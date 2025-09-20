Kim Soo Hyun bị tố lừa đảo, đã biến mất không rõ tung tích 6 tháng qua

Ngày 19/9, tờ KoreaBoo đưa tin Gold Medalist - công ty của Kim Soo Hyun - đang bị nghi ngờ gian lận tài chính, lừa đảo kinh doanh. Theo trang SisaJournalau, sau khi xuất ngũ, tài tử này đã thành lập công ty Gold Medalist vào năm 2019 - nơi có mối liên hệ với người thân của anh. Trên giấy tờ đăng ký kinh doanh, công ty này thuộc sở hữu của Bareun No.2 Investment Association. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc tìm hiểu được người điều hành thực sự, giám sát và quản lý Gold Medalist là anh trai của Kim Soo Hyun - Lee Ro Be (nghệ danh Lee Sarang). Kim Soo Hyun chỉ sở hữu 1 ít cổ phần. Tại Gold Medalist, thân phận thật sự của Kim Soo Hyun là diễn viên chủ chốt của công ty, chứ không phải chủ sở hữu và trực tiếp điều hành như nam diễn viên đã nói.

Đáng lưu ý, tính hợp pháp của Bareun No.2 Investment Association đang bị nghi ngờ. Công ty này không chỉ sở hữu Gold Medalist mà còn kiểm soát 1 công ty giáo dục trực tuyến khác đã được niêm yết trên sàn KOSDAQ. Công ty giáo dục này lại đang bị cảnh sát và cơ quan thuế điều tra vì hành vi thao túng cổ phiếu và trốn thuế. Ngoài ra, trụ sở của Bareun No.2 Investment Association được đặt tại 1 tòa nhà 3 tầng cũ kỹ, khiêm tốn ở Jangwi-dong, Seoul (Hàn Quốc). Tầng hai được cho là văn phòng của công ty, nhưng thực chất là 1 công ty thiết bị y tế. Bareun No.2 Investment Association cũng không hề treo biển hiệu, cho thấy sự hiện diện của 1 công ty giải trí trị giá hàng tỷ won.

Công ty của Kim Soo Hyun có hoạt động lập lờ, che giấu sự thật đằng sau

Theo trang SisaJournalau, ngoài Kim Soo Hyun, Gold Medalist còn ký hợp đồng quản lý với Choi Hyun Wook, Lee Chae Min, Seol In Ah, Kim Si Eun, Lee Jong Hyun... Điều đáng lo ngại nhất trong hoạt động của Gold Medalist là khoản thanh toán lợi nhuận (hoa hồng) mà công ty chi trả cho các nghệ sĩ của mình. Báo cáo kiểm toán từ năm 2020 đến năm 2024 cho thấy, tổng số tiền chi trả cho nghệ sĩ trực thuộc công ty chỉ đạt 670 triệu won (12,6 tỷ đồng). Đây là con số thấp đến lạ kỳ xét đến tiêu chuẩn của ngành, với 80-90% doanh thu thường thuộc về diễn viên.

Sự chênh lệch này càng rõ rệt hơn vào năm 2024, khi bộ phim truyền hình Queen of Tears (Tạm dịch: Nữ Hoàng Nước Mắt) của Kim Soo Hyun trở thành hiện tượng, thúc đẩy "Làn sóng Hallyu thứ 5", nam diễn viên đã ký hợp đồng quảng cáo với 16 thương hiệu, trong đó có Prada, Homeplus, Eider... Khi đó, Gold Medalist báo cáo doanh thu năm đạt kỷ lục vượt quá 20 tỷ won (378 tỷ đồng), thế nhưng chỉ có 2,7 tỷ won (hơn 51,3 tỷ đồng) được ghi nhận là chi phí thanh toán cho nghệ sĩ.

Khi so sánh với các công ty giải trí khác, hoạt động và báo cáo tài chính của công ty Kim Soo Hyun càng đáng ngờ. EDAM Entertainment - công ty quản lý của IU - đã chi trả 33,6 tỷ won (hơn 635 tỷ đồng) cho nghệ sĩ vào năm 2024 sau khi bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt do nữ ca sĩ đóng chính thành công. Công ty ADOR quản lý nhóm nhạc NewJeans đã chia lợi nhuận 29 tỷ won (548 tỷ đồng) và 23,8 tỷ won (450 tỷ đồng) cho nghệ sĩ trong 2 năm qua.

Ở trường hợp của Gold Medalist, có những năm chi phí họp hội và giải trí của họ còn vượt quá số tiền chi trả các nghệ sĩ dưới trướng. Ngoài ra, các khoản thanh toán cho nghệ sĩ của Gold Medalist còn được liệt kê trong chi phí doanh thu dịch vụ. Điều này được đánh giá bất hợp lý.

Báo cáo tài chính của Gold Medalist không minh bạch, có dấu hiệu gian lận

Phía Gold Medalist từng giải thích rằng chi tiết thỏa thuận về việc chia lợi nhuận cho nghệ sĩ là thông tin cá nhân, do đó công ty không tiết lộ công khai và cụ thể trong báo cáo tài chính. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế lại tỏ ra hoài nghi vào lời giải thích của Gold Medalist bởi hầu hết các công ty giải trí hiện tại đều công khai tiết lộ dữ liệu thanh toán thông qua kiểm toán, nhưng công ty của Kim Soo Hyun lại không làm như vậy.

Trước việc bị tố cáo có hoạt động kinh doanh mờ ám đáng ngờ, ăn chặn hoa hồng trên đầu trên cổ nghệ sĩ, không minh bạch tài chính, đặc biệt là nghi vấn Kim Soo Hyun cố ý dùng danh tiếng của mình để thu hút đầu tư, che giấu danh tính ông chủ thực sự đứng sau, phía Gold Medalist và cả tài tử xứ Hàn chưa đưa ra phản hồi.

Hiện, không rõ tung tích của Kim Soo Hyun. Sau khi vướng scandal đấu tố ầm ĩ với gia đình Kim Sae Ron và tổ chức họp báo "đẫm lệ" làm rõ nghi vấn có mối quan hệ với người vị thành niên vào cuối tháng 3, Kim Soo Hyun biến mất khỏi tầm mắt của truyền thông lẫn công chúng đã 6 tháng qua. Vụ kiện tụng giữa anh với Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron cũng im ắng, không có tiến triển nào mới.

Trước cáo buộc lừa đảo đầu tư và gian lận tài chính, Kim Soo Hyun và Gold Medalist chưa phản hồi

Tài tử Hàn Quốc đã mất tích không rõ tung tích 6 tháng qua kể từ khi dính lùm xùm đấu tố với gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron

