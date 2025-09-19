Ha Jung Woo - Gong Hyo Jin lộ "bệnh ngôi sao" ở LHP Busan: Đã đi muộn còn coi thường khán giả ra mặt?

Vào lúc 11h sáng ngày 19/9, đoàn làm phim Người Nhà Trên đã tổ chức buổi open talk trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan 2025. Sự kiện này được phát sóng trực tiếp, có sự tham dự của đạo diễn kiêm diễn viên Ha Jung Woo, cùng các diễn viên chính Gong Hyo Jin và Kim Dong Wook.

Đến giờ bắt đầu sự kiện, MC thông báo do tắc đường nên các diễn viên sẽ đến muộn. Các diễn viên xuất hiện trên sân khấu lúc 11h14, muộn 14 phút so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, cả Ha Jung Woo, Gong Hyo Jin và Kim Dong Wook đều bắt đầu trò chuyện luôn mà không hề xin lỗi khán giả đã phải chờ suốt 14 phút. Họ chỉ nói về thời tiết đẹp tại Busan và niềm vui khi dự liên hoan phim, hoàn toàn không nhắc gì đến việc khán giả phải chờ đợi.

Ha Jung Woo, Gong Hyo Jin và Kim Dong Wook đến muộn 14 phút, nhưng không xin lỗi khán giả

Dù thời tiết ngày hôm nay âm u, không nắng, nhưng Ha Jung Woo và Gong Hyo Jin vẫn đeo kính râm lên sân khấu. Kính râm là phụ kiện thời trang phổ biến, nhưng thật đáng tiếc cho khán giả đã bỏ công sức đến đấy để nhìn rõ mặt diễn viên. Sau cùng, Gong Hyo Jin bỏ kính ra để giao lưu với khán giả, còn Ha Jung Woo vẫn đeo kính râm trong suốt sự kiện.

Ha Jung Woo - Gong Hyo Jin đeo kính râm dù trời không nắng

Lúc sau, nữ diễn viên đã bỏ kính ra, còn Ha Jung Woo vẫn đeo suốt sự kiện

Thái độ của dàn sao hạng A này nhanh chóng làm bùng nổ mạng xã hội Hàn Quốc. Việc họ không xin lỗi vì đến muộn bị chỉ trích là "ngạo mạn", coi thường thời gian và công sức của khán giả chờ đợi. Việc đeo kính râm, không trực tiếp nhìn thẳng vào khán giả càng như đổ thêm dầu vào lửa. Gong Hyo Jin, Ha Jung Woo, Kim Dong Wook bị "ném đá" mắc bệnh ngôi sao, thiếu chân thành, coi thường khán giả.

"Anh chị có thể đến muộn vì tắc đường, nhưng còn khán giả đến sớm và chờ đợi thì sao? Ít nhất cũng nên xin lỗi chứ, làm gì mà không xin lỗi?", "Thái độ thật đáng thất vọng", "11h thì đâu phải sớm lắm, vậy mà lại đến muộn và chưa trang điểm? Người bình thường còn dậy làm việc từ sáng sớm kìa", "Kiếm tiền dễ dàng khiến con người ta kiêu ngạo", "Cái kính râm này là sao thế?", "Xin lỗi khó đến thế sao?"... netizen xứ Hàn không tiếc lời chỉ trích.

Trước làn sóng chỉ trích từ dự luận, hiện tại công ty quản lý của các ngôi sao này đều chưa lên tiếng.

Dàn sao hạng A của Người Nhà Trên đang chìm trong làn sóng chỉ trích

Nguồn: Koreaboo