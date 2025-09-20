Á hậu Việt ly hôn chồng Tây: Vỡ mộng khi sống chung, chia tay vẫn đều đặn qua gặp hàng tháng

Hoàng Oanh được công chúng chú ý khi giành giải Nhất cuộc thi Hot VTeen 2006. Năm 2012, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh và đạt ngôi Á hậu. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Hoàng Oanh còn được yêu mến bởi sự đa năng, từng đảm nhận vai trò MC cho nhiều sự kiện, chương trình truyền hình và góp mặt trong các bộ phim điện ảnh như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Ba vợ cưới vợ ba...

Nữ MC quen biết Jack Cole vào tháng 10/2017 và chính thức tổ chức hôn lễ tại TP.HCM vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, sau hơn một năm chung sống, cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 4/2022.

Chồng cũ của Hoàng Oanh là người Mỹ nhưng làm việc tại Singapore. Nữ MC tiết lộ cả hai quen nhau trong một buổi gặp gỡ bạn bè, và phải sau hơn một năm kiên trì theo đuổi, anh mới chinh phục được trái tim cô. Trước đó, Hoàng Oanh từng dành nhiều lời khen ngợi, cho rằng chồng là người bản lĩnh và luôn biết trân trọng, yêu thương gia đình.

MC Hoàng Oanh

Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại TP.HCM vào cuối năm 2019

Sau 3 năm chung sống, MC Hoàng Oanh thông báo ly hôn chồng Tây

Dù đã đường ai nấy đi, Hoàng Oanh khẳng định mối quan hệ giữa cô và Jack Cole vẫn trên tinh thần tôn trọng, văn minh. Cả hai thống nhất sẽ cùng nuôi dạy con trai Max trong môi trường tốt nhất.

Đặc biệt, MC Hoàng Oanh tiết lộ rằng sau khi ly hôn, cô và chồng cũ vẫn duy trì thói quen gặp gỡ định kỳ hàng tháng để cùng chăm sóc và dành thời gian cho con. Nữ MC chia sẻ: "Mỗi tháng, ba Max sẽ sang thăm con một lần, mỗi lần ở lại khá lâu. Tôi hay đùa: ‘Sao lì vậy?’. Tôi tranh thủ khi nào có thời gian đều ở bên con. Những khoảnh khắc cả ba, mẹ cùng chơi với con rất quan trọng, để bé nhận trọn vẹn tình yêu thương. Nếu ba không qua thăm, bé vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện với gia đình bên nội. Điều đó diễn ra đều đặn và rất tự nhiên", MC Hoàng Oanh chia sẻ.

Khi được hỏi về chuyện quay lại với chồng cũ, Hoàng Oanh cho hay: "Tôi muốn con có sự kết nối với cha và gia đình bên nội. Dù không còn là vợ chồng nữa nhưng đó vẫn là cha và ông bà nội của con mình".

Nữ MC cho biết cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc con trai

Hoàng Oanh từng chia sẻ đã vỡ mộng vì cuộc sống hôn nhân không màu hồng như tưởng tượng. Giữa Hoàng Oanh và chồng cũ tồn tại nhiều khác biệt, trong đó rào cản văn hóa là thách thức lớn nhất.

"Oanh không vơ đũa cả nắm nhưng Oanh nghĩ đây cũng là một văn hóa của người Mỹ. Họ rất độc lập, chủ nghĩa cá nhân. Cái đó không xấu nhưng nó hơi xung đột với văn hóa Việt Nam mình. Ví dụ như anh ấy đã có vợ có con nhưng cuối tuần vẫn thích đi với bạn bè, vẫn giữ cuộc sống độc lập.

Phụ nữ Việt Nam mình có gia đình là dành hết mọi thứ cho chồng cho con nhưng anh ấy là đàn ông, lại là người Mỹ nữa nên rất yêu cuộc sống riêng của bản thân. Nhiều khi mình phải nhắc vì cuối tuần là thời gian dành cho gia đình.

Có lẽ sự mâu thuẫn này cũng phản ánh văn hóa, tư duy của hai đất nước khác nhau. Oanh không nói ai trong đất nước đó cũng như vậy, nhưng mình có thể thấy ở Mỹ họ đề cao quyền tự do cá nhân nên chủ nghĩa cá nhân ở chồng Oanh rất cao. Vì thế mà anh ấy rất độc lập và tự tin. Còn Oanh thì rất truyền thống, yêu văn hóa gia đình", Hoàng Oanh tâm sự trong buổi phỏng vấn với chúng tôi.

Đầu năm 2023, Hoàng Oanh còn đưa bố mẹ và con trai sang Mỹ gặp gỡ và tham quan cùng gia đình chồng cũ

Hiện tại, Hoàng Oanh tập trung phát triển sự nghiệp MC và dành nhiều thời gian cho con trai. Người đẹp sinh năm 1990 cho biết, cô không hối tiếc về những gì đã trải qua, bởi mỗi giai đoạn đều mang đến bài học quý giá và giúp cô trưởng thành hơn.

"Bản thân tôi luôn biết và tin, trên thế gian này có ai đó dành cho mình. Tôi chờ một người tri kỷ, một người bạn đời đồng hành với mình trong cuộc đời này. Tôi không thích sống một mình nhưng nếu không gặp được người tri kỷ thì tôi vẫn có khả năng sống một mình hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi muốn được đồng hành với một ai đó", MC Hoàng Oanh từng cho hay.

Hoàng Oanh hiện tập trung phát triển sự nghiệp và dành nhiều thời gian cho con trai