư dân mạng.

Ca khúc Dream của Lisa...

... được cho là kể về chuyện tình với One

One có tên thật là Jung Jaewon, sinh ngày 29/3/1994 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp năm 2015 với tư cách thành viên của nhóm hip-hop 1Punch, cùng với Kim Samuel. Sau khi nhóm 1Punch tan rã, One tham gia chương trình truyền hình thực tế hip-hop Show Me the Money mùa 4 và mùa 5, từ đó được chú ý hơn.

Ngoài âm nhạc, One cũng tham gia diễn xuất. Một trong những vai diễn của anh là trong loạt phim truyền hình A Korean Odyssey (2017), Room No. 9 (2018), Her Private Life (2019). Dù có tài năng và ngoại hình được đánh giá cao, nhưng One lại biến mất 1 cách bí ẩn khỏi làng giải trí từ năm 2009.

One từng là gương mặt sáng giá của Kbiz

Nguồn: Koreaboo