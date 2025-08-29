Phương Ly nhắn thẳng Châu Bùi khi vướng drama "quên cảm ơn": "Bớt sồn đi!"

Dù chương trình Em xinh say hi đã kết thúc nhưng câu chuyện về các nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Vừa qua, Châu Bùi và Phương Ly gây xôn xao vì lùm xùm quên gắn thẻ cảm ơn trong bài đăng cảm ơn ở Em xinh say hi. Cư dân mạng cho rằng mối quan hệ của cả hai đã xảy ra trục trặc.

Ca sĩ Phương Ly mới đây đã tham gia chương trình Here to hear với chúng tôi và trải lòng về ồn ào liên quan tới bạn gái của Binz. Giọng ca sinh năm 1990 cho biết Châu Bùi đã sốt sắng nhắn tin hỏi mọi người về tình trạng của cô khi lùm xùm nổ ra. Sau đó, Phương Ly cũng có động thái trấn an Châu Bùi.

Cô chia sẻ: "Ly và Châu có nhắn tin riêng và mọi thứ cũng rất bình thường thôi. Châu sợ và nhắn tin cho cả ekip của Ly, nhắn tin cho Vũ Thảo My và cả anh quản lý của chị để hỏi 'Bà Ly có sao không? Bà Ly có ổn không?'. Tính Châu lúc nào cũng hừng hực nên lo cho Ly lắm. Thế nên Ly cũng phải nhắn tin trấn tĩnh ngược lại: 'Thôi mày ơi, bớt sồn đi mày ơi'. Coi như là Ly học một bài học, thế là xong".

Phương Ly chia sẻ về lùm xùm liên quan tới Châu Bùi tại Em xinh say hi

Châu Bùi đã sốt sắng hỏi han về tình trạng của Phương Ly khi câu chuyện gây ồn ào trên mạng xã hội

Tại chương trình, nữ ca sĩ sinh năm 1990 cho biết coi ồn ào vừa qua là bài học để bản thân rút kinh nghiệm. Về chuyện không gắn thẻ Châu Bùi trong bài đăng, cô cho hay: "Thật ra câu chuyện này là bởi trong bài viết của Ly có một câu: Cảm ơn các thành viên trong đội đã lắng nghe và chia sẻ với chị. Đến được vòng này thì chị nghĩ là khán giả đã công nhận các em tài giỏi như thế nào - đại loại là như vậy.

Ly nghĩ thế là đủ cho tất cả mọi người rồi. Ly cũng xin nhận là mình đang trên đường đi học, và cái Ly sợ nhất là… tag thiếu mọi người. Ảnh của Ly mà tag thiếu người trong ekip là Ly sẽ về ăn năn lắm. Nhưng với bài viết đấy, Ly nghĩ là mình đã nói được đủ ý trong đấy rồi - và chắc đó là bài học mà Ly nghĩ mình cần học thêm. Ly có nhắn trong kênh riêng trên Instagram của mình, đó là mong mọi người ở ngoài kia có việc ồn ào thế nào cũng hãy giữ sự nhẹ nhàng với cuộc sống thôi. Đừng vì những điều đó mà đi tranh cãi trên mạng.

Còn bài học ấy, Ly nghĩ là mình đã làm đủ rồi vì bài viết của Ly là như vậy. Nhưng nếu ở ngoài thấy đó là chưa đủ thì chắc mình phải nhìn lại và học lại thôi".

Qua vụ việc lần này, Phương Ly cho biết sẽ chỉnh sửa để tốt hơn nếu đó là bài học đáng giá

Sau khi livestage 4 Em Xinh Say Hi khép lại, Phương Ly bất ngờ gây chú ý khi đăng tải một bức tâm thư dài để gửi lời cảm ơn đến toàn bộ đồng đội và ê-kíp đã góp sức cho tiết mục. Trong bài viết, nữ ca sĩ tỉ mỉ nhắc tên từng cộng sự từ Mỹ Mỹ, Orange, 52Hz cho đến các producer, nhạc sĩ, stylist và đội ngũ sản xuất. Tuy nhiên khán giả nhanh chóng phát hiện ra Châu Bùi - gương mặt quan trọng lại không được nhắc đến trong danh sách này.

Khi drama nổ ra, Phương Ly viết: "Mấy ngày vừa rồi Ly biết có những thông tin tiêu cực không vui, Ly cũng có suy nghĩ chút tủi thân và tổn thương. Nhưng nghĩ kĩ thì đó cũng là những điều mình cần lắng nghe, và có lẽ phải trải qua để trưởng thành hơn. Có những lúc mình nghĩ rằng đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, mong rằng mọi người sẽ nhìn thấy. Nhưng cuộc sống vốn là hành trình không ngừng tiến lên và phấn đấu, nên Ly biết mình vẫn cần cố gắng hơn nữa.

May mắn là bên cạnh những điều chưa vui, Ly luôn được bao quanh bởi năng lượng tích cực và có mọi người ở bên. Vậy nên mong cả nhà mình đừng để những thông tin chưa hay làm mọi người mệt mỏi hay khó chịu nhé. Mọi người hãy cứ nhẹ nhàng, điềm tĩnh cho qua để giữ cho cuộc sống bình yên. Đây cũng là bài học mà Ly cần lắng nghe và ghi nhớ. Mong rằng những điều tiêu cực sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Điều quan trọng nhất với Ly vẫn là được chứng minh bản thân bằng thực lực và những sản phẩm thật sự ý nghĩa gửi đến khán giả. Ly sẽ tiếp tục học hỏi và nỗ lực nhiều hơn nữa".