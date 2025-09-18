Ngày 18/9, tờ Shukan Bunshun - "Dispatch Nhật Bản" - cho biết diễn viên Meisa Kuroki (37 tuổi) đang hẹn hò võ sĩ Kota Miura (23 tuổi). Theo Shukan Bunshun, bất chấp khoảng cách chênh lệch 14 tuổi cũng như việc Meisa Kuroki có 2 con riêng, "hoàng tử MMA châu Á" vẫn yêu say đắm nữ diễn viên hàng đầu. Cặp đôi được trông thấy hẹn hò tình tứ tại Lễ hội Mùa hè Azabu Juban, vào cuối tháng 8. Meisa Kuroki cũng nhấn yêu thích rất nhiều bài đăng của tình trẻ trên MXH.

Khi Bunshun phỏng vấn, Meisa Kuroki và Kota Miura chẳng giấu giếm chuyện yêu đương. Cặp đôi cho biết họ chính thức bên nhau từ đầu tháng 8 và khẳng định "rất hợp nhau".

Meisa Kuroki và Kota Miura là cặp đôi mới của showbiz Nhật Bản. Cả 2 gây chú ý với mối tình chênh lệch 14 tuổi

Meisa Kuroki sinh năm 1988. Cô là mỹ nhân lai có 1/4 dòng máu Brazil. Meisa Kuroki bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 16 tuổi. Meisa Kuroki kết hôn với Jin Akanishi (cựu thành viên nhóm KAT-TUN) vào năm 2012. Cặp sao có 2 con. Đến năm 2023, hôn nhân của Meisa Kuroki và Jin Akanishi đổ vỡ.

Meisa Kuroki có nét đẹp mặn mà, sắc sảo

Kota Miura sinh năm 2002, là con trai của huyền thoại bóng đá Nhật Bản Kazuyoshi Miura. Anh là võ sĩ gen Z nổi bật nhất châu Á. Kota Miura không chỉ gây ấn tượng với kỹ thuật đánh MMA, tinh thần thể thao chuyên nghiệp mà còn khiến khiến dân tình "xỉu up xỉu down" vì gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh, body múi nào ra múi nấy.

Kota Miura được gọi là "hoàng tử MMA châu Á", có visual pha trộn giữa Park Bo Gum và Hứa Quang Hán - 2 tài tử được mệnh danh là "chồng quốc dân" của showbiz Hàn Quốc - Đài Loan (Trung Quốc). Sở hữu visual "tuyệt đối điện ảnh" như vậy, netizen cho rằng nếu không đánh võ, Kota Miura rộng đường vào showbiz. "Cực phẩm nhan sắc" giới thể thao này có 2,8 triệu follower trên Instagram. Nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm cũng là 1 trong những nghệ sĩ theo dõi Kota Miura.

Visual tuyệt đối đẹp trai của võ sĩ 2K2

Nếu không đánh võ, Kota Miura rộng đường vào showbiz

Kota Miura (giữa) được nhận xét có visual giống Hứa Quang Hán (bên trái) và Park Bo Gum (bên phải)

Thiều Bảo Trâm cũng nhấn theo dõi trang MXH của "hoàng tử MMA châu Á"

Nguồn: KoreaBoo, Shukan Bunshun