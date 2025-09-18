Thị phi vẫn bủa vây Trịnh Sảng

Ngày 18/9, Sina đưa tin studio của Trịnh Sảng đăng tải video nữ diễn viên chăm chỉ học tiếng Anh. Đã sống ở Mỹ 4 năm nhưng trình độ nghe nói của ngôi sao sinh năm 1991 còn ở mức bập bẹ. Sau 4 năm rời khỏi giới giải trí, hiện tại Trịnh Sảng trông gầy gò, trạng thái không tốt.

Theo Sina, Trịnh Sảng còn khoản nợ 128 triệu NDT (hơn 18 triệu USD) do bị các đối tác kiện đòi bồi thường thiệt hại. Tòa án tại Trung Quốc đã phán định Trịnh Sảng thua kiện nhưng đối tác khó đòi lại được tiền vì nữ diễn viên đã sang Mỹ. Chính vì vậy, công ty sản xuất phim Người tình phỉ thúy là Đông Khai Chi Tinh phải tuyên bố phá sản. Biến mất khỏi showbiz và sang Mỹ định cư, diễn viên vừa tránh dư luận, vừa né các trách nhiệm pháp lý và khoản nợ khổng lồ.

Trịnh Sảng chia sẻ hình ảnh học tiếng Anh để mưu sinh tại Mỹ.

Ngoài ra, Trịnh Sảng còn bị một tài khoản mạng xã hội có tên Aka Diệp Trịnh Nguyên lên tiếng tố cáo là bồ nhí của cha mình tại Mỹ. Người này khẳng định ngôi sao Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đang mang thai và chấp nhận làm một trong 10 người tình của cha mình.

Diệp Trịnh Nguyên cho biết Trịnh Sảng không phải mẹ kế của mình mà chỉ là tiểu tam. Cô bị các nhà sản xuất trong nước đòi nợ, dù trốn sang Mỹ, họ cũng nhờ xã hội đen tìm kiếm, do đó Trịnh Sảng bất chấp tất cả để nhờ cậy bố Aka, tức Diệp Diên Vỹ.

Từ khi sang Mỹ, thông tin về Trịnh Sảng không rõ ràng. Nữ diễn viên thỉnh thoảng lên mạng và than thở về cuộc sống. Gần đây, cô cho biết sản xuất phim ngắn mang tên Sự thật nào đó, lấy cảm hứng từ scandal của cô và bạn trai cũ Trương Hằng.

Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ từ yêu đến tan vỡ giữa nam và nữ chính. Trong quá trình đó, nữ chính liên tục bị nam chính hãm hại, cuối cùng buộc phải rời bỏ quê hương, một mình bươn chải nơi đất khách.

Trịnh Sảng sinh năm 1991, từng là sao hạng A của showbiz Trung Quốc. Vì trốn thuế, thuê người mang thai hộ, cô phải nộp phạt 299 triệu NDT (46,1 triệu USD). Trước khi bị cấm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Sảng là ngôi sao hạng A tại Trung Quốc. Cô được các nhãn hàng săn đón, có hàng chục triệu người hâm mộ. Trịnh Sảng nhận mức cát-xê đóng phim cao bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ dù diễn xuất của cô thường bị chê. Cô được biết đến nhiều với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa tới...