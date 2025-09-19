Dương Ngọc Thái sinh năm 1977, là ca sĩ chuyên hát nhạc dân ca và trữ tình. Anh tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM năm 2001. Giọng ca gốc Quảng Ngãi nổi tiếng với những nhạc phẩm trữ tình quê hương như: Gọi đò, Anh Ba Đò, Hờn trách con đò, Éo le cuộc tình...

Anh hiện có cuộc sống sung túc, vững chắc về kinh tế. Hồi đầu năm 2003, nam ca sĩ và vợ con chuyển về ở căn nhà phố tại quận Bình Tân. Báo Ngôi Sao viết, tổng diện tích cơ ngơi mới này của Dương Ngọc Thái gần 600 m2 với 6 tầng, trang bị nội thất tiện nghi và hiện đại. Trị giá căn nhà của nam ca sĩ ước tính lên đến 25 tỷ đồng.

Ở tuổi U50, nam ca sĩ cũng đang ăn chay trường. Vài năm trước, Dương Ngọc Thái còn cạo trọc đầu, xuất gia gieo duyên. Anh xây phòng thờ lớn trong nhà để tụng kinh, ngồi thiền mỗi ngày, thỉnh thoảng mời các cao tăng tới niệm Phật, làm lễ cúng. Nam ca sĩ thừa nhận, cuộc sống của mình thay đổi theo hướng tích cực từ khi tu tập và ăn chay trường.

Căn nhà phố 6 tầng, rộng 600 m2 của gia đình Dương Ngọc Thái đang ở.

Nam ca sĩ xây phòng thờ lớn tại nhà, thường mời các cao tăng tới tụng kinh. Vợ chồng anh đều tu tập và ăn chay.

Không những vậy, anh cũng mãn nguyện vì có hôn nhân hạnh phúc, tổ ấm đủ đầy cả con trai, con gái. Ngoài hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc, ca sĩ còn kinh doanh bất động sản, mỹ phẩm, thực phẩm.

Dương Ngọc Thái có chuỗi cửa hàng bánh mì nấm chay. Trong khi đó, bà xã anh – ca sĩ Triệu Ái Vy chủ yếu quán xuyến gia đình, thỉnh thoảng livestream, bán hàng online.

Ba mẹ của ca sĩ sinh năm 1977 rất mừng khi hai vợ chồng anh tu chí làm ăn, việc kinh doanh ngày càng thành công, cuộc sống sung túc, con cái xinh xắn, ngoan ngoãn.

“Trước đây tôi ham chơi, làm khổ vợ con nhưng hiện tại tôi sống lành mạnh, thích quây quần bên gia đình, chăm lo cho tổ ấm. Tôi may mắn có cuộc sống cân bằng, trọn vẹn mọi mặt, các con ngoan ngoãn, vợ chồng hòa thuận, ngày càng yêu thương nhau”, Dương Ngọc Thái nói trên tờ Ngôi Sao.

Nam ca sĩ và vợ. Anh từng thừa nhận ham chơi làm vợ buồn nhưng đã thay đổi để có hôn nhân viên mãn như hiện tại.

Tuy nhiên, trước khi có cuộc sống viên mãn và “thiện lành” như hiện tại, Dương Ngọc Thái từng có quá khứ ham chơi, nhiều lần khiến vợ buồn.

Dương Ngọc Thái và Triệu Ái Vy (sinh năm 1989) kết hôn năm 2012, hiện cả hai có 3 con, 2 gái, 1 trai. Sau lấy chồng, ca sĩ Ái Vy rút lui khỏi làng giải trí để chăm sóc cho tổ ấm, làm hậu phương cho chồng phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên, nam ca sĩ từng rất ham chơi, thường xuyên đi tiệc tùng cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng, hiếm khi ở nhà. Phải đến khi chứng kiến vợ đau đớn sinh con lần thứ 3, anh mới thay đổi và dành thời gian cho gia đình.

Không chỉ thừa nhận ham chơi, giọng ca “Gọi đò” còn gây sốc khi thừa nhận từng có con riêng với fan trước khi cưới vợ. Khi vợ biết được sự thật này, cô đã suy sụp, tưởng chừng cả hai sẽ đứt gánh nhưng nhờ tình yêu, lòng vị tha, cả hai đã vượt qua và ở bên nhau đến giờ.

"Trong một lần đi diễn ở Úc, tôi quen biết rồi yêu một fan nữ. Khi về Việt Nam cô ấy mang bầu và sinh con nhưng dần dần tình cảm của chúng tôi không suôn sẻ.

Sau khi chia tay, con tôi theo mẹ sang Úc định cư. Một thời gian sau, tôi kết hôn với Vy. Sau này dù biết chuyện nhưng vợ đã bỏ qua hết chuyện quá khứ để cùng tôi xây dựng tổ ấm hiện tại", Dương Ngọc Thái kể trên tờ Dân Việt.

Tổ ấm của nam ca sĩ 7x.

Cũng vì những chuyện như vậy nên có lần, Triệu Ái Vy bắt Dương Ngọc Thái lên chùa, quỳ dưới tượng Phật thề độc không ngoại tình thì cô mới tin tưởng anh hoàn toàn.

Sau bao nhiêu sóng gió, hiện tại hôn nhân của ca sĩ 7x vô cùng viên mãn, vợ chồng tin tưởng, thấu hiểu nhau. Nam ca sĩ chia sẻ trên tờ Thanh Niên rằng, anh công khai mọi thứ với bạn đời. "Điện thoại hay mọi thứ thì vợ tôi đều biết hết. Tôi đâu có gì riêng tư đâu mà vợ ghen", anh nói.

Bà xã anh cũng xác nhận, từ khoảng năm 2018 đến giờ chồng đã "ngoan" lại dù trước đó, nam ca sĩ cũng từng có lần khiến cô phải nổi cơn ghen tuông.