4 mỹ nhân "khó coi" nhất LHP Busan 2025: Lisa (BLACKPINK) vẫn xếp sau màn "hở bạo liệt" gây sốc của em gái quốc dân

Vào tối 17/9, Liên hoan phim quốc tế Busan 2025 (viết tắt: LHP Quốc tế Busan) đã chính thức khai mạc, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Thảm đỏ LHP quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Lisa (BLACKPINK), Son Ye Jin, Kim Yoo Jung, Lee Soo Hyuk, Han Hyo Joo, Han So Hee... Sáng nay (18/9), truyền thông Hàn Quốc đã chọn ra top những mỹ nhân có "bộ cánh khó coi, khó cảm" nhất trong lịch sử ngày khai mạc sự kiện phim ảnh hàng đầu xứ kim chi.

Kim Yoo Jung

"Em gái quốc dân" Kim Yoo Jung là cái tên gây bàn tán nóng trên MXH xứ kim chi từ tối qua (17/9) đến hiện tại. Cô bị chê tơi tả vì nhan sắc và phong cách ăn mặc xuống phong độ, tự mình dìm mình. Theo đó, Kim Yoo Jung đã xuất hiện trên thảm đỏ LHP với chiếc váy xẻ tà cao đến tận hông. Đây là màn hở bạo liệt nhất của nữ diễn viên sinh năm 1999 kể từ lúc vào shwobiz cho đến nay. Cô vốn nổi tiếng với hình tượng trong sáng, ngọt ngào.

Kim Yoo Jung được cho là muốn thông qua lần lộ diện này để thử sức với với phong cách trưởng thành, sắc sảo hơn song kết quả lại phản tác dụng. Theo KoreaBoo, bộ váy xẻ tà gợi cảm kết hợp với boots cổ cao "quá sức" với Kim Yoo Jung, khiến cô trông già hơn tuổi thật.

Kim Yoo Jung được đánh giá là mỹ nhân ăn mặc "khó cảm" nhất ngày khai mạc LHP Busan

Keum Sae Rok

Nữ diễn viên sinh năm 1992 xuất hiện đầy táo bạo với chiếc váy đen đính sequin xuyên thấu trên thảm đỏ LHP Quốc tế Busan. Theo truyền thông Hàn Quốc, bộ cánh "chú trọng đến khía cạnh hở hang level max" của Keum Sae Rok khiến mọi thứ trông không ổn, kém đẹp. Thậm chí, nhiều người còn gay gắt nhận xét Keum Sae Rok như mặc nội y đi thảm đỏ.

Bộ váy hở xuyên thấu táo bạo đưa Keum Sae Rok vào danh sách "mặc xấu"

Lisa (BLACKPINK)

Việc em út nhóm BLACKPINK xuất hiện trong danh sách mỹ nhân mặc "khó coi, khó cảm" tại lễ khai mạc LHP Busan 2025 gây bất ngờ. Lần đầu đến LHP Quốc tế Busan với tư cách diễn viên, Lisa hóa diện váy hoa nhưng không phải là phong cách "bánh bèo" thường thấy của loại trang phục này. Thiết kế của Lisa là sự kết hợp giữa corset ôm sát tôn phần thân trên gợi cảm, để lộ vùng hông sexy "chết người" cùng chân váy hoa xuyên thấu mong manh. Diện mạo vừa ngọt ngào, vừa sexy của Lisa trên thảm đỏ nhanh chóng gây bão khắp nơi, nhận về vô số lời tán thưởng.

Dù vậy, không phải ai cũng thích hình ảnh của Lisa trên thảm đỏ LHP vào tối 17/9. Nhiều người chỉ trích Lisa mặc phản cảm khi cố tình diện chiếc váy khiến ai cũng phải đổ dồn vào vòng 1 của cô. Truyền thông Hàn cũng đánh giá hiệu ứng 3D của kỹ thuật ảo ảnh trên thiết kế váy mà Lisa diện "dễ gây hiểu lầm", thậm chí khó tiếp nhận với công chúng quen phong cách thời trang thảm đỏ an toàn.

Lisa vào danh sách sao mặc "khó coi" vì chiếc váy có hiệu ứng 3D ở phần ngực dễ gây hiểu lầm

Han So Hee

Danh sách sao mặc xấu ngày khai mạc sao có thể vắng bóng Han So Hee. Không hiểu vì lý do gì mà mỹ nhân phim My Name lại có thể chọn 1 bộ váy màu bạc mờ nhạt, rộng thùng thình không tôn dáng để đi "trẩy hội". Lựa chọn sai lầm về trang phục khiến Han So Hee làm nền cho 2 đồng nghiệp Jeon Jong Seo và YooA (Oh My Girl) trên thảm đỏ.

Người đẹp sinh năm 1993 chìm nghỉm trên thảm đỏ

Nguồn: KoreaBoo