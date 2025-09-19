Lisa dẫn đầu về sức hút thảm đỏ tại Lễ trao giải Emmy

Lisa có vai diễn phụ, không thực sự đặc biệt trong bộ phim truyền hình The White Lotus do HBO sản xuất. Mặc dù vậy cô đã làm rất tốt vai trò trung tâm chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ Lễ trao giải thưởng truyền hình danh giá nhất nước Mỹ. Cùng với tài tử Pedro Pascal và nữ ca sĩ - diễn viên Selena Gomez, Lisa được The Hollywood Reporter đánh giá là nổi bật nhất, không chỉ ở phương diện nhan sắc, phong cách mà còn ở khả năng nâng cao giá trị thương hiệu hợp tác.

Lisa lựa chọn chiếc đầm hồng đến từ Lever Couture với thiết kế đậm chất nữ tính, sang trọng, quyến rũ, tôn vinh tối đa vẻ đẹp hình thể, đôi chân dài của nữ ca sĩ. Đây không phải là thương hiệu quá nổi tiếng so với một số nhà mốt đình đám khác được các sao lựa chọn. Nhưng sự xuất hiện của Lisa đã được đánh giá là màn quảng cáo hết sức hiệu quả. Ekip Lisa còn "cao tay" trong cách phối phụ kiện trang sức mà cô là đại sứ toàn cầu.

Lessja Verlingieri, chủ sở hữu kiêm Giám đốc thiết kế của Lever Couture tại Los Angeles, cho biết Nan Nist, stylist lâu năm của Lisa, đã liên hệ để thảo luận về một trang phục thật đặc biệt cho sự kiện. "Cô ấy đã hình dung ra một thiết kế với hiệu ứng ombre tinh tế, lấy cảm hứng từ hoa sen", Verlingieri chia sẻ với The Hollywood Reporter. Cuối cùng, Nist và Verlingieri quyết định tái hiện một chiếc váy từ bộ sưu tập "Velocity of Emotion" của Lever Couture, ra mắt năm 2023. "Chúng tôi đã thử váy hai lần với Lisa để đảm bảo chiếc váy vừa vặn hoàn hảo với cô ấy", Verlingieri nói thêm. "Cô ấy vô cùng khiêm tốn và ngọt ngào".

Diện mạo lộng lẫy của Lisa trên thảm đỏ Lễ trao giải Emmy 2025 (Ảnh: Getty Images)

Với hơn 100 triệu người theo dõi trên Instagram, lựa chọn trang phục của Lisa được nhận định sẽ tạo nên cú hích cho thương hiệu Lever Couture trong cuộc cạnh tranh gay gắt mỗi khi thảm đỏ sự kiện được trải ra.

Theo bảng xếp hạng phân tích về Quyền lực Thảm đỏ Emmy do The Hollywood Reporter phối hợp với công ty dữ liệu Lauchmetrics thực hiện, dựa trên nhiều tiêu chí để đo lường về mức độ tương tác, tìm kiếm với các thương hiệu, thì Lisa và nhà mốt thiết kế chiếc đầm hồng của cô Lever Couture xếp ở vị trí đầu bảng, trên cả Louis Vuitton hay Givenchy.

Cùng với Lisa, Selena Gomez cũng chinh phục mọi ánh nhìn với chiếc váy đỏ đẹp cổ điển, thanh lịch đến từ thương hiệu Louis Vuitton. Màu đỏ cũng trở thành xu hướng nổi bật hàng đầu ở Lễ trao giải Emmy 2025 với những đại diện xuất sắc.

Trong khi đó về phía phái mạnh, ngôi sao của bộ phim sinh tồn The Last of Us được đánh giá cao khi chọn trang phục toàn trắng. Nam diễn viên dẫn đầu bảng xếp hạng 5 sao nam thu hút nhất trên thảm đỏ.

Pedro Pascal (Ảnh: WireImage)

Những sao nam ấn tượng khác là Adam Brody, Jake Gyllenhaal...