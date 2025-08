Bê bối của Ha Jung Woo - ví dụ điển hình cho việc người nổi tiếng thất bại trong quản lý bản thân

(Ảnh: The Fact)

Trong một bình luận cách đây vài tuần trên mạng xã hội với khán giả, nam diễn viên nổi tiếng Ha Jung Woo đã nhận về những chỉ trích nặng nề. Một từ ngữ được Ha Jung Woo sửa dụng trong bình luận này được cho là có lời lẽ bóng gió về tình dục. Sự việc này, cùng với những tranh cãi trong quá khứ, đã làm nổi bật những khó khăn trong việc giữ gìn hình ảnh trước công chúng của Ha Jung Woo.

Ngược thời gian về sự nghiệp diễn xuất của Ha Jung Woo, anh từng được ca ngợi là một trong những diễn viên tài năng và được kính trọng nhất Hàn Quốc. Được biết đến với những bộ phim được đánh giá cao như "The Unforgiven", "The Chaser", "Take Off", "The Yellow Sea", "Nameless Gangster: Rules of the Time", "Along With the Gods" và "1987: When the Day Comes", Ha Jung-woo từ lâu đã nổi tiếng là một nam châm phòng vé và là một diễn viên đa năng. Vào tháng 8 năm 2018, anh đã vượt qua mốc 100 triệu lượt xem tích lũy trên tất cả các bộ phim hàng đầu của mình, trở thành nam diễn viên Hàn Quốc trẻ tuổi nhất đạt được thành tích này, chỉ đứng sau Song Kang Ho.

Mặc dù đã khẳng định được vị thế của mình trong nền điện ảnh Hàn Quốc, nhưng những năm gần đây Ha Jung Woo lại liên tiếp mắc sai lầm. Khi anh lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn và sản xuất, các dự án của anh bắt đầu chững lại. Hầu hết các bộ phim gần đây của Ha Jung Woo đều không thành công, làm dấy lên lo ngại rằng anh có thể đánh mất niềm tin của công chúng vào vai trò là một diễn viên chính đáng tin cậy. Giới phê bình thậm chí còn nhận xét rằng Ha Jung Woo đang cố gắng theo đuổi quá nhiều tham vọng cùng một lúc mà quên mất những gì đã mang lại thành công ban đầu cho mình.

Vụ tranh cãi gần đây nhất liên quan đến một tương tác của Ha Jung Woo trên mạng xã hội và sự việc đã nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong một buổi hỏi đáp thường lệ với người hâm mộ, một người dùng họ Choi đã yêu cầu Ha Jung Woo đặt cho họ một biệt danh. Ha đã trả lời bằng "Choi-eum-je", một thuật ngữ tiếng Hàn có ngữ âm tương tự như thuốc kích dục. Mặc dù từ này có thể được dùng để chơi chữ, nhưng thuật ngữ này mang hàm ý tình dục rõ ràng, và vì người hâm mộ đó là một phụ nữ, nên phản ứng của công chúng với bình luận của Ha Jung Woo đã diễn ra nhanh chóng và dữ dội.

Mặc dù Ha Jung Woo nổi tiếng là người hay tương tác với người hâm mộ, nhưng tính chất không phù hợp của bình luận, đặc biệt là khi nó đến từ một nhân vật của công chúng như anh, đã bị nhiều người cho là không thể chấp nhận được. Không gian mạng xã hội riêng tư của Ha Jung Woo, do bản chất nổi tiếng, không còn thực sự riêng tư nữa. Mọi bình luận đều bị đánh giá và nhận được quan tâm, và bình luận này của anh bị chỉ trích là bất cẩn và thiếu tế nhị.

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, Ha Jung Woo đã chính thức gửi lời xin lỗi thông qua công ty quản lý: "Tôi chân thành xin lỗi bất kỳ ai cảm thấy không thoải mái. Cá nhân tôi đã liên hệ với người hâm mộ và cũng đã gửi lời xin lỗi". Tuy nhiên, lời xin lỗi này được đánh giá không giúp giảm thiểu được thiệt hại đối với danh tiếng của Ha Jung Woo.

Đây không phải là lần đầu tiên Ha Jung Woo vướng vào tranh cãi. Trước đây, anh từng gặp rắc rối pháp lý vì sử dụng propofol trái phép, một loại thuốc gây mê mạnh, dẫn đến một phiên tòa công khai và bị KBS đưa vào danh sách nghệ sĩ bị cấm hoạt động. Những sự cố này đã làm hình ảnh vốn trong sáng của anh thêm phần u ám, giờ đây ngày càng bị coi là bất ổn.

Cuộc sống của một người nổi tiếng hàng đầu ở Hàn Quốc không phải là điều dễ dàng. Danh tiếng của những người nổi tiếng tại nước này không phải là không có rủi ro, và càng được tôn vinh, sự sụp đổ của dư luận càng lớn. Một phút bất cẩn, một lời nói sai lầm - như trường hợp của Ha Jung Woo - có thể phá hỏng hàng thập kỷ danh tiếng mà anh dày công gây dựng. Và với mỗi tranh cãi, con đường chuộc lỗi lại càng trở nên chông gai hơn.

Sai lầm mới nhất của Ha Jung Woo cho thấy những khó khăn ngày càng tăng mà các nhân vật của công chúng phải đối mặt trong việc giữ gìn hình ảnh của bản thân. Hành trình của Ha Jung Woo như một lời nhắc nhở nghiêm túc rằng xây dựng danh tiếng là một chuyện, nhưng giữ gìn nó, đặc biệt là trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, lại là một thách thức hoàn toàn khác. Đối với một nhân vật như Ha Jung Woo, người mà sự nghiệp từng tượng trưng cho sự nhất quán và xuất sắc, thì những sai lầm có thể tránh khỏi này vừa đáng thất vọng vừa gây tổn hại nghiêm trọng cho chính bản thân anh.