Tử chiến trên không - bộ phim hành động, kịch tính của đạo diễn Hàm Trần được lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam đang nhận được nhiều chú ý của khán giả.

Bộ phim mang đến những cảnh hành động nghẹt thở, đầy kịch tính, với bối cảnh chủ yếu xuyên suốt trên máy bay, nơi diễn ra sự kiện không tặc khống chế hành khách và phi hành đoàn.

Kaity Nguyễn và Trâm Anh vào vai 2 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay.

Bên cạnh dàn diễn viên nam, Kaity Nguyễn và Trâm Anh là hai bóng hồng hiếm hoi của phim. Cặp đôi đảm nhận vai hai nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay định mệnh.

Kaity Nguyễn gây ấn tượng khi nhân vật của cô vừa mong manh vừa cứng cỏi, mang sức nặng cảm xúc giữa bầu không khí ngột ngạt. Kaity chứng minh cô có thể vượt khỏi những vai diễn quen thuộc để bước vào vùng đất mới nhiều thử thách hơn.

Vai diễn đánh dấu màn lột xác của Kaity Nguyễn.

Kaity Nguyễn vốn được đánh giá là nữ diễn viên trẻ có khả năng biến hóa linh hoạt. Từ Em chưa 18 - bộ phim từng biến cô thành hiện tượng màn ảnh Việt, đến loạt dự án như Tiệc trăng máu, Cô gái từ quá khứ hay Người vợ cuối cùng, diễn viên sinh năm 1999 luôn chứng minh rằng bản thân không bị đóng khung trong bất cứ hình mẫu nào.

Sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Kaity Nguyễn đã trở thành gương mặt bảo chứng phòng vé. Người hâm mộ gọi cô là "nàng thơ trăm tỷ" bởi hầu hết dự án có cô tham gia đều thành công về doanh thu.

Ở tuổi 26, Kaity Nguyễn có cuộc sống đáng mơ ước, sự nghiệp thành công, tương lai nhiều triển vọng. Cô cũng được đánh giá ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Thời gian qua, Kaity Nguyễn trưởng thành hơn về hình ảnh. Mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện, cô chọn phong cách nữ tính, gợi cảm, nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.

Kaity Nguyễn ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Vào vai nữ tiếp viên hàng không thứ hai trên chuyến bay, Trâm Anh có đất diễn và không bị chìm vào cái bóng của tuyến chính. Cô đại diện cho sự đa dạng tâm lý hoảng loạn, phản kháng, kiên cường hay bất lực - những trạng thái thường thấy khi con người bị đặt giữa sống và chết.

Vai nữ tiếp viên hàng không gan dạ cũng đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp của Trâm Anh.

Trâm Anh có một vai diễn ấn tượng.

Trước khi gây ấn tượng trong Tử chiến trên không , Trâm Anh từng là cái tên nổi bật trong giới người mẫu. Năm 2018, cô giành giải Á quân cuộc thi The Face Vietnam. Nhờ bước đệm này, người đẹp sinh năm 1996 hoạt động sôi nổi với vai trò người mẫu, tham gia gameshow và dần lấn sân sang con đường diễn xuất.

Trâm Anh từng góp mặt với vai phụ ở một số web-drama. Đến năm 2021, nữ diễn viên mới gây chú ý khi hóa thân thành nhân vật "tiểu tam" trong bộ phim nổi tiếng Cây táo nở hoa.

Trâm Anh sở hữu sắc vóc nổi bật.

Dù chiều cao chỉ khoảng 1m62, song cô vẫn ghi điểm nhờ vóc dáng cân đối. Gương mặt thanh tú với các đường nét cân đối, nụ cười rạng rỡ giúp Trâm Anh gần như "không có góc chết" trước ống kính.

Chính sự biến hóa linh hoạt trong phong cách và thần thái đã khiến cô trở thành một trong những gương mặt người mẫu ảnh, quảng cáo được nhiều thương hiệu và khán giả yêu thích.

Tử chiến trên không là dự án đặc biệt mà Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất với sự cầm trịch của đạo diễn Hàm Trần. Phim tái hiện vụ cướp máy bay sau năm 1975, khi một chuyến bay dân dụng của Việt Nam bị bốn tên không tặc khống chế. Trong tình thế nguy cấp, tổ bay, tiếp viên cùng các chiến sĩ cảnh vệ đã liều mình chiến đấu để ngăn chặn âm mưu này. Phim quy tụ dàn mỹ nam của điện ảnh Việt, gồm Thanh Sơn, Ma Ran Đô, Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng, Lợi Trần, Võ Điền Gia Huy... Theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim hiện dẫn đầu phòng vé Việt về lượng bán vé trong ngày. Tính cả doanh thu từ các suất chiếu đặc biệt và vé đặt trước, phim hiện đã mang về 10,3 tỷ đồng.



