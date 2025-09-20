Từ hot girl đời đầu đến nữ tổng tài thành đạt

Hạnh Sino tên thật Nguyễn Mỹ Hạnh, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô từng được biết đến là một trong những gương mặt hot girl nổi bật đời đầu, sau đó lấn sân vào lĩnh vực nghệ thuật.

Bước ra ánh sáng từ cuộc thi Miss Teen 2008, Hạnh Sino nhanh chóng trở thành người mẫu ảnh được yêu thích, xuất hiện trong nhiều bộ ảnh và các sitcom dành cho giới trẻ nhờ gương mặt thanh tú, vóc dáng quyến rũ.

Hạnh Sino là một trong những hot girl nổi bật đời đầu

Sau khi cùng Emily và Huyền Baby lập nhóm nhạc B.Sily, Hạnh Sino được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt sáng giá của Vpop. Tuy nhiên, nhóm nhạc này của cô không tồn tại lâu. Hạnh Sino sau đó hoạt động solo, cho ra mắt những ca khúc như Em mây, Nóng...

Mỹ nhân 9X từng đầu quân cho công ty âm nhạc do ca sĩ Tuấn Hưng quản lý. Thời gian ấy, cô thường xuyên góp mặt trong các sự kiện lớn, chú trọng đầu tư phong cách trình diễn và hình ảnh thời trang. Dẫu vậy, giới chuyên môn và truyền thông nhiều lần nhận định sự nghiệp ca hát của Hạnh Sino có phần mờ nhạt, chưa thật sự có “bản hit để đời”.

Sau một giai đoạn nỗ lực ở Vpop, Hạnh Sino dần chuyển hướng sang kinh doanh. Cô hiện là một nữ tổng tài thứ thiệt khi giữ chức CEO của một công ty chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. Ngoài ra, mỹ nhân 9X còn là chủ của nhà hàng sang trọng và kinh doanh thời trang tại TP.HCM.

Nữ ca sĩ gặt hái nhiều thành công sau khi chuyển hướng kinh doanh, hiện là nữ tổng tài đích thực

Hạnh Sino từng tiết lộ, mức thu nhập hàng tháng của cô có thể đạt đến “9 con số 0”, tức hàng trăm triệu đồng. Nguồn tài chính dồi dào giúp cô thoải mái chi cho những món đồ xa xỉ, đồng thời đầu tư vào bất động sản.

Năm 2024, Hạnh Sino tái xuất showbiz Việt bằng việc tham gia "Chị đẹp đạp gió mùa 2". Tuy nhiên do sớm bị loại, nên sự nghiệp nghệ thuật của cô vẫn chưa có bước đột phá.

Cuộc sống sanh chảnh, ở biệt thự bề thế, đi Lamborghini trị giá 18 tỷ đồng

Hiện tại, Hạnh Sino cùng gia đình sinh sống trong một căn biệt thự trắng bề thế ở TP.HCM. Người đẹp sinh năm 1990 thiết kế cơ ngơi của mình theo phong cách tân cổ điển với nội thất xa hoa, đậm chất thượng lưu. Đặc biệt, dân vườn bao quanh biệt thự được bài trí như một công viên mini vô cùng tinh tế.

Hạnh Sino và chồng con sống trong biệt thự trắng bề thế ở TP.HCM

Không chỉ gây chú ý với biệt thự, Hạnh Sino còn được biết đến là một tay chơi hàng hiệu và siêu xe. Nổi bật nhất trong bộ sưu tập của phú bà 9X là chiếc Lamborghini Huracan trị giá 18 tỷ đồng. Chiếc xe đình đám được bán với giá 14 tỷ cho bản cao cấp nhất ở thị trường Việt Nam, Hạnh Sino chi thêm 4 tỷ để "độ" xe theo sở thích.

Ngoài ra, Hạnh Sino còn sử dụng một chiếc Vertu - dòng điện thoại hạng sang có giá khoảng 1 tỷ đồng. Tủ đồ của cô cũng ngập tràn những thương hiệu xa xỉ như Hermès, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, đồng hồ nạm kim cương cùng nhiều phụ kiện độc bản. Mỗi khi xuất hiện tại sự kiện, người đẹp thường xuyên khoác lên mình trang phục hàng hiệu, bước ra từ siêu xe, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Nữ ca sĩ sở hữu siêu xe Lamborghini, điện thoại Vertu và bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền

Cuối năm 2022, Hạnh Sino bất ngờ khi thông báo đã lập gia đình. Chồng của cô là một doanh nhân, nhưng theo lời người đẹp chia sẻ anh không phải “đại gia”, mà chỉ là người kinh doanh bình thường. Cả hai quen biết, tìm hiểu rồi quyết định gắn bó sau 4 năm hẹn hò.

Đầu năm 2024, Hạnh Sino sinh đôi một trai, một gái. Làm mẹ của hai con nhỏ, cô chuyển trọng tâm cuộc sống về gia đình, nhưng vẫn duy trì công việc kinh doanh để cân bằng tài chính và sự nghiệp.

Hạnh Sino có cuộc sống hạnh phúc, sang chảnh bên chồng và 2 con

Trong những lần hiếm hoi chia sẻ với truyền thông, Hạnh Sino thừa nhận hôn nhân mang đến cho cô cảm giác bình yên và trưởng thành. Việc làm mẹ giúp cô thay đổi nhiều quan niệm, học cách nhường nhịn, đặt hạnh phúc gia đình lên hàng đầu. Cô cũng thẳng thắn cho rằng một người phụ nữ hiện đại cần song hành cả công việc lẫn gia đình, và điều quan trọng nhất là chọn được bạn đời tôn trọng mình.

Nhờ có cuộc sống sang chảnh, giàu có và hôn nhân viên mãn, nên dù đã ở tuổi U40 và là mẹ 2 con, Hạnh Sino vẫn sở hữu nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng "đồng hồ cát" nóng bỏng. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ loạt ảnh tự tin khoe sắc vóc trong những bộ bikini gợi cảm hay đầm bó sát.