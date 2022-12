KBS "thanh trừng" cả dàn sao hạng A: Sao nhí phạm tội, B.I (iKON) - Ha Jung Woo vướng bê bối chất cấm rúng động

Vào ngày 21/12, đài KBS thông báo sẽ tạm đình chỉ phát sóng những nội dung của Kim Sae Ron, Ha Jung Woo, Kwak Do Won, Hyesung (Shinhwa), B.I (cựu thành viên iKON) và nhà sản xuất Don Spike. Nguyên nhân do những ngôi sao này vướng phải bê bối say rượu lái xe và sử dụng chất cấm.

Theo tiêu chuẩn hoạt động của Ủy ban đánh giá quy định về hình thức phát sóng, những nghệ sĩ giải trí có hành vi phạm pháp hoặc phi đạo đức, gây tranh cãi sẽ bị hạn chế tạm thời hoặc đình chỉ xuất hiện trên truyền hình. Có thể thấy rằng, đây chính là đợt thanh từng và bước khởi đầu cấm sóng triệt để những ngôi sao bê bối từ nhà đài quyền lực này.

Vào tháng 5, Kim Sae Ron đã lái xe đâm phải trạm biến áp ở Gangnam lúc đang say rượu và bỏ trốn. Vụ tai nạn gây mất điện, ảnh hưởng nặng tới các hộ kinh doanh trong khu vực. Nồng độ cồn trong máu của sao nhí đình đám lên tới 0,2%, vượt xa mức thu hồi giấy phép lái xe (0,08%). Kim Sae Ron bị khán giả chỉ trích, hợp đồng độc quyền với công ty quản lý cũng kết thúc

Vào năm 2016, B. I (cựu thành viên iKON) bị truy tố vì tội mua và sử dụng cần sa, ma túy tổng hợp. Tòa đã kết án B.I 4 năm tù treo, 80 giờ phục vụ cộng đồng, 40 giờ nghe giảng về tác hại và điều trị ma túy, nộp phạt 1,5 triệu won (27 triệu đồng). Trong vòng 4 năm quản thúc, nếu B.I tái phạm, nam idol sẽ phải ngồi tù giam 3 năm

Nam diễn viên quyền lực Ha Jung Woo bị tuyên phạt 30 triệu won (556 triệu đồng) vì sử dụng trái phép chất cấm propofol tại 1 bệnh viện thẩm mỹ ở Gangnam, Seoul từ tháng 1-9/2019

Vào tháng 10 vừa qua, Hyesung (Shinhwa) bị bắt giữ khi đang ngủ trên xe hơi của 1 người không quen biết. Nam ca sĩ thừa nhận lái xe của người lạ, nhưng không hề có ý đánh cắp chiếc xe này. Sau đó, công ty quản lý xác nhận Hyesung lái xe trong tình trạng say xỉn, không tỉnh táo. Thành viên Shinhwa bị truy tố vì vi phạm luật giao thông và sử dụng phương tiện trái phép

Vào tháng 9/2022, nam diễn viên Kwak Do Won bị bắt giữ vì say rượu lái xe trên đoạn đường dài 10km. May mắn là không có tai nạn nào xảy ra. Ngay lập tức, nam diễn viên đã bị thu hồi bằng lái xe

Nhà sản xuất âm nhạc Don Spike bị bắt giữ khi đang mang theo 30gr ma túy đá tại 1 khách sạn ở Gangnam, Seoul vào tháng 9/2022. Don Spike có kết quả dương tính với ma túy, giá trị của số chất cấm này lên tới 100 triệu won (1,8 tỷ đồng). Đến tháng 12, tòa tuyên án y 5 năm tù giam vì tội tàng trữ, phân phối ma túy và sử dụng chất cấm tổng cộng 14 lần

Trong showbiz Trung, việc các nhà đài, nhãn hàng và cơ quan giải trí cấp cao cấm sóng và "phong sát" các ngôi sao phạm tội đã trở thành luật bất thành văn. Tuy nhiên tại Kbiz hay các làng giải trí các nước châu Á khác, cách thức trừng phạt này vẫn chưa được áp dụng nhiều. Đến vài năm trở lại đây, các nhà đài lớn xứ củ sâm mới áp dụng thường xuyên hơn phương pháp này nhằm răn đe các nghệ sĩ suy đồi, bê bối, thanh lọc lại làng giải trí.

Nguồn: Kbizoom