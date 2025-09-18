Vụ việc "nam thần cổ trang" Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37 là sự kiện gây chấn động nhất showbiz Trung Quốc trong tháng 9. Xoay quanh sự ra đi của Vu Mông Lung có rất nhiều nghi vấn. Vào tối 16/9, phòng làm việc thay mặt mẹ Vu Mông Lung đăng tải 1 tuyên bố, trong đó tiết lộ nguyên nhân cái chết của tài tử này là ngã lầu do uống rượu say. Dù gia đình đã lên tiếng về lý do tử vong đột ngột của cố diễn viên, song vẫn không chấm dứt được mối nghi ngờ của dư luận rằng uẩn khúc trong vụ việc. Theo netizen xứ tỷ dân, bức tâm thư thông báo là của mẹ Vu Mông Lung được đánh máy. Hơn nữa, không có cơ sở nào để xác thực những nội dung bên trong bởi đến nay cơ quan chức năng không có bất kỳ thông báo chính thức nào về vụ việc.

Đến sáng 18/9, nghi vấn Vu Mông Lung bị sát hại và cái chết của anh đang bị các thế lực showbiz dùng quyền lực và tiền bạc "dìm xuống" càng rầm rộ hơn. Trên nền tảng Bilibili đã xuất hiện video được cho là ghi lại cảnh Vu Mông Lung bị ném khỏi cửa sổ xuống đất. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút đăng tải, clip kinh hoàng này đã bị gỡ bỏ không dấu vết trên tất cả nền tảng MXH. Trước đó, video ghi lại khoảnh khắc nghi Vu Mông Lung khóc lóc gào thét thất thanh, thảm thiết cầu cứu trong tuyệt vọng giữa đêm trước khi anh được phát hiện rơi lầu tử vong, cũng bị xóa sổ theo cách tương tự và bị cấm chia sẻ.

MXH Weibo lan truyền hình ảnh được chụp từ video được cho ghi lại cảnh Vu Mông Lung rơi khỏi tòa nhà

Theo 1 blogger trên MXH, sau khi Vu Mông Lung qua đời, người mẹ già 72 tuổi của anh suy sụp. Bà cùng 10 người thân khác đã đi gặp quản lý và những nghệ sĩ đã tụ tập ăn uống với con trai mình vào đêm định mệnh. Mẹ Vu Mông Lung tuyệt vọng đòi công lý, chất vấn về kết quả pháp y rằng tại sao con trai mình lại uống say bí tỉ đến mức nồng độ cồn trong máu cao gấp 3 lần bình thường và trong cơ thể anh phát hiện 1 chất lạ nghi được tiêm vào. Tuy nhiên, những người dính líu đã dùng vũ lực, đẩy ngã mẹ Vu Mông Lung đến thương tích chảy máu. Bên cạnh đó, gia đình Vu Mông Lung cũng bị đe dọa, ép nhận tiền bịt miệng cấm làm lớn chuyện. Vì thế mới xảy ra việc tang lễ của Vu Mông Lung được tổ chức bí mật, thi thể bị đưa đi hỏa táng gấp.

Mẹ Vu Mông Lung được cho biết đã bị đe dọa, hành hung khi đòi công lý cho cái chết của con trai

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những hình ảnh và thông tin nói trên chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Dù vậy, nghi vấn tin cái chết của Vu Mông Lung bị ém nhẹm sự thật vẫn gây bàn tán xôn xao trong dư luận.

Những diễn biến xoay quanh vụ qua đời của Vu Mông Lung được nhận định giống hệt vụ "tiểu Angelababy" Nhậm Kiều được tìm thấy chết lõa thể ở bụi cây vào năm 2017. Công ty quản lý thông báo Nhậm Kiều mất vì ngã từ tầng 13 do uống quá nhiều rượu. Tất cả thông tin về cái chết của Nhậm Kiều mà công ty quản lý cô công bố đều không được cảnh sát xác minh. Sau đó, thi thể của nữ diễn viên này cũng được mang đi hỏa táng bí mật. Đặc biệt là nam diễn viên Dương Húc Văn - nghi phạm được xác định ở bên Nhậm Kiều vào đêm xảy ra vụ việc - được thả sau 48h thẩm vấn.

Cái chết của Vu Mông Lung có diễn biến hệt vụ của Nhậm Kiều. Dù tình tiết vụ việc đáng ngờ, song công ty quản lý cho biết nữ diễn viên tử vong vì ngã lầu do uống quá nhiều rượu

Nghi phạm Dương Húc Văn được thả sau 48 thẩm tra

Đến hiện tại, dư luận Trung Quốc và các ngôi sao lớn như Tôn Đức Vinh, Vương Chiếu Đạt, Trần Hiểu Đồng... vẫn tiếp tục yêu cầu cảnh sát điều tra lại hoặc công bố chi tiết vụ việc bao gồm các đoạn CCTV, kết quả nhận dạng dấu vân tay và những người có mặt bên nam diễn viên vào đêm xảy ra vụ việc, để làm rõ sự thật. Khán giả cho rằng cảnh sát nên minh bạch thông tin về cái chết của Vu Mông Lung để vụ việc kết thúc 1 cách công bằng, rõ ràng với cả gia đình nạn nhân lẫn những người dành tình cảm cho cố diễn viên.

Các nghệ sĩ trong Cbiz và khán giả đang đồng lòng yêu cầu cảnh sát công bố toàn bộ quá trình điều tra vụ việc Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Nguồn: Sina, Sohu