Các mỹ nhân Hoa ngữ đình đám thường đầu tư mạnh tay cho váy áo để chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ, "át vía" hội chị em showbiz. Thế nhưng đôi khi, họ lại đưa mình vào cảnh khốn khổ vì "cố đấm ăn xôi", bon chen với trang phục không hợp size khiến netizen phải câm nín.

Mới đây, Đường Yên đã lên ngôi Thị hậu tại Lễ trao giải Gấu Trúc Vàng. Đây là cúp vàng diễn xuất đầu tiên của Đường Yên, giúp cô nâng tầm địa vị trong Cbiz. Tại sự kiện quan trọng này, Đường Yên đã hóa thân thành "mỹ nhân ngư" xinh đẹp với việc váy quây lấp lánh thuộc BST thu đông Rahul Mishra 2025.

Thế nhưng, netizen tinh ý phát hiện, khi phát biểu cảm nghĩ, giọng của bà xã La Tấn có phần run run nhưng không phải vì nỗi niềm xúc động khó kiềm chế mà là do… khó thở. Bản thân cô cũng chia sẻ: "Váy chật quá, tôi hiện giờ không thể nhúc nhích được".

Vòng 1 của Đường Yên bị o ép bởi chiếc váy quá chật.

Dù vậy, Đường Yên vẫn giữ được thái độ chuyên nghiệp, nụ cười tươi tắn và phát biểu truyền cảm hứng, khiến nhiều người khó mà tưởng tượng được cô đang bị "bó chằng" trong chiếc váy nhỏ hơn 1 size. Người hâm mộ Đường Yên tỏ vẻ không hài lòng với stylist của bà xã La Tấn. Bởi lẽ, Đường Yên vốn sở hữu vóc dáng vô cùng mảnh dẻ, thon gọn, hoàn toàn không cần thiết phải cố "o ép" như vậy trước ống kính truyển thông.

Khác với Đường Yên, đàn em Tống Nghiên Phi lại phải chật vật trên thảm đỏ với chiếc váy quá cỡ. Từ khóa "Tống Nghiên Phi kéo váy 24 lần trong 20 phút" đã lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội, khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Với chiếc váy cúp ngực không vừa người, Tống Nghiên Phi "rén" không hề nhẹ trong mỗi cử động, mỗi khi có bất cứ động tác gì, người đẹp này đều vô thức nhìn xuống ngực và đưa tay đè lại mép váy, sợ bị tuột khiến dân tình vừa thương vừa buồn cười.

Nhan sắc xinh đẹp của Tống Nghiên Phi khi tham dự sự kiện.

Tuy nhiên, trông nữ diễn viên chẳng thoải mái tẹo nào, hết che ngực lại chỉnh váy vì sợ hớ hênh trên thảm đỏ.

Khi nói đến kiếp nạn váy áo của dàn mỹ nhân Hoa ngữ, sẽ là thiếu sót lớn nếu không gọi tên Trương Manh – Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2004. Năm 2021, cô đã thu hút mọi sự chú ý tại Đêm hội Weibo với chiếc váy công chúa màu xanh, khoe vòng eo con kiến thon gọn. Tuy nhiên, để có được phút tỏa sáng này, nàng hậu Cbiz phải vào viện cấp cứu ngay trong đêm, bị gãy xương sườn do cố "siết" áo corset (áo nịt bụng) quá chặt.

Tai nạn trang phục của Trương Manh khiến công chúng vô cùng khiếp sợ và bị coi là ví dụ điển hình cho thực trạng ám ảnh ngoại hình, "phải đẹp bằng mọi giá" của các ngôi sao Hoa ngữ hiện nay.

Hoa hậu Trương Manh phải đi cấp cứu ngay trong đêm vì gãy xương sườn.

Nguồn: QQ, Sohu