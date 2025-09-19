Phương Ly và Andree đã "toang"?

Dù chưa chính thức công khai và mỗi khi bị đặt nghi vấn hẹn hò với Andree thì Phương Ly đều khéo léo dùng tình bạn 1 thập kỷ để phủ nhận, hưng nhìn vào những lần cả hai bị bắt gặp tình tứ, và hành động đặc biệt dành cho đối phương thì ai cũng biết Phương Ly và Andree thuộc về nhau.

Hồi cuối năm 2023, Phương Ly và Andree bị bắt gặp khoảnh khắc ôm nhau tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào trên bãi biển ở Phú Quốc. Sau đó, đàng trai còn đích thân tháp tùng "người ấy" đi diễn, còn Phương Ly thì ngại ngùng cho biết mọi thứ chỉ là "hiểu lầm".

Đến tháng 4/2024, Phương Ly và Andree tiếp tục bị bắt gặp hẹn hò trên sân pickleball. Cả hai "dính như sam" suốt cả buổi, kè kè không rời nhau nửa bước đúng chuẩn cặp đôi đang yêu đương mặn nồng. 3 tháng sau đó, cặp đôi tiếp tục lộ khoảnh khắc kè kè nhau dạo trên đường phố ở Nha Trang. Hồi tháng 2/2025, trong một đoạn clip trên xe riêng, Andree bấm số gọi cho một người được lưu trong danh bạ là "Emiu" và vừa bất ngờ vừa không bất ngờ, người nhấc máy chính là Phương Ly.

Andree - Phương Ly bị bắt gặp "khóa môi" ở bãi biển Phú Quốc

Cả hai dính như sam từ du lịch chung, đánh pickleball cho đến đời thường

Lần Andree bị phát hiện lưu số Phương Ly là "emiu"

Không dừng lại ở những tấm hình riêng lẻ, cả hai còn nhiều lần thoải mái tương tác trên mạng xã hội, cùng xuất hiện trong các khung hình bạn bè. Đáng chú ý, Phương Ly và Andree còn tham gia nhóm chat riêng của fan đối phương - một động thái được xem như cách "ngầm công nhận" vị trí đặc biệt của nhau.

Thế nhưng, thời gian gần đây, mối quan hệ của Phương Ly và Andree lại trở thành chủ đề bàn tán vì loạt dấu hiệu bất thường. Cả hai vẫn còn giữ follow nhau trên mạng xã hội, nhưng sự tương tác gần như giảm hẳn. Nếu như trước kia, họ không ngại thả tim hay bình luận, thì nay những động thái này dần biến mất.

Khi Phương Ly tham gia chương trình Em Xinh, nhiều fan kỳ vọng Andree sẽ có lời động viên hoặc chia sẻ công khai ủng hộ "nửa kia". Tuy nhiên, rapper lại hoàn toàn im ắng. Ở chiều ngược lại, khi Andree phát hành sản phẩm mới đây, Phương Ly cũng không hề có động thái support nào trên mạng xã hội. Trong mắt công chúng, điều này càng khiến tin đồn rạn nứt lan rộng.

Andree và Phương Ly không còn tương tác nhiều như trước

Cả hai im ắng, không nhắc gì đến đối phương ngay cả khi mỗi người đều có những hoạt động nghệ thuật sôi nổi

Lần gần nhất cặp đôi để lộ hint hẹn hò cùng nhau là vào tháng 2 trong một chuyến đi Thái Lan. Thời điểm đó tại đất nước chùa Vàng diễn ra show diễn có sự góp mặt của G-Dragon - thần tượng số 1 của Phương Ly. Cả hai đi chung hội bạn sang Thái Lan để theo dõi buổi biểu diễn.

Ban đầu, Andree và Phương Ly mỗi người tự check-in trên trang cá nhân. Nhưng sau đó, Nam rapper chia sẻ đoạn video vi vu Bangkok trên xe tuk-tuk và vài giây lướt qua thì có sự xuất hiện của Phương Ly ngồi sát rạt. Khoảnh khắc ngọt ngào này cũng chính là lần gần nhất mà cả hai lộ diện chung.

Hiện tại, dù chưa có lời xác nhận chính thức, loạt dấu hiệu giảm tương tác, thiếu ủng hộ công khai và sự lạnh nhạt rõ rệt cũng đủ khiến chuyện tình Phương Ly - Andree trở thành tâm điểm bàn tán.