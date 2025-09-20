Về phía ông xã H'Hen Niê, Tuấn Khôi cũng vui mừng thông báo vợ chồng anh vừa đón con gái đầu chào đời an toàn, khỏe mạnh trên MXH. "Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái... Với mình chắc là câu diễn tả đúng nhất khoảnh khắc được nhìn thấy cô gái của chúng ta chào đời", Tuấn Khôi viết.
Anh cũng không quên nói lời cảm ơn bà xã H'Hen Niê đã mạnh mẽ, cố gắng để sinh ra "tiểu công chúa" - thành viên mới của gia đình: "Anh đã thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và phi thường của em. Em đã chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua, đã dồn hết sức lực và sự dũng cảm của mình để mang thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Cảm ơn em vì đã ban cho anh món quà quý giá nhất trên đời. Khoảnh khắc được nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của con anh đã vỡ oà cảm xúc. Yêu em và con rất, rất nhiều".
H'Hen Niê lần đầu công khai bạn trai vào dịp Tết Ất Tỵ. Anh tên là Tuấn Khôi, sinh năm 1989, hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh và đạo diễn, chuyên sản xuất phim quảng cáo. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm và cung bậc cảm xúc. Đến ngày 14/2, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chính thức thông báo đã đăng ký kết hôn. Nói về nửa kia, H'Hen Niê từng cho hay: "Anh bình thường như bao người khác. Anh quan tâm gia đình tôi và rất thương tôi". Nàng hậu cũng cho biết ông xã luôn ủng hộ mình theo đuổi nghệ thuật.